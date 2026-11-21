(Baohatinh.vn) - Ngày hội diễn ra tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho con đoàn viên, người lao động.
Chiều 21/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026.
Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Hoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện các đơn vị liên quan và đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động.
Phát biểu khai mạc ngày hội, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà cần được cụ thể hóa từ môi trường làm việc an toàn, thân thiện, sự tôn trọng, sẻ chia giữa đồng nghiệp và sự quan tâm đến sức khỏe, đời sống gia đình người lao động.
Để xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp đòi hỏi sự phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động cùng hướng đến cải thiện môi trường làm việc tốt hơn, văn minh hơn.
Tại ngày hội, đoàn viên, người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do công nhân biểu diễn; tham gia tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam và các đơn vị đồng hành triển khai chương trình nhận đỡ đầu 12 trẻ em mồ côi là con của đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 6 cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong 5 năm và 6 cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong 4 năm. Tổng kinh phí cam kết hỗ trợ là 324 triệu đồng.
Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, tổng trị giá 25 triệu đồng cho con của đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vượt khó, tiếp tục đến trường.
Cùng với các hoạt động trên, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức giải thể thao với 6 bộ môn thi đấu và các trò chơi vận động tập thể, diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 5/12/2026.
Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia các trò chơi tại ngày hội.
Thông qua ngày hội, tổ chức công đoàn mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh, đồng thời là “chìa khóa” để Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh mới, việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh.
Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.
Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.
Thông qua livestream bán hàng trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang đổi mới cách quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
35 năm qua (1991–2026), từ điểm tựa niềm tin giữa gian khó ngày đầu tái lập tỉnh, phụ nữ Hà Tĩnh đã viết nên hành trình bứt phá ngoạn mục. Ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh được trao truyền qua các thế hệ giúp chị em tự tin khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa.
Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết tiếp hành trình cống hiến bằng những dấu ấn.
Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các mục tiêu giảm nghèo.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!