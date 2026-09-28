Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Tại thôn Tân Bình, gia đình bà Lê Thị Thám là một trong những hộ cận nghèo được hỗ trợ sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuổi cao, sức khỏe không ổn định, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nên việc đầu tư phát triển kinh tế đối với gia đình bà Thám không dễ dàng. Cuối năm 2025, gia đình bà được hỗ trợ một con bê cái trị giá hơn 10 triệu đồng để phát triển chăn nuôi bò sinh sản.

Từ con bê được hỗ trợ, gia đình bà Thám tích cực chăm sóc, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để phát triển chăn nuôi. Đến nay, con bò sinh trưởng tốt, chuẩn bị cho lứa sinh sản đầu tiên.

Bà Lê Thị Thám (thôn Tân Bình) được nhận mô hình sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Chia sẻ về niềm vui từ mô hình sinh kế, bà Lê Thị Thám cho biết, sự hỗ trợ đã giúp gia đình có thêm tư liệu sản xuất và tạo động lực để từng bước cải thiện cuộc sống. "Tôi tuổi cao, điều kiện gia đình còn khó khăn. Được hỗ trợ con bê, chúng tôi cố gắng chăm sóc. Nếu bò sinh sản thuận lợi, gia đình sẽ có thêm nguồn thu, có điều kiện cải thiện cuộc sống”, bà Thám chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Thám, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Việt Xuyên cũng đã được tiếp cận các nguồn hỗ trợ về con giống, vốn và mô hình sản xuất. Thay vì hỗ trợ dàn trải, địa phương chú trọng lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của từng hộ, từng khu dân cư. Qua đó, nguồn lực hỗ trợ được chuyển hóa thành tư liệu sản xuất, giúp người dân có thêm cơ hội tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Theo ông Phan Bá Tương, Trưởng thôn Tân Bình, để các chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả, việc lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu có ý nghĩa quan trọng.

“Thôn thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng hộ để đề xuất hỗ trợ phù hợp. Với những hộ được hỗ trợ con giống, chúng tôi cũng tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc, phát triển mô hình, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích”, ông Tương cho biết.

Địa phương chú trọng lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của từng hộ, từng khu dân cư.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, nguồn vốn ưu đãi được xã Việt Xuyên xác định là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cũng triển khai các nguồn vốn phù hợp, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm đáng chú ý trong quá trình thực hiện là cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể được phân công bám sát địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ. Không chỉ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, các lực lượng còn hướng dẫn người dân lựa chọn cách làm phù hợp, sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Nguồn vốn hỗ trợ rất thiết thực đối với những gia đình còn khó khăn. Quan trọng là khi được vay vốn, chúng tôi được hướng dẫn cách sử dụng sao cho hiệu quả, phù hợp với điều kiện của gia đình”, bà Nguyễn Thị Ngân (thôn Tiến Minh) cho hay.

Từ thực tế triển khai, xã Việt Xuyên xác định giảm nghèo bền vững không chỉ nằm ở việc đưa nguồn hỗ trợ đến với người dân mà còn phải giúp người dân biết cách sử dụng nguồn lực để tạo ra thu nhập.

Nhiều mô hình ở xã Việt Xuyên đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo bền vững

Thời gian qua, công tác giảm nghèo tại xã Việt Xuyên được triển khai theo hướng sát thực tế, sát nhu cầu của người dân. Các chủ trương, chính sách hỗ trợ được thông tin đến từng thôn, từng hộ, giúp người dân nắm rõ điều kiện, cách thức tiếp cận và chủ động đăng ký tham gia.

Từ nay đến cuối năm, xã Việt Xuyên tập trung triển khai 2 mô hình sinh kế, gồm chăn nuôi bò cho 13 hộ và chăn nuôi gà cho 11 hộ. Đây là những mô hình được lựa chọn trên cơ sở điều kiện thực tế của các hộ dân và khả năng tổ chức sản xuất tại địa phương.

Cùng với đó, xã sẽ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2027 theo bộ tiêu chí mới; phấn đấu mỗi năm giảm từ 0,3 - 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Địa phương cũng tập trung giải ngân hiệu quả 273 triệu đồng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Ông Sử Văn Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên cho biết: "Địa phương xác định công tác giảm nghèo phải gắn với tạo sinh kế và phát huy nội lực của người dân. Xã sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ để lựa chọn mô hình hỗ trợ phù hợp; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ. Mục tiêu là giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống”.

Từ một con bê được trao đến những nguồn vốn, mô hình sản xuất được triển khai ở các thôn, cách làm của Việt Xuyên đang hướng tới mục tiêu để người dân không chỉ nhận hỗ trợ mà còn có điều kiện tạo ra sinh kế của chính mình. Đó cũng là nền tảng để công tác giảm nghèo chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ phát triển sinh kế, huy động sự tham gia của Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng; qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân và hướng tới giảm nghèo bền vững.