Hà Tĩnh tăng tốc làm sạch dữ liệu, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số

Xây dựng và làm sạch dữ liệu là nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, địa phương

Xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị tại Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, từng đơn vị, địa phương xác định đây là trách nhiệm chính trị để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và linh hoạt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đạt kết quả nổi bật.

Hà Tĩnh là địa phương thuộc nhóm khá toàn quốc trong thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế – Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Ngày 8/5/2026, Cục Thuế ban hành Quyết định số 595/QĐ-CT, triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế – Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” với nội dung trọng tâm là rà soát người nộp thuế ở trạng thái 03 - ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trạng thái 06 - không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; xác minh các trường hợp có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin cá nhân. Tại thời điểm này, Hà Tĩnh có hơn 40.000 mã số thuế thuộc diện rà soát.

Để hoàn thành chiến dịch, ngành thuế đã xây dựng phương thức triển khai bài bản, chặt chẽ. Công tác phối hợp liên ngành được đặt lên hàng đầu; cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là nâng cấp ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile). Đến ngày 8/9/2026, tỷ lệ xử lý danh sách doanh nghiệp, tổ chức ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế được giao tại Hà Tĩnh đạt 39,3%, cao hơn mức bình quân 36% của các tỉnh, thành phố và thuộc nhóm khá cả nước.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy huy động lực lượng tập trung làm sạch dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ theo phân cấp quản lý.

Trong khi đó, chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng được triển khai từ tháng 7/2026. Ông Dương Kim Thạch - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: "Dữ liệu được cập nhật, chuẩn hóa, đối soát, làm sạch thường xuyên và khai thác phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình triển khai, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban xây dựng đảng các xã, phường đã huy động lực lượng tập trung làm sạch dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ theo phân cấp quản lý. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực chuyển đổi số được tập trung bố trí. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng tạo lập, phân quyền tài khoản quản trị cho 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử".

Đến nay, 100% thông tin tổ chức đảng và dữ liệu hồ sơ đảng viên của 73 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 834 tổ chức cơ sở đảng được rà soát, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa, bảo đảm tiến độ đề ra; phấn đấu hoàn thành làm sạch tối thiểu 98% dữ liệu, từng bước tiến hành số hóa, cập nhật hệ thống trước ngày 30/11/2026.

Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai từ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ đến rà soát, chuẩn hóa thông tin, hướng tới dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trong chiến dịch “Tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, ngành NN&MT phải số hóa 2.773.918 thửa đất. Thời điểm hiện tại, tổng số lượng thửa đất nhóm 1 (thửa đất "đúng - đủ - sạch - sống" trên hệ thống phần mềm địa phương) là 1.576.750 thửa; số lượng thửa đất nhóm 2 (thửa đất cần làm giàu, làm sạch đối khớp bổ sung thông tin trên hệ thống phần mềm địa phương) là 159.742 thửa và số lượng thửa đất nhóm 3 (thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu) là hơn 1.000.000 thửa.

Ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&MT cho hay: "Việc triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, không chỉ giải quyết tồn đọng lịch sử mà còn tạo ra bước đệm vững chắc cho sự phát triển của nền hành chính số. Dữ liệu đất đai được chuẩn hóa sẽ là cơ sở cốt lõi để tích hợp thông tin vào tài khoản định danh điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý nhà nước hiện đại. Sở NN&MT đã tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi chậm tiến độ, chất lượng dữ liệu không đảm bảo".

Cơ sở y tế tích cực ứng dụng công nghệ số trong quy trình khám chữa bệnh và hướng dẫn người dân thực hiện việc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh cũng đã triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và ghi nhận những con số ấn tượng. Toàn tỉnh hiện có 586.134 người dân được tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 251/251 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện đồng bộ liên thông qua BHXH Việt Nam để tích hợp vào VNeID. Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, các điểm khám; huy động lực lượng công an, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng... để hỗ trợ người dân.

Những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu đã giúp người dân được hưởng lợi. Các thông tin liên quan được rà soát, đối chiếu, cập nhật trên hệ thống, vì vậy, hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng, giảm khâu xác minh không cần thiết và hạn chế đi lại. Thành công bước đầu của các chiến dịch đã tạo lập nền tảng dữ liệu số thống nhất, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Vượt khó về đích

Mặc dù các chiến dịch làm sạch dữ liệu đã có kết quả đáng ghi nhận song để có thể về đích, đòi hỏi sự quyết liệt gỡ khó của các ngành, địa phương. Thực tế cho thấy, số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh, UBND các xã, phường lớn trong khi đội ngũ cán bộ phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ của ngành nên quá trình triển khai chiến dịch còn gặp khó khăn.

﻿ Các phần việc đang được ngành NN&MT gấp rút triển khai, vận hành theo một quy trình thống nhất để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác và có giá trị sử dụng lâu dài.

Theo ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở NN&MT, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tạo nền tảng để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy vậy, để thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” là quá trình đòi hỏi nhiều công sức. Dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ, từ nhiều nguồn khác nhau nên có thể thiếu đồng bộ giữa thông tin thuộc tính, dữ liệu không gian và hồ sơ pháp lý. Một số trường hợp có biến động về người sử dụng đất nhưng chưa được cập nhật; có hồ sơ phải tiếp tục đối chiếu tài liệu lưu trữ hoặc xác minh thực tế. Bên cạnh đó, việc làm sạch mới chỉ là bước đầu và để dữ liệu thực sự “sống”, mỗi biến động về đất đai phải được cập nhật kịp thời.

Vì vậy, chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai cần được thực hiện liên tục. Mỗi thửa đất được hoàn thiện dữ liệu không chỉ giúp công tác quản lý tốt hơn mà còn rút ngắn quá trình tiếp cận dịch vụ công của người dân. Ðó chính là giá trị thiết thực mà chiến dịch làm sạch dữ liệu mang lại. Thời gian tiếp theo, ngành NN&MT sẽ tập trung hướng dẫn cụ thể việc rà soát, bổ sung thông tin, kê khai, đăng ký đất đai đối với từng nhóm trường hợp; phát huy vai trò đồng hành cùng các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ theo các mốc thời gian.

Việc triển khai Kiosk đăng ký khám bệnh tự động góp phần thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số, đồng thời giúp quy trình đăng ký khám bệnh đơn giản, thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Quá trình thực hiện chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, ngành y tế cũng đã xác định rõ "điểm nghẽn" về hạ tầng và hệ thống phần mềm; chất lượng dữ liệu, khi một số thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin BHYT và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh chưa thống nhất... Từ đó, Sở Y tế đề xuất các sở, ngành chủ động rà soát số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đã cài đặt, kích hoạt VNeID mức 2. UBND các xã, phường chỉ đạo trạm y tế rà soát, đối chiếu, làm sạch và bổ sung thông tin đối với dữ liệu lỗi, sai lệch hoặc chưa được liên thông...

Ông Lương Văn Hội - Phụ trách Trạm Y tế xã Hương Sơn chia sẻ: "Quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện không ít trường hợp hồ sơ bị trùng lặp hoặc thiếu thông tin do tạo lập từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, cán bộ y tế phải đối chiếu trực tiếp từng hồ sơ với dữ liệu dân cư, chỉnh sửa các thông tin sai lệch và gộp các hồ sơ trùng lặp để bảo đảm mỗi người dân chỉ có một hồ sơ sức khỏe duy nhất trên hệ thống. Đồng thời, tích cực phối hợp với công an xã, đoàn thanh niên để hỗ trợ rà soát và cập nhật; hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân một cách hiệu quả, bền vững".

Công an phường Trần Phú giới thiệu tiện ích của VNeID cho người dân trên địa bàn.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu của các ngành, địa phương không chỉ dừng ở việc tiếp tục số hóa tài liệu, mà nhấn mạnh vào khâu làm sạch và chuẩn hóa - công đoạn phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức nhưng lại mang tính quyết định. Dữ liệu phải được rà soát, đối chiếu, loại bỏ sai lệch, bổ sung thiếu hụt và đưa về cùng một chuẩn cấu trúc để có thể kết nối và khai thác. Ngoài việc đặt ra các mục tiêu cụ thể, các ngành, địa phương đang nỗ lực bảo đảm điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng, bố trí nguồn nhân lực phục vụ công tác số hóa và quản lý dữ liệu.

Ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp nhập cơ sở dữ liệu gốc, khối lượng công việc rất lớn. Những hồ sơ giấy được lưu trữ qua nhiều năm phải được rà soát lại từng chi tiết, đối chiếu giữa các nguồn để xác định thông tin chính xác. Điều đó đòi hỏi cán bộ không chỉ có kỹ năng công nghệ mà còn phải có sự cẩn trọng, trách nhiệm và hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Các cơ quan Đảng; các sở, ngành và địa phương cần tăng cường chỉ đạo trực tiếp, cụ thể đối với các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ và các điểm nghẽn lớn. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát danh mục nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ quá hạn, sắp đến hạn và các nhiệm vụ có tính liên ngành, phụ thuộc nhiều cơ quan để tham mưu các giải pháp tổ chức thực hiện. Ngoài ra, quan tâm tạo lập, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bộ chỉ số phục vụ lãnh đạo, điều hành của tỉnh".