Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển cho thanh niên Hà Tĩnh

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đối thoại.

Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng và đề xuất của thanh niên. Từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy vai trò, năng lực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Thanh niên cần mạnh dạn trao đổi, hiến kế; các sở, ngành tập trung giải đáp đúng trọng tâm, xác định rõ hướng xử lý và trách nhiệm đối với từng vấn đề được kiến nghị.

Hội nghị do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng tham dự và điều hành có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ny Hương – Bí thư Tỉnh đoàn.

Từ chuyển đổi số đến khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Hơn 20 ý kiến tại hội nghị, tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại điện tử và kinh tế xanh; quảng bá văn hóa, con người, du lịch Hà Tĩnh trên môi trường số; kết nối đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trẻ và giải quyết việc làm.

Bí thư Đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề xuất tiếp tục phát triển ứng dụng i-HaTinh trở thành nền tảng số tích hợp, lấy nhu cầu và trải nghiệm của người dân làm trung tâm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, nhiều ý kiến đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển nền tảng i-HaTinh theo hướng tích hợp các tiện ích thiết yếu; rà soát, nâng cấp hạ tầng số tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để lực lượng trẻ tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Đối với khởi nghiệp, lập nghiệp, nhiều kiến nghị tập trung vào việc tiếp cận nguồn vốn, đất đai, xây dựng vườn ươm khởi nghiệp, hỗ trợ sản phẩm OCOP phát triển sau khi đạt chuẩn, kết nối với hệ thống phân phối hiện đại và mở rộng thị trường. Đại biểu cũng đề xuất hình thành cơ chế để tỉnh đặt ra những bài toán thực tiễn, kết nối người trẻ, doanh nghiệp, chuyên gia và các cơ sở nghiên cứu cùng tham gia tìm kiếm giải pháp.

Anh Đặng Văn Cường - Giám đốc HTX Thành Sen đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số một cách thực chất.

Ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, các đại biểu kiến nghị xây dựng kho dữ liệu số dùng chung về văn hóa, du lịch Hà Tĩnh; kết nối đội ngũ KOL, KOC, nghệ sĩ trẻ và các nhà sáng tạo nội dung trong, ngoài tỉnh; phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề, sản phẩm OCOP, các giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò của thanh niên trong bảo tồn, quảng bá dân ca ví, giặm và phát triển du lịch bốn mùa được quan tâm.

Anh Kiều Công Long - Bí thư Đoàn phường Sông Trí đề xuất tỉnh ban hành đề án đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, người lao động trẻ tại các KKT, KCN trên địa bàn.

Về việc làm và phát triển nguồn nhân lực, các ý kiến đề xuất tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; dự báo sớm nhu cầu tuyển dụng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; đào tạo theo vị trí việc làm; nâng cấp sàn giao dịch việc làm trực tuyến và có chính sách chăm lo thanh niên công nhân, người lao động trẻ.

Nhiều định hướng, giải pháp cụ thể được đặt ra

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ các định hướng và giải pháp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tiến Thức - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh giải đáp những ý kiến liên quan đến vấn đề vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đối với hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐND về chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên giai đoạn 2024-2026 để tham mưu nguồn vốn phù hợp cho giai đoạn 2027-2030. Tỉnh cũng nghiên cứu mô hình vườn ươm khởi nghiệp, tăng cường kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, hệ thống phân phối và các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ thanh niên đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Với sản phẩm OCOP, định hướng được xác định là chuyển từ hỗ trợ đạt chuẩn sang đồng hành phát triển sau khi đạt sao, tập trung vào đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Tỉnh sẽ lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ chuyên sâu, đồng thời phát huy lực lượng thanh niên có thế mạnh về công nghệ, thiết kế, truyền thông và marketing cùng tham gia quảng bá, phát triển sản phẩm.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL trao đổi các nội dung liên quan đến phát triển du lịch, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trên nền tảng số.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch, tỉnh định hướng xây dựng, tích hợp kho dữ liệu số văn hóa, du lịch trên các nền tảng hiện có; tạo điều kiện để thanh niên và các nhà sáng tạo nội dung khai thác nguồn tư liệu chính thống. Các địa phương, doanh nghiệp sẽ được kết nối để hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, tour tuyến theo mùa, gắn với văn hóa, làng nghề, vùng sản xuất và đặc sản địa phương. Qua đó, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, giảm tính mùa vụ và thu hút du khách đến Hà Tĩnh quanh năm.

Đối với phát triển nguồn nhân lực, Hà Tĩnh sẽ tăng cường dự báo nhu cầu lao động trong 3-5 năm, gắn đào tạo với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh dự kiến cần khoảng 120.000 việc làm mới, bình quân 24.000 việc làm mỗi năm. Các ngành trọng tâm gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, công nghệ thông tin, tự động hóa, logistics, năng lượng và dịch vụ.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp các vấn đề liên quan đến lao động, việc làm.

Tỉnh tiếp tục thúc đẩy mô hình liên kết “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”, mở rộng thực tập, đào tạo theo đơn đặt hàng và vị trí việc làm; phối hợp với các nhà đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng, Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh và các khu, cụm công nghiệp để thông tin sớm nhu cầu tuyển dụng. Sàn giao dịch việc làm VieclamHatinh.vn cũng được định hướng phát triển theo hướng ứng dụng dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để kết nối người lao động với việc làm phù hợp.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trẻ phát triển, nâng cao năng lực quản trị, tài chính, pháp lý và chuyển đổi số; tăng cường hỗ trợ pháp lý, kết nối doanh nhân trẻ với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và các dự án trọng điểm.

Chủ động nắm bắt cơ hội, đóng góp xây dựng quê hương

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; đồng thời nhấn mạnh vai trò của lực lượng trẻ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên; lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu thanh niên trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển việc làm; chủ động lựa chọn những vấn đề thực tiễn của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh, công tác quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trên nền tảng số cần được đầu tư bài bản, có chiều sâu hơn; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên và đội ngũ sáng tạo nội dung trong lan tỏa văn hóa, con người, tiềm năng du lịch địa phương. Đồng thời, giao ngành VH-TT&DL nghiên cứu, xây dựng kế hoạch số hóa các tài liệu, ấn phẩm về văn hóa, du lịch đã được biên soạn, tạo nguồn dữ liệu phong phú, chính thống để các nhà sáng tạo nội dung khai thác, góp phần cung cấp thông tin đầy đủ, thuận tiện cho du khách tìm hiểu và trải nghiệm Hà Tĩnh.

Tăng cường kết nối giữa các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tạo môi trường đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho người học. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các nội dung chưa được giải đáp đầy đủ tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông tin kết quả đến thanh niên. Các nhiệm vụ được giao cần xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp thực hiện, bảo đảm những kiến nghị chính đáng được tiếp thu và xử lý thực chất.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, quảng bá văn hóa, con người Hà Tĩnh; tăng cường kết nối đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của thanh niên sau đối thoại, góp phần đưa các đề xuất vào thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ đóng góp xây dựng quê hương.