Lời giải cho mô hình chính quyền số cơ sở tại Hải Phòng

Chỉ sau một tháng chính thức đưa vào vận hành, kênh truyền thông số Tammi OA của UBND phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) đã ghi nhận bước tăng trưởng từ hơn 1.800 người dùng ban đầu lên mốc gần 20.000 người dân tham gia tương tác thường xuyên (tương đương 1/3 dân số trên địa bàn).

﻿Mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Ngô Quyền” ra mắt cuối tháng 8 (Ảnh: Tuấn Phong).

Con số tăng trưởng này không chỉ phản ánh sự đón nhận tích cực của người dân địa phương, mà còn chứng minh tính hiệu quả của một cách làm mới: đưa chính quyền số vào nền tảng tiện ích thường nhật để giải bài toán tương tác hai chiều ở cấp cơ sở.

Tháo gỡ tâm lý "ngại tải, nhanh quên" của các ứng dụng công

Nghịch lý phổ biến hiện nay tại nhiều địa phương là ứng dụng chính quyền số dù được đầu tư bài bản nhưng tỷ lệ tương tác rất thấp; người dân chỉ tải về khi phát sinh thủ tục hành chính rồi nhanh chóng xóa bỏ hoặc lãng quên. Thách thức này càng nhân lên khi các địa phương triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Tại phường Ngô Quyền, sau khi sáp nhập từ 52 xuống 30 tổ dân phố, địa bàn mở rộng, dân số mỗi tổ đông hơn, phương thức điều hành qua các nhóm mạng xã hội tự phát bắt đầu bộc lộ hạn chế: thông tin dễ bị trôi, chỉ đạo chậm trễ và phản ánh của người dân dễ thất lạc.

Để giải quyết căn bản điểm nghẽn này, thay vì bắt người dân cài đặt thêm một ứng dụng chuyên biệt, phường Ngô Quyền đã chọn cách tiếp cận mới: Đưa kênh chính quyền số tích hợp thẳng vào nền tảng tiện ích thường nhật Viettel Tammi.

Người dân theo dõi kênh truyền thông số phường Ngô Quyền trên Viettel Tammi (Ảnh: Tuấn Phong).

Bằng việc đặt kênh hành chính công song hành cùng các nhu cầu thiết yếu hàng ngày (nghe gọi, nhắn tin, họp trực tuyến, thanh toán điện nước, mua sắm), việc nhận thông báo chỉ đạo hay gửi phản ánh hiện trường trở thành một phản xạ tự nhiên của công dân số. Đây chính là bài học kinh nghiệm then chốt mà các địa phương khác có thể học hỏi ngay để giải quyết bài toán tiếp cận người dùng.

3 giá trị cốt lõi tạo niềm tin thực chất cho người dân

Hiệu ứng tăng trưởng nhanh chóng của mô hình phường Ngô Quyền đến từ việc giải quyết đúng và trúng các nhu cầu thực tế.

Chuẩn hóa thông tin chỉ đạo, dẹp bỏ tin đồn: Toàn bộ 30/30 tổ dân phố tiếp nhận thông báo, chủ trương chính thống trực tiếp từ lãnh đạo phường, triệt tiêu nguy cơ tiếp cận thông tin sai lệch từ các nguồn không kiểm chứng.

Phản ánh hiện trường - Xử lý tức thì: Quy trình tiếp nhận dân sinh được tinh gọn tối đa. Phát hiện xe đỗ sai quy định, bãi rác tự phát hay sự cố hạ tầng, người dân chỉ cần chụp ảnh và gửi qua Tammi OA; thông tin được phân luồng trực tiếp đến cán bộ phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý công khai.

Tối ưu chỉ đạo điều hành cấp cơ sở, tiết kiệm chi phí: Cung cấp công cụ họp trực tuyến và giao ban khẩn cấp ổn định giữa UBND phường với cán bộ cơ sở, được hỗ trợ miễn phí cước lưu lượng dữ liệu di động tốc độ cao, đảm bảo kết nối thông suốt 24/7.

Hướng tới chính quyền "một điểm chạm" - Mô hình để tham khảo và nhân rộng

Theo đại diện UBND phường Ngô Quyền, thành công bước đầu của Tammi OA khẳng định định hướng đúng đắn trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của kênh số không chỉ dừng lại ở việc đọc thông báo hay trò chuyện trực tuyến, mà phải đi tiếp tới khâu giải quyết công việc.

Hiện tại, người dân tại phường đã có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình các bước dịch vụ công thuận tiện qua trợ lý AI trên Tammi. Ứng dụng cũng đã tích hợp chữ ký số cá nhân Viettel MySign.

Trong giai đoạn tiếp theo, mô hình hướng tới hoàn thiện khâu xử lý thủ tục hành chính thực chất, kết nối sâu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời liên thông dữ liệu với hệ sinh thái số của thành phố như ứng dụng Smart Hải Phòng và Tổng đài 1022.

Khi luồng dữ liệu liên thông hoàn tất, người dân có thể hoàn thành toàn bộ chu trình: tìm hiểu thủ tục, nộp hồ sơ, ký số và nhận kết quả ngay trên một nền tảng duy nhất, loại bỏ hoàn toàn cảnh chuyển đổi phức tạp qua nhiều ứng dụng khác nhau.

Cách làm bài bản, lấy sự tiện lợi của người dân làm thước đo tại phường Ngô Quyền là một lời giải thực tiễn, kinh tế và hiệu quả cho mục tiêu xây dựng chính quyền số phục vụ.