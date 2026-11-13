Hội LHPN Hà Tĩnh giành giải đặc biệt Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Trung

Đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 13/1, tại Hà Tĩnh, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Trung. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Trung được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội, xây dựng xã hội số, công dân số và gia đình số an toàn, văn minh.

Hội thi có sự tham gia của 8 đội thi đến từ TP Huế và các tỉnh: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Nghệ An. Mỗi đội có 5 thành viên, là cán bộ, hội viên, phụ nữ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương, có kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ; có hiểu biết cơ bản về chuyển đổi số, an ninh mạng, công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam khai mạc hội thi.

Khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, hội thi là dịp để các địa phương giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cho phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần đưa chủ trương, chính sách về chuyển đổi số đến gần hơn với cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thi.

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hội thi. Đồng thời mong muốn sau hội thi, mỗi đội thi, mỗi tuyên truyền viên mang theo những kiến thức, kinh nghiệm và cách làm hay trở về địa phương, tiếp tục chuyển hóa thành những hoạt động cụ thể; từ một cuộc thi tạo nên nhiều mô hình thiết thực, từ một tuyên truyền viên lan tỏa đến nhiều hội viên, từ mỗi hội viên lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Để những giá trị của cuộc thi không dừng lại ở kết quả thi đua, mà phải tạo được chuyển biến thực chất trong nhận thức, kỹ năng và hành động chuyển đổi số của phụ nữ.

Phần thi chào hỏi của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa.

Các đội phải trải qua 3 phần thi. Tại phần Chào hỏi, giới thiệu đội thi, các đội giới thiệu khái quát về địa phương, đơn vị, thành viên đội thi; kết quả nổi bật trong tham gia chuyển đổi số; thông điệp, quyết tâm của đội thi trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia chuyển đổi số.

Đội thi Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh trả lời câu hỏi tình huống.

Phần thi kiến thức và xử lý tình huống, đội thi tham gia trả lời câu hỏi kiến thức theo hình thức trắc nghiệm (10 câu), lựa chọn đáp án, trả lời nhanh hoặc các hình thức phù hợp khác do Ban tổ chức quy định. Đối với phần xử lý tình huống, đội thi bốc thăm tình huống và trả lời trực tiếp.

Phần thi thuyết trình được các đội thi truyền tải bằng hình thức sân khấu hóa mềm mại, thu hút, hấp dẫn.

Phần thi thuyết trình, đội thi thực hiện một bài thuyết trình tuyên truyền có thông điệp rõ ràng, nội dung chính xác, phù hợp với đối tượng hội viên, phụ nữ; thể hiện được kỹ năng tuyên truyền, vận động, truyền cảm hứng và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Đội thi có thể lựa chọn hình thức thuyết trình, tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, minh họa bằng hình ảnh, video, infographic, trình chiếu hoặc kết hợp các hình thức phù hợp. Khuyến khích thuyết trình với kết hợp mô phỏng, trình diễn một hoặc một số kỹ năng số cơ bản khuyến khích hội viên, phụ nữ thực hành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải chuyên đề cho các đội thi.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao giải đặc biệt cho đội thi Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Hội LHPN tỉnh Quảng Trị.

Giải nhì thuộc về các đội thi Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng và Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk.

Các đội Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN TP Huế đạt giải ba.

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đạt giải chuyên đề.