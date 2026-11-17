Thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Các hoạt động sẽ được triển khai tại công đoàn cơ sở, tập trung cao điểm từ ngày 18 - 24/11/2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch Ngày hội Văn hóa công nhân 2026.

Là đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm cấp tỉnh, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để ngày hội diễn ra chu đáo, thiết thực. Theo dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 21/11, với nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ, thi đấu kéo co, nhảy bao bố; phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng; trao quà cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đỡ đầu trẻ mồ côi là con công nhân…

Các hoạt động thể thao sẽ được tổ chức trong Ngày hội Văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện kịch bản, chương trình chi tiết; chuẩn bị địa điểm, sân khấu và các điều kiện phục vụ hoạt động. Công đoàn cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, theo dõi, đôn đốc các bộ phận để bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch. Dự kiến, đơn vị sẽ bố trí khoảng 300 công nhân tham gia, đồng thời chủ động sắp xếp nhân lực, ca kíp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Bên cạnh chương trình điểm cấp tỉnh, các cụm công đoàn cũng triển khai công tác chuẩn bị cho ngày hội. Theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, mỗi cụm lựa chọn ít nhất một công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động điểm cấp cụm; các đơn vị còn lại căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng nội dung phù hợp, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn và không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ tổ chức giải chạy để hưởng ứng Ngày hội Văn hóa công nhân 2026.

Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Công tác công đoàn, Cụm trưởng Cụm Công đoàn phía Nam cho biết: “Chúng tôi đã hướng dẫn các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đến nay, một số công đoàn cơ sở như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH UP Hà Tĩnh... đã đăng ký triển khai hoạt động. Các hoạt động hướng đến tạo không gian giao lưu, vui chơi thực sự bổ ích cho đoàn viên, người lao động, nhưng vẫn bảo đảm duy trì nhịp độ sản xuất của doanh nghiệp”.

Lãnh đạo, công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh hưởng ứng chương trình chạy bộ trực tuyến “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi” gắn với Ngày hội Văn hóa công nhân.

Tại cơ sở, nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ sớm, tạo sức lan tỏa trong công nhân, lao động. Chương trình chạy bộ trực tuyến “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi” đã được Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh tổ chức gắn với hưởng ứng Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, thu hút ban giám đốc cùng hơn 400 công nhân, lao động tham gia.

Chị Nguyễn Thị Thủy - công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh chia sẻ: “Tham gia hoạt động, chúng tôi vừa có cơ hội rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau giờ làm việc, vừa được giao lưu, gắn kết với đồng nghiệp. Đặc biệt, mỗi bước chạy còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng”.

Chương trình Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức phù hợp điều kiện thực tế, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo định hướng của LĐLĐ tỉnh, Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, lấy người lao động làm trung tâm, ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung tập trung vào các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu gia đình công nhân; giới thiệu văn hóa truyền thống, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng địa phương; tổ chức các giải thể dục thể thao, kết hợp tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người lao động...