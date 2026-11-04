Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tình yêu quê hương trên không gian số

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.
Chiều 4/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức phát động phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phong trào nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh quê hương trên không gian số.
Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” được triển khai nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong quảng bá hình ảnh quê hương trên không gian số. Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một “đại sứ”, tích cực giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP và những câu chuyện đẹp về con người Hà Tĩnh đến với cộng đồng trong và ngoài nước.
Cùng với phát động phong trào, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II. Cuộc thi tạo sân chơi để đoàn viên, thanh niên và những người yêu mến Hà Tĩnh thể hiện tình cảm, niềm tự hào về quê hương thông qua các sản phẩm video sáng tạo. Qua đó, khuyến khích người trẻ ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và những trải nghiệm đặc sắc của Hà Tĩnh.
Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi video clip giới thiệu về phong trào và cuộc thi. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện tuổi trẻ thực hiện nghi thức phát động, chính thức khởi động hai hoạt động ý nghĩa.
Thông qua phong trào và cuộc thi, tuổi trẻ Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và thế mạnh truyền thông số, góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa hình ảnh quê hương giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn. Qua đó, chung tay thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh và con người Hà Tĩnh đến đông đảo bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết tiếp hành trình cống hiến bằng những dấu ấn.
Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các mục tiêu giảm nghèo.
Hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo diễn đàn để hội viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, qua đó tăng cường kết nối với cấp ủy, chính quyền, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.
Năm học mới, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ.
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, hướng đến người yếu thế và cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.