Tổ chức "Phiên chợ số” quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 31/10, tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung số trong và ngoài tỉnh.

Các nhà sáng tạo nội dung số được bố trí thành 2 nhóm tại 2 gian hàng livestream, trực tiếp giới thiệu sản phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream quảng bá, giới thiệu và bán hàng trực tiếp trên nền tảng TikTok. Các nhà sáng tạo nội dung số được bố trí thành 2 nhóm tại 2 gian hàng livestream, trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin về nguồn gốc, chất lượng, đặc trưng của từng mặt hàng; đồng thời tương tác với người xem, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Tham gia chương trình có các kênh TikTok Tú Mai, Khánh Đồng, Ăn Sập Huế - Review Huế, Ngọc Hân Family đến từ ngoài tỉnh, cùng các kênh 3 Ông Bố Đảm, Chú Nam Đi Mô, Quý Đức - Biển Thiên Cầm. Với lợi thế về khả năng sáng tạo nội dung và sức lan tỏa trên mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung số góp phần đưa sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản Hà Tĩnh tiếp cận đông đảo người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường trên môi trường số.

Trong hai ngày 29 - 30/10, các nhà sáng tạo nội dung đã đồng hành cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh trong hành trình trải nghiệm, khám phá các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống

Trước đó, trong hai ngày 29 - 30/10, các nhà sáng tạo nội dung đã đồng hành cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh trong hành trình trải nghiệm, khám phá các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống và điểm đến du lịch tiêu biểu của địa phương. Đoàn đã tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất tại các cơ sở nước mắm Luận Nghiệp, cà muối dì Lài, nem chua Ý Bình, mắm tép Hoa Hào; trải nghiệm ẩm thực địa phương, khám phá Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco và check-in đồi chè Sơn Kim 2.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, ghi hình và sáng tạo nội dung, các nhà sáng tạo số đã chia sẻ những nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên và con người Hà Tĩnh trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với cộng đồng và du khách trong, ngoài tỉnh. Việc kết hợp hành trình trải nghiệm thực tế với hoạt động livestream bán hàng tạo sự kết nối giữa quảng bá hình ảnh và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, các nhà sáng tạo nội dung có thêm hiểu biết về nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm; người tiêu dùng cũng có cơ hội tiếp cận thông tin trực quan, sinh động trước khi lựa chọn mua hàng.

“Phiên chợ số” thu hút đông đảo lượt xem ngay khi mới phát sóng.

Chương trình “Phiên chợ số” là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Hội Nông dân và ngành khoa học, công nghệ trong hỗ trợ người dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử. Đồng thời, góp phần đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đồng hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.