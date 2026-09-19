Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ, xử lý nhà thầu chậm tiến độ

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Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các ban quản lý dự án và Sở Xây dựng 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Tĩnh, về việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tại các dự án do Bộ quyết định đầu tư.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng thành lập 6 tổ công tác rà soát việc thực hiện hợp đồng, các thủ tục về đầu tư tại 64 dự án do Bộ quyết định đầu tư. Qua rà soát, bên cạnh những dự án hoàn thành đúng, vượt tiến độ, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, củng cố tổ chức, nhân sự; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm. Đồng thời, nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, thẩm tra; lựa chọn phương án phù hợp, tính toán đầy đủ tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án.

Đối với các dự án có điều chỉnh về đầu tư, tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phải làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định. Việc phân chia dự án thành phần, phân kỳ đầu tư cũng phải được nghiên cứu, tính toán nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng công trường

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm; phân chia gói thầu phù hợp với kế hoạch tổng thể và hiệu quả khai thác công trình sau khi hoàn thành.

Nhà thầu phải xây dựng tiến độ thi công tổng thể, chi tiết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thời tiết, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và các điều kiện thực tế khác; đồng thời tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Đối với các nhà thầu, gói thầu có nguy cơ chậm hoặc chậm tiến độ, phải xác định rõ nguyên nhân, triển khai ngay giải pháp khắc phục và kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Chủ đầu tư được yêu cầu chủ động phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu; quản lý chặt chẽ hoạt động của các chủ thể trên công trường, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường. Việc sử dụng nhà thầu phụ, đơn vị cung cấp nhân sự, thiết bị, vật tư cũng phải được kiểm soát theo quy định.

Không để tồn đọng vốn, hồ sơ sau khi công trình hoàn thành

Trong phân bổ vốn, thanh toán và giải ngân, các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch hằng năm phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án, từng gói thầu, không để xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu vốn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn tạm ứng; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng chưa được thanh toán hoặc dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm, cuối thời gian thực hiện dự án.

Đối với công trình hoàn thành, các chủ thể liên quan phải chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác và quyết toán; không để công trình đã hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc chậm quyết toán do thiếu hồ sơ, thủ tục.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, một số dự án đã hoàn thành thuộc trách nhiệm của các ban quản lý dự án và Sở Xây dựng các địa phương phải khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thiện thủ tục để bàn giao trong tháng 9/2026.

Bộ cũng giao các đơn vị chuyên môn theo dõi, hướng dẫn về giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.