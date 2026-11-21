Lực lượng công binh của Đại đội 17 (Phòng Tham mưu) thực hiện các vụ nổ tiêu diệt xe tăng tạo giả (diễn tập tác chiến xã Thạch Hà trong khu vực phòng thủ).

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Đại đội Trinh sát cơ giới luôn miệt mài luyện tập với xe thiết giáp BTR-152 trên bãi tập chuyên ngành. Nội dung tập trung vào nắm chắc cấu tạo, tính năng kỹ thuật, kỹ năng chiến thuật, kỹ năng điều khiển phương tiện và sử dụng súng đại liên PKMS 7,62mm trang bị trên xe. Do đặc thù quản lý phương tiện cơ động cùng vũ khí có hỏa lực mạnh nên mỗi CBCS phải thuần thục thao tác, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn.

Đại úy Trần Văn Hảo - lái xe thiết giáp BTR-152 chia sẻ: “Chúng tôi luôn chú trọng luyện tập kỹ năng điều khiển, khai thác tính năng của xe và vũ khí đi kèm; đồng thời, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn trong từng thao tác, trong mỗi buổi tập. Đây là những nội dung rất quan trọng, bắt buộc phải chấp hành nghiêm, thực hiện tốt để làm chủ trang bị và hoàn thành nhiệm vụ”.

Phân đội xe thiết giáp BTR-152 (Đại đội Trinh sát cơ giới) luôn đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn khi thực hành huấn luyện cơ động chiến đấu.

Công tác bảo đảm an toàn cũng được Trung đoàn 841 thực hiện nghiêm túc trong các buổi thực hành luyện tập chiến thuật cấp trung đội có bắn đạn thật. Vì thực hiện huấn luyện đề mục “Trung đội bộ binh đột kích địch tạm dừng” trên thao trường có sử dụng đạn thật nên việc kiểm tra, giám sát từng động tác của chiến sĩ luôn được giám sát chặt chẽ, duy trì nghiêm túc. Từ tư thế, yếu lĩnh bắn đến quy trình kiểm tra súng trước và sau luyện tập đều được cán bộ phụ trách theo dõi sát sao.

Trung sĩ Lê Văn Hùng - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) cho biết: “Trong mỗi buổi huấn luyện, tôi luôn theo sát từng chiến sĩ, nhắc nhở thực hiện đúng quy trình và quy tắc an toàn khi sử dụng súng. Trước và sau khi tập luyện, tiểu đội đều tổ chức khám súng, kiểm tra kỹ tình trạng súng và thao tác của từng người, nhất là động tác khóa bệ, khóa nòng”.

Trong quá trình huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh, công tác an toàn đối với thuốc nổ, hỏa cụ và tạo giả hỏa lực luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, trong các cuộc diễn tập tác chiến cấp xã và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 vừa qua, Đại đội 17 (Phòng Tham mưu) đã phối hợp bố trí hàng trăm bãi nổ tạo giả, bảo đảm từ 900-1.000 quả nổ QN25-QN100/xã, phường mà không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Qua đó, giúp đại đội rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong các cuộc diễn tập vào năm sau.

Trung đoàn 841 luôn quán triệt quy tắc bảo đảm an toàn vũ khí trang bị trên thao trường huấn luyện, diễn tập.

Trung tá Nguyễn Trần Thanh - Trợ lý Công binh (Phòng Tham Mưu) cho biết: “Công tác tạo giả liên quan trực tiếp đến vật liệu nổ, hỏa cụ gây nổ nên đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc nguyên lý, tính năng, cấu tạo của từng loại. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng huấn luyện chuyên môn, kiểm tra chặt chẽ quy trình và xác định an toàn là yêu cầu hàng đầu. Đặc biệt, trong các cuộc diễn tập cần khối lượng lớn, thời gian gấp, phải sử dụng nhiều loại nên đòi hỏi cao về trình độ khai thác, khả năng kiểm soát an toàn, sự tỉ mỉ và độ chính xác cao trong từng khâu”.

Thượng tá Nguyễn Tiến Anh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Các cơ quan, đơn vị chú trọng quán triệt quy tắc an toàn đến 100% cán bộ, chiến sĩ; tổ chức huấn luyện kỹ tính năng, tác dụng, quy trình và kỹ thuật sử dụng từng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong mỗi nhiệm vụ, cán bộ các cấp phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên quyết chấn chỉnh biểu hiện chủ quan, lơ là, không để xảy ra sai sót”.

Công tác huấn luyện, tập huấn về bảo đảm an toàn trong bố trí vật liệu nổ luôn được Đại đội 17 (Phòng Tham mưu) quan tâm.

Qua thực tiễn huấn luyện, diễn tập cho thấy, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn từ cả yếu tố kỹ thuật và con người. Theo đó, nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược đã qua thời gian dài sử dụng, trong khi vật tư thay thế, sửa chữa chưa đồng bộ, dễ phát sinh hỏng hóc, sự cố. Bên cạnh đó, yêu cầu về trình độ, kỹ năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị ngày càng cao; việc duy trì tính thuần thục trong từng thao tác và chấp hành nghiêm quy trình, quy định đòi hỏi phải chuẩn xác tuyệt đối.

Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng huấn luyện thuần thục yếu lĩnh động tác, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát từ khâu chuẩn bị đến thực hành. Sau mỗi khoa mục, ngày huấn luyện, các đơn vị đều tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót. Đặc biệt, việc kiểm tra, thu gom, xử lý đạn lép, vật liệu nổ còn sót lại sau thực hành bắn, diễn tập được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm an toàn cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn.

Nhiều năm qua, LLVT Hà Tĩnh không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Cùng với các biện pháp quản lý, kiểm tra, huấn luyện, các đơn vị bộ đội trên địa bàn còn đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Nhiều thiết bị có tính ứng dụng cao được đưa vào thực tiễn như: thiết bị quan sát điểm nổ lựu đạn, hỏa lực dưới hầm, hào, công sự của Đại đội Trinh sát cơ giới; thiết bị hiệu chỉnh súng B41, áo phao cải tiến từ áo K07 của Trung đoàn 841; thiết bị âm thanh tạo giả hỏa điểm địch của Ban CHQS xã Mai Phụ… Các sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng thực hành, hỗ trợ kiểm soát tình huống, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Trong 5 năm liên tục gần đây, LLVT tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, nhất là trong huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật. Kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự chấp hành nghiêm túc của mỗi CBCS và việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”.