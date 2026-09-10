Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Đã hơn 11h30, nhưng bà Đặng Thị Hương (SN 1975) - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình) vẫn nán lại nhà văn hóa thôn để được thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn thêm một số kỹ năng, thao tác và cập nhật ứng dụng trên điện thoại.

Thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ bà Đặng Thị Hương (ở giữa) cập nhật một số ứng dụng, thao tác trên môi trường số.

Có 17 năm kinh nghiệm làm cán bộ phụ nữ ở thôn, bà Hương thường xuyên dùng điện thoại thông minh để phục vụ công việc, từ tham gia các nhóm zalo nội bộ đến đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm nhận cương vị Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, yêu cầu công việc ngày càng đa dạng, đòi hỏi bà phải chủ động học hỏi thêm.

Bà Hương chia sẻ: “Thôn có hơn 300 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu, trong đó, nhiều người cao tuổi nên cán bộ mặt trận, cán bộ thôn phải chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số để vừa phục vụ công việc, vừa hướng dẫn, hỗ trợ bà con cài đặt và sử dụng hiệu quả các ứng dụng trực tuyến".

Bà Đặng Thị Hương chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu công việc.

Sự chủ động của bà Hương cũng là tinh thần chung của đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể ở thôn Tân Vĩnh Cần. Tổ chuyển đổi số cộng đồng đã được thành lập hơn một năm nay; CLB “Gia đình số” với 20 thành viên cũng trở thành những “hạt nhân” hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong đời sống.

Không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng số, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cũng chủ động đưa hoạt động tuyên truyền, nắm bắt ý kiến Nhân dân lên không gian số.

Mô hình "Gia đình số" được triển khai tại thôn Tân Vĩnh Cần.

Tại phường Hoành Sơn, nhiều cách làm mới đã được triển khai. MTTQ phường triển khai mô hình "Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền" thông qua mã QR đặt tại nhà văn hóa, khu dân cư; điểm danh bằng QR trong các cuộc họp ban công tác mặt trận; lấy ý kiến Nhân dân bằng hình thức bình chọn trên các nhóm zalo cộng đồng…

Sau hơn một năm hoạt động, trang facebook MTTQ phường Hoành Sơn đã có hơn 1.000 lượt theo dõi, thường xuyên cập nhật những thông tin thiết thực, gần gũi với người dân. Cán bộ mặt trận cũng chủ động sử dụng các công cụ như AI, Canva, photoshop để xây dựng bản tin số, thiết kế các sản phẩm truyền thông trực quan, hấp dẫn hơn.

MTTQ phường Hoành Sơn triển khai mô hình hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền để lấy ý kiến người dân thông qua mã QR.

Ông Đặng Đình Danh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoành Sơn cho biết: “Ứng dụng công nghệ giúp thông tin được chuyển tải đến người dân kịp thời, hiệu quả; việc lấy ý kiến, nắm bắt phản ánh thuận lợi hơn. Cán bộ mặt trận, đoàn thể cũng có thêm công cụ để gần dân, sát dân và tương tác thường xuyên với người dân”.

Chuyển đổi số cũng được cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai mạnh mẽ thông qua việc xử lý công việc trên môi trường điện tử, liên thông với các cơ quan Đảng, chính quyền; triển khai chữ ký số; cập nhật thông tin trên nền tảng “Mặt trận số”; phòng họp không giấy, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, giảm chi phí hành chính.

Nhiều sản phẩm truyền thông bắt mắt, hấp dẫn được cán bộ MTTQ và đoàn thể xây dựng nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông.

Sức lan tỏa của chuyển đổi số được thể hiện rõ qua mạng lưới truyền thông và các lực lượng hỗ trợ cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay, MTTQ các cấp đang duy trì hơn 270 trang fanpage, facebook, cổng thông tin điện tử và 2.249 nhóm zalo ban công tác mặt trận tại khu dân cư.

Cùng với đó là hoạt động tích cực của hơn 300 đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số”, 69 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 69 xã, phường với gần 5.000 thành viên; các tổ chức đoàn thể duy trì, xây dựng nhiều mô hình như: “Nông dân số”, “Gia đình số”, “Chi hội phụ nữ số”… Từ cuối năm 2025 đến nay, mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức 690 cuộc tập huấn, tuyên truyền cho hơn 75.000 lượt cán bộ, hội viên, người dân về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng và văn hóa ứng xử trên môi trường số.

MTTQ tỉnh triển khai nhiều chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác mặt trận nói chung, kỹ năng số nói riêng cho cán bộ ở cơ sở.

Khi chuyển đổi số được kết hợp với những phương thức tuyên truyền truyền thống, công tác vận động quần chúng ở Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ cung cấp thông tin sang tương tác, lắng nghe và đồng hành cùng người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa mặt trận, các đoàn thể và chính quyền, củng cố khối đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận và động lực phát triển.