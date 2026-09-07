Trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tại buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đã công bố Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Hai tân Phó Tổng Thanh tra đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, có trình độ, có chuyên môn vững vàng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, giàu kinh nghiệm thực tiễn, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo ở các địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng 2 tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, là Thạc sĩ Luật kinh tế; trưởng thành từ cơ sở với hơn 30 năm công tác tại các cơ quan của Đảng và chính quyền địa phương, đã trải qua các chức vụ như: Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy thành phố Cà Mau; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Từ tháng 11/2025, đồng chí Phạm Thành Ngại là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tân Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1976, được đào tạo và trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn đã trải qua các chức vụ như Bí thư Đoàn Thanh niên của Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn là Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố Huế.

Chúc mừng đồng chí Phạm Thành Ngại và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây không chỉ là việc Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, mà còn là trao gửi niềm tin và đặt kỳ vọng rất lớn đối với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín bản thân của các đồng chí.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn và đồng chí Phạm Thành Ngại trong quá trình công tác.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng, mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ quyền lực và phòng chống tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra.

Đổi mới tư duy và phương thức

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa và từ cơ sở, Phó Thủ tướng đề nghị thanh tra phải đúng, phải trúng, phải kịp thời; tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm. Không chỉ phát hiện, xử lý sai phạm mà phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy cho sự phát triển đất nước.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu lực của hoạt động thanh tra gắn với hoàn thiện thể chế. Trước mắt, cần tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, khắc phục những bất cập, những chồng chéo, những khoảng trống về thẩm quyền, về trách nhiệm và cơ chế hoạt động, tạo nền tảng cho đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Ngoài ra, cần theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận phải được thực hiện, kiến nghị phải được xử lý, vi phạm phải được khắc phục; phải đặt người dân vào trung tâm công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ thành "điểm nóng".

Đặc biệt, ngành Thanh tra cũng phải được xây dựng tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, phân tích, dự báo.

"Ngành thanh tra có đội ngũ cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh, có năng lực, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm. Đây là một nguồn cán bộ quý giá của Đảng, của Nhà nước", Phó Thủ tướng chia sẻ và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường cho cán bộ có năng lực được rèn luyện, trưởng thành.

Phó Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, hai tân Phó Tổng Thanh tra sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.