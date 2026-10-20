(Baohatinh.vn) - Buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là dịp để cựu chiến binh 2 tỉnh (Hà Tĩnh và Nghệ An) ôn lại truyền thống, lan tỏa nghĩa tình và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Sáng 20/10, tại phường Trường Vinh (Nghệ An), Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2026).
Tại buổi gặp mặt, đại biểu cùng ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và những chiến công tiêu biểu của tuyến vận tải quân sự chiến lược trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Được thành lập ngày 23/10/1961, Đoàn tàu không số đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị chi viện cho chiến trường miền Nam, vượt qua sự phong tỏa, truy lùng gắt gao của địch.
Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên huyền thoại về đường Hồ Chí Minh trên biển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh luôn chú trọng củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên; quan tâm thăm hỏi, động viên đồng đội và gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động tri ân, trở về chiến trường xưa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Thời gian qua, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển Nghệ Tĩnh luôn quan tâm thăm hỏi, động viên hội viên, chia sẻ với gia đình khi đồng đội qua đời. Hội đã vận động xây dựng 32 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 220 triệu đồng làm nhà cho một hội viên ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) và hơn 20 triệu đồng giúp 2 cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từng tham gia tuyến vận tải chiến lược trên biển cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, tri ân đồng đội đã anh dũng hi sinh; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
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