Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động

Đã nhiều năm nay, hơn 1.150 công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh (xã Đức Thọ) dùng bữa trưa tại bếp ăn tập thể của công ty. Từ chỗ chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu ăn uống trong giờ nghỉ, bữa ăn ca dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người lao động.

Hơn 1.150 công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh ăn trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp.

Những ngày đầu tổ chức bếp ăn tập thể, công nhân từng phản ánh về chất lượng món ăn, khẩu vị chưa phù hợp. Tiếp nhận ý kiến, BCH Công đoàn cơ sở đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp và đơn vị cung cấp suất ăn để tìm hướng điều chỉnh.

Từ những góp ý của người lao động và sự vào cuộc của công đoàn, chất lượng bữa ăn từng bước được cải thiện. Chi phí mỗi suất ăn được nâng từ 20.000 đồng lên 22.000 đồng, do doanh nghiệp chi trả; thực đơn được xây dựng, thay đổi hằng tuần trên cơ sở tham khảo nhu cầu của công nhân và được công đoàn tham gia giám sát, phê duyệt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thế Hoàn kiểm tra bếp ăn tập thể của Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh.

Ông Trần Sỹ Tùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi xác định chất lượng bữa ăn ca ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng tái tạo sức lao động của công nhân. Do đó, bên cạnh giám sát chất lượng bữa ăn, công đoàn cũng tham mưu đơn vị cung cấp dịch vụ tăng cường sử dụng nông sản tại địa phương. Cách làm này vừa góp phần tiêu thụ sản phẩm cho tỉnh, vừa thuận lợi hơn trong kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào của bếp ăn”.

Bếp ăn tập thể của Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh được đầu tư những dụng cụ chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh.

Không chỉ chú trọng đến giá trị suất ăn, tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng), công đoàn còn quan tâm đến nhu cầu riêng của người lao động. Đặc thù phần lớn công nhân là nữ, trong đó, gần 40% theo Thiên Chúa giáo hoặc Phật giáo, nên việc xây dựng thực đơn được tính toán linh hoạt để phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu ăn uống.

Ông Trần Bảo Khánh - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Hằng tháng, cán bộ công đoàn chủ động nắm các ngày lễ, nhu cầu ăn chay, ăn kiêng của người lao động có đạo để đề xuất với nhà bếp điều chỉnh chế độ ăn phù hợp. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình chế biến, nhắc nhở nhân viên nhà bếp thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm”.

Cán bộ Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn ca.

Gắn bó hơn 4 năm với bữa ăn trưa tại nhà ăn của xí nghiệp, chị Nguyễn Thị Thủy - công nhân tổ 2 cho biết: “Thực đơn được thay đổi thường xuyên, chất lượng và số lượng suất ăn cơ bản bảo đảm. Bữa ăn ca cũng là thời gian quý giá để chúng tôi tái tạo sức lao động; trò chuyện và gắn bó với nhau hơn”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 7C-NQ/BCH ngày 25/2/2016 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” (gọi tắt là Nghị quyết 7C), những năm qua, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực và đạt những kết quả đáng ghi nhận trong việc nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp; thương lượng, giám sát để nâng cao chất lượng suất ăn cho người lao động.

Chương trình "Bữa cơm công đoàn" được nhiều đơn vị tổ chức.

Thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết 7C, toàn tỉnh mới có 151 doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca, với mức bình quân khoảng 11.000 đồng/suất. Đến nay, đã có 424 đơn vị (chiếm hơn 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn) thực hiện bữa ăn ca hoặc hỗ trợ kinh phí để người lao động tự ăn ca với mức trên 20.000 đồng/suất. Trong đó, 290 công đoàn cơ sở thực hiện hoặc hỗ trợ mức từ 25.000 đồng/suất trở lên.

Cùng với việc nâng giá trị suất ăn, các cấp công đoàn tăng cường thương lượng, đưa nội dung bữa ăn ca vào đối thoại, thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện tại doanh nghiệp. Chất lượng bữa ăn từng bước được cải thiện; nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến bữa ăn ca.

Những bữa ăn ca chất lượng góp phần giữ chân người lao động ở lại lâu dài với doanh nghiệp.

Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cũng được quan tâm thực hiện với những bữa ăn chất lượng. Năm 2025, toàn tỉnh có 358 công đoàn cơ sở với hơn 30.000 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ chương trình; tổng kinh phí thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), 16 công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 3.200 đoàn viên, với kinh phí hơn 480 triệu đồng…

Những con số ấy cho thấy chất lượng bữa ăn ca đang ngày càng được quan tâm, trở thành một phần trong chính sách chăm lo, giữ chân người lao động. Sau giờ làm việc, một bữa ăn đủ chất, an toàn và hợp khẩu vị sẽ giúp người lao động tái tạo sức khỏe, giảm áp lực thể chất và tinh thần, để họ tiếp tục bước vào ca làm việc hiệu quả hơn.