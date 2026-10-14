Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm giải trình

(Baohatinh.vn) - Thanh tra Chính phủ đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu; đồng thời, chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo các văn bản, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn.
Sáng 14/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thanh tra chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.
Việc xây dựng Bộ tiêu chí được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 184/2026/NĐ-CP ngày 25/5/2026 của Chính phủ và Thông tư số 02/2026/TT-TTCP ngày 30/6/2026 của Thanh tra Chính phủ quy định khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Theo dự thảo, Bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng thang điểm 100, trong đó: tính đầy đủ, chính xác, kịp thời được tính 30 điểm; tuân thủ trình tự, thủ tục 20 điểm; công khai, minh bạch 15 điểm; đáp ứng yêu cầu của người yêu cầu giải trình 25 điểm và xử lý vi phạm 10 điểm.
Kết quả đánh giá là cơ sở đo lường, xếp loại mức độ thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong thực thi công vụ; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, góp phần phòng ngừa việc lợi dụng nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, xây dựng văn hóa giải trình và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Cùng với Bộ tiêu chí, Thanh tra Chính phủ cũng đã xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó quy định cụ thể quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại, tổng hợp dữ liệu và báo cáo kết quả. Qua đó, tạo cơ sở để các bộ, ngành và địa phương triển khai thống nhất, bảo đảm việc đánh giá trách nhiệm giải trình được thực hiện đúng quy định, có căn cứ kiểm chứng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Các đại biểu theo dõi hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý, hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí cùng văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và thống nhất trong quá trình triển khai đánh giá trên phạm vi toàn quốc.
Thanh tra Chính phủ đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu; đồng thời, tiếp thu, giải trình và chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí, văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn.
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