“Chú Hùng tuyên truyền” - Từ mạng xã hội đến lòng dân

Không chọn cách tuyên truyền khô cứng, Đại úy Trương Anh Hùng - Phó Bí thư Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn Công an xã Hương Khê đưa pháp luật đến gần người dân bằng những video ngắn, dễ hiểu, tập trung vào các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra trong đời sống.

Đại úy Trương Anh Hùng thường xuyên xây dựng các video cảnh báo đăng lên mạng xã hội.

Từ hiện tượng giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng đến dụ dỗ truy cập đường link lạ, chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản, anh phân tích dấu hiệu nhận biết, hướng dẫn cách phòng tránh và phổ biến các thủ tục hành chính. Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem, giúp thông tin cảnh báo lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Với anh, giá trị lớn nhất không nằm ở những con số tương tác, mà ở việc người dân biết cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

Không dừng lại trên không gian mạng, anh còn tham gia tuyên truyền trực tiếp tại trường học, lan tỏa chiến dịch “Không một mình”, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện và phòng tránh những nguy cơ trên môi trường số.

Đại úy Trương Anh Hùng và các lực lượng tổ chức tuần tra khu vực biên giới.

Là xã biên giới, Hương Khê có những địa bàn cần cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với đời sống và phong tục của đồng bào. Đại úy Hùng đã đến tận bản Phú Lâm để tuyên truyền, sẻ chia và tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng đồng bào dân tộc Lào. Những chuyến đi không chỉ đưa thông tin đến gần bà con hơn, mà còn góp phần vun đắp tình cảm, sự tin tưởng giữa lực lượng công an với người dân nơi biên giới.

Trên cương vị cán bộ Đoàn, anh tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có chương trình “Nồi cháo yêu thương” – nơi những suất cháo giản dị gửi gắm sự quan tâm đến người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Với anh, công tác Đoàn không chỉ là tổ chức phong trào, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ biến tinh thần trách nhiệm thành những việc làm cụ thể, có ích cho cộng đồng.

Đặc biệt, việc nhận đỡ đầu, yêu thương cháu Nguyễn Thị Phương Thảo (thôn Hương Phong), một em nhỏ mồ côi, đã trở thành câu chuyện giàu sức lay động. Không chỉ sẻ chia về vật chất, anh còn dành cho cháu sự quan tâm, chở che như người thân trong gia đình. Lời nói hồn nhiên của cháu: “Em có bố rồi, bố Hùng em là công an” khiến những việc làm thầm lặng ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là cảm giác mình được yêu thương và có một điểm tựa để lớn lên.

Đằng sau sự sẻ chia ấy còn có người vợ hiền của anh là giáo viên mầm non luôn cảm thông, đồng hành cùng chồng và hai con nhỏ cũng dành cho bé Thảo tình yêu thương, đón nhận em như một người em gái út trong gia đình. Chính sự đồng thuận từ mái ấm riêng đã tiếp thêm ý nghĩa cho hành trình trao yêu thương của người chiến sĩ công an.

Đại úy Trương Anh Hùng và các đồng đội thường xuyên ghé thăm, động viên cháu Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân, tinh thần gần dân được thể hiện từ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đến sự chủ động phòng ngừa, đồng hành và sẻ chia với cộng đồng. Những việc làm của Đại úy Trương Anh Hùng góp phần làm nên hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ vững vàng trong công tác mà còn gần gũi, trách nhiệm trong đời sống thường ngày.

Bà con trìu mến gọi anh là “Chú Hùng tuyên truyền”, nhưng dấu ấn của anh không chỉ nằm ở những video triệu lượt xem, mà còn ở những chuyến đi đến bản làng, những suất cháo nghĩa tình và hành trình đồng hành cùng một em nhỏ mồ côi. Bởi bình yên không chỉ được giữ gìn bằng những nhiệm vụ lớn lao, mà còn được vun đắp từ một lời cảnh báo đúng lúc, một bàn tay sẻ chia và một vòng tay đủ ấm để người đang khó khăn biết rằng mình không đơn độc.