Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm Hậu cần và Lễ tân đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân tại khu căn cứ chiến đấu.

Sáng 24/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm Hậu cần và Lễ tân, làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị hậu cần, lễ tân tại khu căn cứ chiến đấu phục vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành cuộc họp đánh giá sau kiểm tra thực địa.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị. Hệ thống sở chỉ huy, hầm, công sự và mạng lưới giao thông kết nối cơ bản đã hoàn thành. Hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, đường ống cấp nước tại các khu vực diễn tập, thao trường được lắp đặt, bảo đảm an toàn. Ban tổ chức đã bố trí các bếp ăn, trong đó có bếp Hoàng Cầm; huy động gần 100 phương tiện vận tải và chuẩn bị nơi lưu trú cho các đoàn đại biểu. Lực lượng quân y cùng xe cứu thương được bố trí trực 24/24 giờ; công tác phun khử khuẩn khu vực sở chỉ huy được phối hợp triển khai với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC).

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại cuộc họp.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Bộ CHQS tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, nhất là ngành điện lực, cấp nước và y tế. Đồng chí yêu cầu Tiểu ban Bảo đảm Hậu cần và Lễ tân cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nắm chắc thành phần, số lượng đại biểu để bố trí nơi ăn, nghỉ và phương tiện đưa đón chu đáo; tiếp tục rà soát hệ thống điện, nước, nhà bếp, thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc.

Sau khi kết thúc diễn tập, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương kiểm tra, thu hồi, bàn giao cơ sở vật chất và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí chặt chẽ, đúng quy định.