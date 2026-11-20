Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn 13/11/2026 09:20 Hội nghị đã cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 đoàn viên ở Hà Tĩnh cứu người đuối nước 11/11/2026 17:12 Việc khen thưởng nhằm kịp thời ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đuối nước của 2 đoàn viên ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) và góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong tuổi trẻ.

Mở lối bình đẳng, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh 10/11/2026 08:07 Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.

Hà Tĩnh chuyển giao 15 hội quần chúng cấp tỉnh về Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý 07/11/2026 18:27 15 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh theo Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh được chuyển giao về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý.

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư 07/11/2026 16:25 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để cán bộ, Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa và củng cố tình làng nghĩa xóm.

Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Nghi Xuân 05/11/2026 15:57 Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 04/11/2026 21:51 Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển cho thanh niên Hà Tĩnh 04/11/2026 18:28 Thông qua hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, các vấn đề khó khăn, vướng mắc của lực lượng trẻ Hà Tĩnh đã được giải đáp, định hướng kịp thời.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tình yêu quê hương trên không gian số 04/11/2026 17:54 Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.

Sẵn sàng cho cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh 04/11/2026 08:00 Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều nay (4/11), là diễn đàn để tuổi trẻ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế xây dựng quê hương.

Tổ chức "Phiên chợ số” quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của Hà Tĩnh 31/10/2026 11:50 Thông qua livestream bán hàng trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang đổi mới cách quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Dấu ấn của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số toàn dân 29/10/2026 09:00 Với hàng chục nghìn lượt ĐVTN tham gia, đợt cao điểm tình nguyện “Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung tay phổ cập kỹ năng số” đã tạo sức lan tỏa với nhiều hoạt động chuyển đổi số thiết thực.

Trang bị kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho phụ nữ Hà Tĩnh 27/10/2026 10:37 Lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý, kỹ năng kinh doanh cho cán bộ hội và hội viên phụ nữ Hà Tĩnh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển bền vững.

Sôi nổi chiến dịch nói không với bạo lực học đường của tuổi trẻ Hà Tĩnh 24/10/2026 05:15 Chiến dịch truyền thông và diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

"Mái ấm công đoàn" - điểm tựa của người lao động 22/10/2026 16:06 Những năm qua, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở thông qua Chương trình "Mái ấm Công đoàn".

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 20/10/2026 11:23 Buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là dịp để cựu chiến binh 2 tỉnh (Hà Tĩnh và Nghệ An) ôn lại truyền thống, lan tỏa nghĩa tình và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 112 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng 20/10/2026 10:03 Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2026), các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Phụ nữ Hà Tĩnh xây khát vọng giữa miền nắng gió 20/10/2026 05:27 35 năm qua (1991–2026), từ điểm tựa niềm tin giữa gian khó ngày đầu tái lập tỉnh, phụ nữ Hà Tĩnh đã viết nên hành trình bứt phá ngoạn mục. Ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh được trao truyền qua các thế hệ giúp chị em tự tin khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa.

Bản lĩnh nữ lãnh đạo trong thời kỳ mới 19/10/2026 16:15 Phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, nhất là trong vai trò lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn 19/10/2026 14:39 Từ sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội LHPN, nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đã được tiếp thêm động lực học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Hà Tĩnh có một cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định 17/10/2026 05:01 Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh đã vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định.

Tháo gỡ vướng mắc của thanh niên từ những cuộc đối thoại 15/10/2026 14:29 Thông qua đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thanh niên ngay từ cơ sở.

Nữ trưởng thôn vượt lên nghịch cảnh 15/10/2026 14:11 Chị Nguyễn Thị Vân Anh ở vùng biển Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nổi tiếng là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, vừa chu toàn việc gia đình, vừa năng nổ trong vai trò trưởng thôn.

[Infographic] Những mốc son lịch sử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10/2026 08:03 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có 70 năm xây dựng, trưởng thành.

Phát huy sức trẻ Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số 15/10/2026 08:00 Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển (15/10/1956 - 15/10/2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết tiếp hành trình cống hiến bằng những dấu ấn.

Hà Tĩnh đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 14/10/2026 10:41 Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và các mục tiêu giảm nghèo.

Triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động dịp tết Đinh Mùi 14/10/2026 07:53 Công đoàn dự kiến hỗ trợ tiền mặt, quà tết, phiếu mua hàng, 2.000 vé tàu khứ hồi và 550 vé máy bay khứ hồi, ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

[QUIZ] Tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam là gì? 14/10/2026 06:00 Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hà Tĩnh kêu gọi chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo 13/10/2026 14:55 Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026. Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nội dung Thư kêu gọi.