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Trang bị kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho phụ nữ Hà Tĩnh

Hà Vân
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(Baohatinh.vn) - Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý, kỹ năng kinh doanh cho cán bộ hội và hội viên phụ nữ Hà Tĩnh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển bền vững.

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Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Sáng 27/10, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng tư vấn pháp luật chính sách, kết nối đầu tư, hệ sinh thái khởi nghiệp cho cán bộ hội các cấp và nữ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo chương trình, trong thời gian 2 ngày, 60 học viên là cán bộ hội LHPN các cấp, nữ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh được truyền đạt các chuyên đề về chính sách, pháp luật và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trong đó, cập nhật các quy định mới liên quan đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã; các chính sách hỗ trợ mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý; hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và thực hiện các quy định về thuế.

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Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng quản trị dòng tiền, kiểm soát chi phí, xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh; xây dựng ý tưởng, phương án, dự án kinh doanh và kỹ năng trình bày, thuyết minh dự án khởi nghiệp.

Tại lớp tập huấn, các học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời được giảng viên giải đáp, hướng dẫn phương pháp vận dụng chính sách, pháp luật vào từng mô hình kinh tế. Qua đó, giúp học viên nâng cao khả năng quản lý tài chính, chủ động xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

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Ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc điều hành FiNNO Group, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia trình bày các chuyên đề tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý và kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh cho cán bộ hội và hội viên phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển kinh doanh bền vững.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.

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Tags:

#Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh #Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 #Hỗ trợ phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp #tập huấn khởi nghiệp

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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