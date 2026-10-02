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Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên Hà Tĩnh dự kiến vào giữa tháng 10

P.V
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(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ chủ trì đối thoại tại điểm cầu cấp tỉnh, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại UBND các xã, phường. Hội nghị dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 10 - 20/10/2026.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tham quan hệ thống Kiosk thông minh tại TDP 24, phường Thành Sen.

Với chủ đề đối thoại: “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”, hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh niên nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là các nội dung liên quan đến nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Nội dung hội nghị bao gồm thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; về kết quả thực hiện chuyển đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…);

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong tham gia thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của thanh niên trong triển khai chuyển đổi số cộng đồng, phổ cập kỹ năng số; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh;

Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, thương mại điện tử; khuyến khích thanh niên ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ;

Phát huy vai trò của thanh niên trong quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và du lịch Hà Tĩnh trên môi trường số; xây dựng, lan tỏa các sản phẩm truyền thông số, nội dung số sáng tạo; góp phần gia tăng dữ liệu quảng bá về tỉnh trên các nền tảng số, mạng xã hội và các kênh truyền thông hiện đại.

Trao đổi, đối thoại về nghề nghiệp, việc làm; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế xanh trong thanh niên; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử; trao đổi các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế nông thôn và sản phẩm OCOP, gắn với lợi thế đặc trưng của từng địa phương;

Thảo luận các giải pháp kết nối đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh; quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Về thành phần tham dự, tại điểm cầu tỉnh, ngoài các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan, doanh nghiệp, còn có đại diện cán bộ, đoàn viên, thanh niên là chủ mô hình kinh tế thanh niên, doanh nhân trẻ, thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp, giáo viên trẻ, học sinh, sinh viên; đại diện một số thanh niên Hà Tĩnh tiêu biểu đang học tập và công tác ở ngoài địa bàn... Tại điểm cầu các xã, phường, thành phần tương ứng nhưng gọn hơn.

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Tags:

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Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

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