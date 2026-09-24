Báo và PTTH Hà Tĩnh triển khai chương trình quảng cáo miễn phí dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhằm tri ân và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh triển khai chương trình quảng cáo miễn phí trên kênh truyền hình BHTtv và Báo Hà Tĩnh điện tử
THÔNG BÁO
Chương trình quảng cáo miễn phí nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)
Nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, nhằm tri ân và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh triển khai chương trình quảng cáo miễn phí trên kênh truyền hình BHTtv và Báo Hà Tĩnh điện tử dành cho các doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/10 – 15/10/2026.
Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình, xin mời liên hệ bộ phận Truyền thông – Quảng cáo của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.
Địa chỉ: số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
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