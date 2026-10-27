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Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh xử lý tình huống A2

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Quá trình diễn tập, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra, phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống đặt ra trong diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

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Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5, Tổ đạo diễn Khung tập tỉnh Hà Tĩnh; Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục an ninh nội địa (Bộ Công an) tham dự diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.
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Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tham dự diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

Chiều 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập “Thực binh xử lý tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố năm 2026”.

Tham dự diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5, Tổ đạo diễn Khung tập tỉnh Hà Tĩnh; Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục an ninh nội địa (Bộ Công an); đại diện lực lượng vũ trang các tỉnh, thành.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và địa phương liên quan.

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Các đại biểu tham dự diễn tập “Thực binh xử lý tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố năm 2026”.
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Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự diễn tập.
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Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự diễn tập.
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Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đại biểu tham dự diễn tập.
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Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự diễn tập.
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Lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tham dự diễn tập.

Nội dung diễn tập tập trung kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng công an, quân sự và các đơn vị chức năng trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh; đồng thời, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật phục vụ diễn tập.

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Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.
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Lực lượng CSGT Công an tỉnh tổ chức diễu hành.

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Các lực lượng CSCĐ, Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các đơn vị tham gia diễu hành phương tiện tại diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

Tại cuộc diễn tập, các lực lượng tham gia đã biểu diễn võ thuật, diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

Theo tình huống giả định, các lực lượng đã triển khai xử lý nhiều nội dung thực binh như: phòng, chống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự; phòng, chống khủng bố; phòng, chống cháy, nổ.

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Lực lượng CSCĐ biểu diễn võ thuật.

Quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra; phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống. Các nội dung diễn tập thực binh được tổ chức sát với thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng và các đơn vị chức năng trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh; nâng cao sức chiến đấu, trình độ tác chiến, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ trong việc xử lý các tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

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Các lực lượng diễn tập phương án giải cứu con tin.
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Các lực lượng diễn tập phương án giải cứu con tin.

Ngay sau diễn tập, các đồng chí lãnh đạo Quân khu, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình luyện tập và thực hiện các nội dung diễn tập.

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Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 Quân khu 4 và các đại biểu tặng quà chúc mừng các đơn vị sau diễn tập.
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Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng quà chúc mừng các đơn vị sau diễn tập.

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