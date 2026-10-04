Chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh: Khi lòng dân đồng thuận

"Kích hoạt" hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Bước vào chiến dịch “Tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, xã Đức Thịnh đứng trước áp lực lớn khi có 52.143 thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Bên cạnh khó khăn khi hệ thống hồ sơ giấy thiếu tính liên thông; đây còn là địa bàn rộng, dân cư phân tán khiến công tác thu thập, số hoá thêm vất vả.

Cấp ủy, chính quyền xã Đức Thịnh xác định, để thực hiện thành công chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai cần sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ từ chính người dân.



Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Đức Thịnh xác định, để thực hiện thành công chiến dịch cần sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ từ chính người dân. Để tạo sự đồng thuận, công tác truyền thông được triển khai rộng khắp nhằm giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch. Cùng với đó, 8 tổ công tác làm sạch dữ liệu (mỗi tổ gồm 20 người) được thành lập, có nhiệm vụ "đến từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, vận động người dân.

﻿ Các thành viên tổ làm sạch dữ liệu xã Đức Thịnh đến từng nhà, rà từng thửa đất và chủ sử dụng để tuyên truyền, vận động người dân.

Bà Đinh Thị Quỳnh Ngân - Bí thư Chi bộ thôn Trung Lễ (thành viên Tổ làm sạch dữ liệu Trung Lễ) chia sẻ: "Xác định việc thu thập thông tin 166 thửa đất trên toàn thôn để tiến hành số hoá là nhiệm vụ quan trọng, đầu tháng 9/2026, chúng tôi đã phân công rõ địa bàn, khối lượng và nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, tích cực thông báo qua nhóm zalo, hệ thống truyền thanh... để người dân cung cấp GCNQSDĐ, căn cước hoặc CCCD và các giấy tờ, thông tin liên quan cho tổ. Các thành viên đến từng nhà, rà từng thửa đất và chủ sử dụng, từ đó, phân loại rõ các trường hợp như: đã hoàn thành cập nhật dữ liệu, đã thu thập hồ sơ nhưng chưa cập nhật, chưa liên hệ được chủ sử dụng, thiếu hồ sơ hoặc còn vướng mắc để tổng hợp, báo cáo".

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, ban cán sự thôn, thành viên tổ công tác, đặc biệt là sự đồng thuận, tin tưởng từ Nhân dân, đến nay, thôn Trung Lễ chỉ còn 21 thửa đất cần số hoá; góp phần đưa chiến dịch làm sạch dữ liệu của toàn xã Đức Thịnh về đích trước ngày 10/10/2026.

Ban Xây dựng Đảng xã Nghi Xuân tập trung rà soát, chỉnh lý, phân loại hồ sơ đảng viên.

Thực hiện chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 73 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 834 tổ chức cơ sở đảng trên toàn tỉnh đã tập trung vào cuộc. Ông Bùi Nam Thắng - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Nghi Xuân trao đổi: "Đảng bộ xã có tất cả 2.063 đảng viên thuộc 37 tổ chức Đảng. Chúng tôi đã tham mưu Thường trực Đảng ủy thành lập tổ công tác chỉ đạo số hóa hồ sơ đảng viên, đồng thời thành lập các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các chi bộ rà soát, chỉnh lý, phân loại hồ sơ. Hiện tại, chúng tôi tập trung đối chiếu thông tin trong hồ sơ giấy với dữ liệu đang quản lý; đảm bảo các khâu đều được thực hiện chính xác, kỹ lưỡng với mục tiêu khi số hóa, thông tin trong hồ sơ điện tử phải thống nhất với hồ sơ gốc”.

Cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, yêu cầu bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu. Hồ sơ đảng viên chứa nhiều thông tin quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đảng viên. Do vậy, Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình, từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm đếm, bàn giao đến scan, lưu trữ và cập nhật dữ liệu.

Sổ tay đảng viên điện tử thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng và phương thức làm việc của tổ chức đảng.

Bên cạnh các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt trong chiến dịch làm sạch dữ liệu. Nhờ vậy, Hà Tĩnh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH cơ sở Hồng Lĩnh cho hay: "Đơn vị đã chủ động xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng khâu, từng cán bộ; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và hệ thống ngân hàng để mở rộng phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân. Đặc biệt, kiên trì vận động nhóm đối tượng cao tuổi, giúp họ nhận thấy sự thuận tiện, an toàn của hình thức nhận tiền qua tài khoản. Thực tế cho thấy, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã phát huy nhiều ưu điểm vượt trội, như: rút ngắn thời gian chi trả, giảm chi phí xã hội, hạn chế rủi ro tiền mặt và nâng cao chất lượng phục vụ người dân".

Cán bộ BHXH cơ sở Hồng Lĩnh hướng dẫn người dân quy trình nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hiểu được ý nghĩa của công tác làm sạch dữ liệu, người dân đã không còn ở thế thụ động, mà trở thành chủ thể tích cực. Thành công bước đầu của chiến dịch đã khẳng định: sự đồng thuận từ Nhân dân chính là yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu số hóa, tạo lập nền tảng dữ liệu số thống nhất.



Dữ liệu sạch - người dân hưởng lợi

Chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, tạo ra bước đệm vững chắc cho sự phát triển của nền hành chính số. Dữ liệu đất đai được chuẩn hóa sẽ là cơ sở cốt lõi để tích hợp thông tin tài sản vào tài khoản định danh điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý nhà nước hiện đại. Dữ liệu sạch cũng sẽ mở đường cho việc rút gọn quy trình hành chính và minh bạch hóa giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh) chủ động cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ phục vụ chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh) bày tỏ: "Xuất phát từ việc cho rằng thửa đất của gia đình sử dụng ổn định, không có tranh chấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nên ban đầu tôi còn dè dặt. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền và hiểu về mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc làm sạch dữ liệu đất đai, tôi đã thay đổi nhận thức, chủ động cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. Đặc biệt, khi cán bộ thôn đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan, người dân càng yên tâm và tin tưởng".

Quá trình thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai đã cho thấy, người dân hưởng ứng rất tích cực. Đáng ghi nhận, một số trường hợp dù không thường xuyên ở địa phương nhưng khi nắm bắt được chủ trương, đã sắp xếp thời gian về địa phương cung cấp thông tin phục vụ công tác thu thập dữ liệu. Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai từng bước được triển khai đồng bộ.

Phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc họp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện CSDL đất đai.

Trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, lực lượng công an cũng tích cực đồng hành cùng ngành NN&MT. Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ NN&MT - Bộ Công an về tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: "Một thửa đất chỉ có thể được xem là dữ liệu "sống" khi thông tin về người đứng tên trên giấy chứng nhận được đối khớp thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp xác minh, đối chiếu thông tin dân cư trong suốt quá trình triển khai, bảo đảm kết quả rõ ràng, chính xác. Cùng với đó, tập trung bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin trong quá trình kết nối, khai thác dữ liệu".

Khi dữ liệu đất đai được kết nối đúng với chủ thể, người dân sẽ từng bước giảm được việc phải xuất trình, sao chụp giấy tờ trong các thủ tục hành chính, trong khi cơ quan quản lý giảm được khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công và nâng cao khả năng xác thực thông tin. Khi quy trình xác thực ngày càng chặt chẽ, khả năng phát hiện trường hợp giấy tờ bất minh, thông tin chủ sử dụng không khớp hoặc hồ sơ có dấu hiệu làm giả cũng tăng lên. Như vậy, quá trình đối khớp dữ liệu giữa ngành công an và ngành NN&MT không chỉ phục vụ mục tiêu số hoá, mà còn tạo thành hàng rào vững chắc đối với các hành vi gian lận.

Ông Dương Hồng Xuân (TDP Thạch Đồng, phường Trần Phú) đã nhận thấy tiện ích vượt trội khi nhận lương hưu qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Kể từ khi nhận lương hưu qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, ông Dương Hồng Xuân (TDP Thạch Đồng, phường Trần Phú) đã nhận thấy tiện ích vượt trội. "Là người cao tuổi nên việc thực hiện các thao tác liên quan đến công nghệ khiến tôi còn e ngại. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn, tôi đã từng bước làm quen với phương thức mới. Đến ngày nhận lương hưu, tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản, không phải đến điểm chi trả, chờ đợi hay ký nhận, việc nhận tiền trở nên đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ BHXH, chính quyền địa phương và con cháu, từ mở tài khoản, nhận thông báo đến kiểm tra số dư đã giúp tôi từng bước hình thành thói quen sử dụng".

Bên cạnh công tác hướng dẫn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, ngành BHXH đã chú trọng trang bị kiến thức cho người dân để đảm bảo an toàn khi sử dụng, nhất là người cao tuổi; tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận thông tin hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, minh bạch và kết nối liên thông sẽ phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai bài bản, chủ động từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và quan trọng nhất: tinh thần đồng hành từ Nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh về đích đúng tiến độ.