Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 19/11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu thanh tra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện một số đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm đến tháng 11/2026, Hà Tĩnh thực hiện 69 cuộc thanh tra; qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm; kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, một số kết quả công tác thanh tra trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra chuyên đề các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã rà soát 35 dự án; thành lập 3 đoàn để tiến hành thanh tra 29 dự án. Đến nay, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành 29 kết luận thanh tra cho 29 dự án và tổ chức công bố theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hường - Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc và đi vào chiều sâu, toàn diện, kết hợp tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát tại các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Đồng chí Chu Đức Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn tỉnh đã tiếp 4.798 lượt/6.083 công dân đối với 4.865 vụ việc, trong đó có 109 đoàn đông người. Tổng số đơn tiếp nhận là 3.811; số đơn đã xử lý là 3.677; số đơn đủ điều kiện xử lý là 2.992 đơ.

Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa công tác tiếp công dân, vận hành hiệu quả ứng dụng công dân số i-HaTinh hỗ trợ người dân phản ánh hiện trường, theo dõi thủ tục hành chính và tương tác trực tiếp với chính quyền; đồng thời, thực hiện cập nhật, báo cáo số liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, việc số hóa hồ sơ tài liệu đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ.

Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thanh tra Chính phủ đối với địa phương, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, các cuộc thanh tra và kết luận thanh tra đã giúp tỉnh nhận diện những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.



Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh, Hà Tĩnh đã thành lập các tổ công tác tiến hành rà soát, kiểm tra, bàn và đưa ra nhiều giải pháp xử lý tài sản dôi dư. Việc xử lý các dự án tồn đọng đã và đang được quyết liệt triển khai, mong Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ thêm để địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định.

Về công tác tiếp công dân, tỉnh đã nỗ lực xử lý thấu đáo các vụ việc phát sinh. Tuy nhiên, năng lực cán bộ tham mưu ở một số địa phương cấp xã còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến một số kiến nghị của người dân chưa được giải quyết triệt để. UBND tỉnh đã giao Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát và sẽ xử lý các trường hợp chưa giải quyết thấu đáo, thiếu trách nhiệm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kiên quyết xử lý, không để xảy ra trường hợp lợi dụng để kích động, tụ tập, gây rối; đồng thời giúp người dân tiếp cận đầy đủ các thông tin, pháp luật để không bị lôi kéo, lợi dụng.

Đồng chí Phan Thiên Định mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Thanh tra Chính phủ, đồng thời kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về việc bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thanh tra tỉnh; các cơ chế xử lý các kết luận thanh tra không còn phù hợp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đề nghị Hà Tĩnh xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 với tinh thần đổi mới, đúng kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bảo đảm phù hợp với định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2027 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước; tránh chồng chéo, trùng lặp và rút ngắn thời gian. Qua đó, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, về thực hiện các kết luận, kiến nghị, cần tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị chưa đạt; rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân theo tinh thần rõ thời gian hoàn thành và xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện; tập trung thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến công tác thanh tra chuyên đề. Sau khi có kết luận thanh tra phải có phương án xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, cần tiếp tục tập trung triển khai các phương án xử lý. Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai công tác tiếp dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở nhằm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Về công tác số hóa tài liệu, cần tiếp tục thực hiện, nhất là với các hồ sơ còn thiếu.

Thanh tra Chính phủ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và sẽ tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền; riêng các nội dung thuộc thẩm quyền, ngành sẽ sớm có giải pháp và xử lý.