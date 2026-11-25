Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 25/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam (IGD) tổ chức Diễn đàn "Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược phát triển AI quốc gia". Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì diễn đàn. Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) được ban hành theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, xác lập một thiết kế tổng thể làm chuẩn chung cho việc xây dựng, phát triển và vận hành các hệ thống số trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được xây dựng theo 4 lớp, gồm: hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; các ứng dụng nghiệp vụ dùng chung; kênh tương tác, đo lường và đánh giá kết quả.

Khung kiến trúc cũng xác lập 4 thành phần xuyên suốt (quản trị, điều phối và giám sát; tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật chung; ưu tiên ứng dụng AI; lấy dữ liệu làm trung tâm) và 7 nguyên tắc cốt lõi.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Quan điểm của chiến lược là chuyển từ tư duy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI; chuyển mạnh từ cách tiếp cận đưa AI vào sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống sang lấy AI làm năng lực cốt lõi. AI trở thành động lực quan trọng để tái thiết kế phương thức quản trị, sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ; thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm có năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đồng kiến tạo giá trị về AI trong khu vực ASEAN và châu Á; hình thành năng lực quốc gia mạnh về nghiên cứu, phát triển, làm chủ, triển khai và quản trị AI. Đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ AI.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Thảo luận tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, trao đổi định hướng phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ trí tuệ nhân tạo, đưa các chiến lược quốc gia vào thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh các mục tiêu quốc gia về AI và yêu cầu các đơn vị, địa phương ban hành khung kiến trúc số trước ngày 29/1/2027.

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm xây dựng khung kiến trúc số và kế hoạch triển khai chiến lược AI của cơ quan, địa phương.

Trong đó, phải bám sát thực tiễn, kế thừa tối đa những nền tảng, kết quả đã có; lấy dữ liệu là trung tâm và chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng cho AI, dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, thống nhất dùng chung, đồng bộ với khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia. Đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành trọng yếu phải sẵn sàng khai thác cho AI.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai nền tảng hỗ trợ công cụ quốc gia với nhóm 4 bài toán, gồm: trợ lý AI công vụ, AI hỗ trợ dịch vụ công, AI hỗ trợ xây dựng thể chế và AI phục vụ chỉ đạo điều hành. Các bộ, ngành, địa phương dùng chung nền tảng AI và trợ lý ảo quốc gia; ưu tiên ứng dụng AI nhưng vẫn phải có kiểm soát; đồng thời phải đo lường, giám sát công khai trên môi trường số. Nhà nước phải làm khách hàng lớn và người sử dụng đầu tiên của sản phẩm AI “made in Việt Nam”.

Bộ KH&CN khẩn trương hoàn thiện, hướng dẫn xây dựng khung kiến trúc số, bộ chỉ số kpi, đưa hệ thống quản lý Kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi AI và công bố kết quả hàng năm làm căn cứ xếp hạng, khen thưởng, bố trí nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng AI cho cán bộ, công chức.