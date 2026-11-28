(Baohatinh.vn) - Nguyễn Thị Hà Linh và Ngô Thị Duyên là hai đại diện của Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn vinh danh tại Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.
Trong lĩnh vực giáo dục, chị Nguyễn Thị Hà Linh (SN 1996), nhà sáng lập Trung tâm Ngoại ngữ Launch Pad IELTS tại Hà Tĩnh, đồng thời là chủ kênh TikTok “IELTS 8.5 Làm Gì” với hơn 30.000 người theo dõi, đã xây dựng nhiều nội dung chia sẻ kiến thức, phương pháp học tập và kinh nghiệm chinh phục các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Từng vô địch Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức, Hà Linh tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại ngữ trên các nền tảng số. Trong 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia liên hoan, các sản phẩm nội dung của cô thu hút 882.000 lượt xem và 60.000 lượt tương tác. Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Hà Linh đã đồng hành cùng hơn 700 học viên chinh phục các mục tiêu IELTS, HSK, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người trẻ.
Ở lĩnh vực quảng bá văn hóa, du lịch địa phương, chị Ngô Thị Duyên (SN 1997), đại diện nhóm sáng tạo nội dung “Hà Tĩnh Review”, tạo dấu ấn qua những video giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, ẩm thực và đời sống văn hóa của người dân Hà Tĩnh.
Với cách kể chuyện gần gũi, góc nhìn trẻ trung và hình thức thể hiện phù hợp với xu hướng truyền thông số, kênh Hà Tĩnh Review hiện thu hút 35.800 người theo dõi trên TikTok. Trong 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký, các sản phẩm của nhóm đạt 7,3 triệu lượt xem và 346.000 lượt tương tác, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và những giá trị văn hóa của quê hương đến đông đảo cộng đồng mạng.
Việc Nguyễn Thị Hà Linh và Ngô Thị Duyên được vinh danh tại Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của các nhà sáng tạo trẻ Hà Tĩnh trên không gian mạng. Qua đó, góp phần khuyến khích thanh niên phát huy năng lực, sở trường, ứng dụng công nghệ để sáng tạo những sản phẩm nội dung có ích, lan tỏa tri thức, quảng bá hình ảnh quê hương và những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Diễn ra trong hai ngày 28 - 29/11 tại TP Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung số trẻ tiêu biểu, có sản phẩm chất lượng, mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa những thông điệp tích cực trong cộng đồng.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.
Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh, đồng thời là “chìa khóa” để Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh mới, việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh.
Chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.
Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn và toàn thể nhân dân thôn Lam Thịnh, xã Nghi Xuân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.
Phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một đại sứ văn hóa, du lịch Hà Tĩnh” giai đoạn 2026 - 2030 và Cuộc thi video clip “Hà Tĩnh trong tôi” lần thứ II là dịp để ĐVTN phát huy sức sáng tạo trong quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch địa phương.
Thông qua livestream bán hàng trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang đổi mới cách quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
35 năm qua (1991–2026), từ điểm tựa niềm tin giữa gian khó ngày đầu tái lập tỉnh, phụ nữ Hà Tĩnh đã viết nên hành trình bứt phá ngoạn mục. Ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh được trao truyền qua các thế hệ giúp chị em tự tin khẳng định vị thế và khát vọng vươn xa.