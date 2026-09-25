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Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.

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Các đại biểu tham quan các gian hàng phụ nữ khởi nghiệp trong khuôn khổ chương trình.

Sáng 25/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm xanh Hà Tĩnh" năm 2026. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026) và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt trên toàn tỉnh tham dự.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh nhấn mạnh: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của hội. Thời gian qua, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, trước đòi hỏi khắt khe về chất lượng và chuyển đổi số, chị em vẫn vướng rào cản về quy mô, quản trị và thị trường. Thực tiễn đòi hỏi phụ nữ khởi nghiệp phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "có gì bán nấy" sang "làm sản phẩm thị trường cần".

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Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh khai mạc chương trình.

Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm xanh Hà Tĩnh" năm 2026 được tổ chức nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, tạo đòn bẩy giúp chị em nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa nông sản bản địa vươn xa.

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Toàn cảnh ngày hội.

Phát biểu chỉ đạo sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trong việc chuyển dịch mạnh mẽ phương thức hỗ trợ khởi nghiệp: từ hỗ trợ vốn hay sản phẩm đơn lẻ sang kết nối nguồn lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, bền vững.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động lồng ghép chính sách tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ. Đồng thời khẳng định, UBND tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chị em tự tin nâng cao năng lực quản trị số, chủ động đổi mới sáng tạo và bứt phá phát triển từ tài nguyên bản địa.

Tại ngày hội, các đại biểu đã nghe chuyên gia Hệ sinh thái MEVI chia sẻ định hướng xây dựng “Trạm Xanh Hà Tĩnh” – không gian kết nối giúp các chủ thể tiếp cận công nghệ, chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ.

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Bà Nguyễn Thị Thu - Chuyên gia phát triển hệ sinh thái, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, người sáng lập hệ sinh thái MEVI chia sẻ định hướng xây dựng “Trạm Xanh Hà Tĩnh”.

Cũng tại ngày hội đã diễn ra nghi thức ra mắt bộ nhận diện sản phẩm mới cho các HTX tiêu biểu do Hội LHPN tỉnh đồng hành hỗ trợ, gồm: HTX Nông sản Dược liệu Thu Hằng và HTX Nông nghiệp CHOA.

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Ra mắt bộ nhận diện sản phẩm của các HTX do Hội LHPN Hà Tĩnh đồng hành.
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Nhân dịp này, MEVI đã trao tặng gói tài trợ thiết bị sấy lạnh trị giá 30 triệu đồng cho HTX Nông sản Dược liệu Thu Hằng nhằm nâng cao năng lực chế biến sau thu hoạch.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt mô hình “Chợ số phụ nữ Hà Tĩnh” kết nối qua mã QR, tạo nền tảng số hóa trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

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Ra mắt mô hình "Chợ số phụ nữ Hà Tĩnh".

Cũng tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tọa đàm “Trò chuyện cùng chuyên gia - từ sản phẩm đến thị trường”. Tọa đàm giúp chị em giải đáp trực tiếp các bài toán về tối ưu chi phí marketing, tiêu chuẩn đưa hàng vào chuỗi phân phối hiện đại, ứng dụng công nghệ bảo quản và phương pháp chứng minh năng lực để gọi vốn thành công.

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Các chuyên gia đối thoại với các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tiếp đó, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Hỗ trợ Sáng kiến Kinh doanh và Tạo tác động MEVI đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2027 nhằm tập trung phát triển sản phẩm bản địa, chuyển giao giải pháp công nghệ, đào tạo quản trị số và mở rộng thị trường tiêu thụ.

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Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Hỗ trợ Sáng kiến Kinh doanh và Tạo tác động MEVI ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
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Dịp này, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao quà tài trợ cho 5 mô hình xuất sắc đạt danh hiệu "Đại sứ Nông sản xanh".

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Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

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