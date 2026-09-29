Nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng số cho cán bộ hợp tác xã

(Baohatinh.vn) - Trang bị kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng quản trị hiện đại giúp các HTX ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
Sáng 29/9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý HTX trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày (29 - 30/9), các học viên được ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng phòng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Viện Khoa học kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam và lãnh đạo Liên minh HTX Hà Tĩnh truyền đạt các chuyên đề: Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của HTX; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng và các giải pháp phòng ngừa; xây dựng thương hiệu và các quy định mới của pháp luật về tem, nhãn mác, bao bì sản phẩm; kỹ năng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.
Các học viên còn được hệ thống hóa các nội dung trọng tâm của Luật Hợp tác xã năm 2023 và phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 – 2030.
Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ quản lý HTX tư duy mới, kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng quản trị hiện đại; giúp các đơn vị chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi giá trị gắn với chương trình OCOP; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa khu vực kinh tế tập thể của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Với nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước kết nối, khai thác những tiềm năng sẵn có, mở không gian phát triển du lịch, tạo động lực cho kinh tế nông thôn.
Bộ Xây dựng đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đã bàn giao nhưng chưa có sổ hồng nếu đáp ứng đủ điều kiện, nhằm tạo cơ chế giao dịch hợp pháp cho người mua. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 9 đang đẩy chi phí sản xuất, vận tải và logistics lên cao. Trước "sức ép" này, doanh nghiệp Hà Tĩnh đang chủ động “siết” chi phí, tối ưu vận hành, mở rộng thị trường để giữ nhịp sản xuất và sức cạnh tranh.
Sau điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang đón thêm những đề xuất đầu tư mới. Tỉnh cũng đang trình Chính phủ xem xét mở rộng KKT Vũng Áng nhằm tạo thêm dư địa phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Với sự tham gia tích cực tại Vietnam Digital Finance 2026, Viettel khẳng định vị thế Techco hàng đầu với chiến lược “một điểm chạm - nhiều đích đến” và bộ 3 giải pháp AI đột phá dành cho ngành tài chính - ngân hàng.
Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
Đồng chí Xaysana Khotphouthone - Bí thư Tỉnh ủy Khăm Muồn khẳng định sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa về Cảng quốc tế Lào - Việt (Hà Tĩnh).
Thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cùng tăng khiến không ít gia đình vẫn gặp khó trong cân đối chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh và địa phương liên quan tiếp tục tập trung cao cho các dự án động lực tại Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
Sở hữu cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cùng vị trí kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao năng lực cảng biển, mở rộng dư địa xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.