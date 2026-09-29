Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

bqbht_br_bi-thu-29.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

bqbht_br_toan-canh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 42 của BTV Tỉnh ủy.
bqbht_br_pho-bt-29.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.
bqbht_br_chu-tich-29.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban Đảng Trung ương tham dự hội nghị.
bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh1a.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.
bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh2ab.jpg
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo các đề án, chính sách tại hội nghị.

Theo đó, dự thảo Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, bền vững theo hướng sinh thái, hiện đại, chuyển đổi số trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh01b.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung trong các đề án, chính sách.

Phát triển nông thôn toàn diện trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân và cư dân nông thôn; phát triển nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh01a.jpg
Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Dự thảo đề án, chính sách xác định nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục có vai trò, vị trí quan trọng - nền tảng ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh; là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; sản xuất nông nghiệp trên địa bàn không chỉ để đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống người dân mà điều kiện sinh thái, đất đai của tỉnh có tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, đa dạng, đa giá trị.

bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh01.jpg
Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy phát triển nông thôn toàn diện văn minh, hiện đại, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn trên địa bàn tỉnh

bqbht_br_hop-btv-tinh-uy-ha-tinh09.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Dự thảo Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng với quan điểm bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chuyển từ tư duy “đối phó thụ động” sang “ứng phó chủ động”; từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân.

bqbht_br_img-5456.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các vấn đề trọng tâm cần giải quyết công tác bảo vệ môi trường là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ tiên tiến khép kín, thu hồi năng lượng, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn bằng công nghệ số thông qua hệ thống quan trắc tự động; đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các đô thị; kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; xử lý dứt điểm các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật và bảo đảm ngân sách chi sự nghiệp bảo vệ môi trường tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý cụ thể vào các dự thảo đề án, chính sách. Đồng thời, đề xuất, bổ sung một số nội dung, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 là các đề án, chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các đề án, chính sách. Trong quá trình hoàn thiện, cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về tính khả thi, đồng bộ, bảo đảm bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2026 – 2030.

Tin liên quan

Tags:

#Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy #Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Ban Thường vụ Tỉnh ủy #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh #Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm #Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm #Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh #chỉ số tăng trưởng của Hà Tĩnh #Kinh tế Hà Tĩnh #Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh #phát triển kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nước sạch, giao thông, chuyển đổi số.
Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ GPMB, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ thiết thực, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!