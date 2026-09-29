Nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng số cho cán bộ hợp tác xã

Sáng 29/9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý HTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên đề năm 2026.

Trong thời gian 2 ngày (29 - 30/9), các học viên được ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng phòng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Viện Khoa học kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam và lãnh đạo Liên minh HTX Hà Tĩnh truyền đạt các chuyên đề: Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của HTX; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng và các giải pháp phòng ngừa; xây dựng thương hiệu và các quy định mới của pháp luật về tem, nhãn mác, bao bì sản phẩm; kỹ năng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Các học viên còn được hệ thống hóa các nội dung trọng tâm của Luật Hợp tác xã năm 2023 và phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh phát biểu khai mạc.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ quản lý HTX tư duy mới, kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng quản trị hiện đại; giúp các đơn vị chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng phòng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Viện Khoa học kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam trình bày các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi giá trị gắn với chương trình OCOP; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.