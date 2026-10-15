Tháo gỡ vướng mắc của thanh niên từ những cuộc đối thoại

Tại xã Kim Hoa, hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đoàn viên, thanh niên vào ngày 12/10 đã tạo diễn đàn để tuổi trẻ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan. Đoàn viên, thanh niên đã kiến nghị những nội dung thiết thực như: chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng chuyển đổi số; chính sách đối với đoàn viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đoàn viên, thanh niên xã Kim Hoa diễn ra sôi nổi.

Các ý kiến đã được đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan ghi nhận, giải đáp và định hướng giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong phạm vi chức năng, thẩm quyền; đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động và cuộc sống.

“Tại hội nghị đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã trao đổi 7 ý kiến đề cập những vấn đề rất thiết thực liên quan đến tuổi trẻ. Hội nghị cũng là dịp để tổ chức Đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, từ đó tham mưu các giải pháp phù hợp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng quê hương", anh Hồ Huy Hùng – Bí thư Đoàn xã Kim Hoa cho biết.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh với thanh niên năm 2026 đã ghi nhận, giải đáp 12 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên.

Trước xã Kim Hoa, trong năm 2026, nhiều địa phương cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên. Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên tổ chức vào tháng 5/2026 có sự tham gia của 120 ĐVTN. Hội nghị ghi nhận, giải đáp 12 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: giải quyết việc làm, khởi nghiệp, vay vốn, đào tạo nghề, chuyển đổi số, an toàn trên không gian mạng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao...

Một trong những vấn đề được thanh niên phường Bắc Hồng Lĩnh quan tâm là cơ hội việc làm, nhất là đối với những người mới tốt nghiệp đại học và người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Trước tình trạng một số lao động có nguy cơ bị lừa đảo bởi những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, phường đã thông tin về các kênh tư vấn, giới thiệu việc làm chính thống. Bên cạnh việc làm và khởi nghiệp, những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, an toàn trên không gian mạng và môi trường phát triển của thanh thiếu niên cũng được trao đổi.

Nhiều ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ phường Bắc Hồng Lĩnh được gửi gắm đến hội nghị.

“Sau hội nghị, Chủ tịch UBND phường đã ban hành thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành liên quan tham mưu giải pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, khởi nghiệp và chuyển đổi số; đồng thời giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. Đây là cơ sở để các kiến nghị của thanh niên tiếp tục được giải quyết, đưa nội dung đối thoại gắn với những hành động cụ thể của chính quyền”, chị Trần Thanh Mai – Bí thư Đoàn phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết.

Thường trực Đảng ủy xã Đức Đồng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên.

Còn tại xã Đức Đồng, tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với thanh niên tổ chức vào tháng 3/2026 đã cho thấy những băn khoăn, trăn trở của thanh niên về hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế, phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông mới... Hội nghị cũng đặt ra những yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư.

“Công tác thanh niên có vai trò rất quan trọng, vì vậy, cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn của thanh niên. Đối với những vấn đề còn vướng mắc tại địa bàn dân cư, xã sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo môi trường để tuổi trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng quê hương”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng cho hay.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng định hướng nhiều nội dung cho thanh niên tại hội nghị đối thoại.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 7 xã, phường tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên. Thông qua đối thoại, các địa phương từng bước cụ thể hóa việc đồng hành với thanh niên bằng những nhiệm vụ thiết thực, kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để người trẻ phát huy vai trò, sức sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Toàn tỉnh đã có 7 xã, phường tổ chức đối thoại với thanh niên.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động đối thoại với thanh niên tại cơ sở, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: "Đối thoại không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Để hoạt động đi vào thực chất, vấn đề quan trọng là phải gắn việc tiếp thu kiến nghị với trách nhiệm giải quyết, phản hồi và theo dõi kết quả sau đối thoại, qua đó tạo niềm tin, động lực để thanh niên tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương".