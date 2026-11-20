(Baohatinh.vn) - Nhân dịp 95 năm ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 - 21/11/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới”.
Nhiều diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động ngoại khóa được tổ chức, tập trung tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Các hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cũng được chú trọng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Đáng chú ý, các cấp bộ Đoàn còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền thông qua việc xây dựng, chia sẻ video, infographic và các sản phẩm truyền thông về AHLS Lý Tự Trọng. Việc đổi mới phương thức tuyên truyền góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Trong ảnh: Trường THPT Nghèn (xã Can Lộc) tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng.
Không dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tuổi trẻ toàn tỉnh còn gắn đợt sinh hoạt chính trị với những công trình, phần việc cụ thể như vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ người dân chuyển đổi số; thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tinh thần tri ân được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực tại mỗi địa phương, đơn vị.
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