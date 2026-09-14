Doanh nghiệp nhỏ Hà Tĩnh và bài toán chuyển đổi số có trọng tâm

Ông Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ về quá trình ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Với Công ty TNHH Nông nghiệp Sạch Hatisa (phường Thành Sen), việc đưa công nghệ vào hoạt động kinh doanh mở thêm kênh tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm. Nhưng khi đi vào vận hành, doanh nghiệp nhận ra, phía sau những tiện ích ấy là không ít chi phí về nhân lực, vận chuyển, giấy tờ và xử lý đơn hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Sạch Hatisa cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ bước đầu mang lại hiệu quả trong lan tỏa sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, khi triển khai thực tế, chi phí nhân lực khá lớn, có thời điểm phải bố trí 4-5 người vận hành. Cùng với đó, chi phí vận chuyển, giấy tờ, xuất hóa đơn cho từng đơn hàng khiến tổng chi phí tăng lên. Vì vậy, chúng tôi phải tính lại cách làm, không đầu tư dàn trải mà tập trung vào những khâu tạo hiệu quả trực tiếp cho hoạt động kinh doanh; cái gì phù hợp thì làm trước, đánh giá hiệu quả rồi mới tính bước tiếp theo”.

Câu chuyện của Hatisa cho thấy, bài toán chuyển đổi số không dừng ở việc lựa chọn một công nghệ phù hợp. Khi đưa vào vận hành, doanh nghiệp còn phải tính toán nguồn nhân lực, quy trình và các chi phí phát sinh để bảo đảm khoản đầu tư thực sự tạo ra giá trị.

Nhân viên Công ty TNHH Xây dựng và Thang máy Hoàng Gia được hướng dẫn trực tiếp cách quay, dựng nội dung, góp phần xây dựng thương hiệu trên nền tảng số.

Nếu Hatisa phải cân đối giữa hiệu quả và chi phí vận hành thì tại Công ty TNHH Xây dựng và Thang máy Hoàng Gia (phường Thành Sen), bài toán được đặt ra ở cách tổ chức nhân lực.

Thành lập năm 2021, hoạt động trong lĩnh vực thang máy, doanh nghiệp xác định xây dựng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với quy mô còn nhỏ, việc hình thành một bộ phận chuyên trách riêng cho chuyển đổi số là không dễ. Thay vì bổ sung một bộ máy mới, doanh nghiệp lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng thêm kỹ năng số cho đội ngũ hiện có, qua đó từng bước đưa kiến thức mới vào những công việc đang thực hiện.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thang máy Hoàng Gia cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng việc đào tạo sẽ giúp nhân viên cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số để áp dụng vào công việc, làm tốt hơn hoạt động truyền thông và đưa hình ảnh của công ty đến với khách hàng trên các nền tảng số. Doanh nghiệp quy mô nhỏ nên một người thường phải làm nhiều việc, khi cần thì các bộ phận khác cùng phối hợp, hỗ trợ để công việc được thuận lợi hơn.”

Những khó khăn mà Hatisa hay Hoàng Gia gặp phải không phải câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Đây là bài toán đặt ra đối với phần lớn cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh, nơi doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ lớn.

Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh có hơn 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Quy mô này tạo sự linh hoạt trong tổ chức hoạt động nhưng đồng thời cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp giới hạn về vốn, nhân lực và khả năng đầu tư cho công nghệ. Vì vậy, cùng đứng trước yêu cầu chuyển đổi số nhưng điểm xuất phát và cách lựa chọn của mỗi doanh nghiệp có thể rất khác nhau.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổ chức 5 khóa đào tạo, tập huấn mỗi năm, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số đang được đặt ra cùng với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; trên 60% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ ít nhất 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Những mục tiêu này cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở việc đưa công nghệ đến với doanh nghiệp mà quan trọng hơn, tạo ra những thay đổi thực chất trong quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho rằng: “Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên nguồn lực, nhân lực còn hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh và tránh đầu tư dàn trải. Hà Tĩnh cũng đang hình thành một lớp doanh nhân trẻ có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ và phương thức kinh doanh mới. Đây là một lợi thế trong quá trình chuyển đổi số. Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối doanh nghiệp với các đơn vị cung cấp giải pháp, tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp doanh nghiệp lựa chọn và ứng dụng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế”.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho thanh niên và doanh nghiệp.

Thực tế, không có một công thức chuyển đổi số chung cho mọi doanh nghiệp. Điểm xuất phát của mỗi đơn vị khác nhau, từ quản trị, bán hàng, truyền thông đến kế toán, dữ liệu, kho hàng hay chăm sóc khách hàng. Vì vậy, cùng một công nghệ nhưng hiệu quả mang lại có thể rất khác nhau.

Với nguồn lực còn hạn chế, doanh nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn, mà cần lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện vận hành, ưu tiên những khâu tạo ra hiệu quả trực tiếp, sau đó đánh giá kết quả để có bước đi tiếp theo. Cách làm này cũng giúp hạn chế nguy cơ đầu tư dàn trải, chạy theo công nghệ nhưng chưa giải quyết được những vấn đề thực tế. Giá trị của chuyển đổi số không nằm ở việc doanh nghiệp có thêm bao nhiêu công cụ, mà ở những thay đổi thực sự tạo ra trong cách vận hành và hiệu quả kinh doanh.