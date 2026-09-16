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EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI

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Đây được xem là kế hoạch quyết liệt nhất từ trước đến nay của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

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EU đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội, chatbot AI và trò chơi trực tuyến - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 14/9, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video, chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) và trò chơi trực tuyến.

Kế hoạch nằm trong khuôn khổ Đạo luật Trẻ em EU (EU Kids Act), dự kiến được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên phụ trách công nghệ EU Henna Virkkunen công bố ngày 17-9.

Trước đó một ngày, bà Ursula von der Leyen có thể sẽ hé lộ một số nội dung trong bài phát biểu về tình hình Liên minh châu Âu.

"Liên minh cần có cách tiếp cận giúp trẻ vị thành niên hưởng lợi từ tiềm năng to lớn của các dịch vụ kỹ thuật số, đồng thời bảo vệ các em khỏi nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột.

Chúng ta cần hạn chế khả năng các công ty công nghệ tiếp cận trẻ em, chứ không phải ngược lại", tài liệu nêu rõ.

Theo kế hoạch, mức độ tiếp cận các dịch vụ trực tuyến sẽ được phân chia theo độ tuổi.

Các công ty công nghệ sẽ phải tuân thủ những nghĩa vụ khác nhau tùy loại dịch vụ và độ tuổi người dùng, đồng thời đóng phí cho hoạt động giám sát và thực thi quy định.

Cụ thể, trẻ từ 15 tuổi trở lên có thể tự mở tài khoản. Trẻ 13-14 tuổi chỉ có thể sử dụng mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video thông qua tài khoản do cha mẹ mở. Các tài khoản này phải nằm dưới sự kiểm soát của phụ huynh, bị giới hạn về đối tượng liên hệ và thời gian sử dụng.

Với trẻ 3-12 tuổi, tài khoản sẽ hoàn toàn do cha mẹ kiểm soát và chỉ được phép truy cập những dịch vụ dành cho trẻ em đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Trẻ dưới 3 tuổi sẽ không được sử dụng các dịch vụ này. Tuy nhiên, nội dung kế hoạch vẫn có thể thay đổi trước khi được công bố chính thức.

Ủy ban châu Âu sẽ phải thảo luận với các nước thành viên và Nghị viện châu Âu trong những tháng tới để hoàn thiện dự thảo trước khi có thể trở thành luật.

tuoitre.vn
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Tags:

#Liên minh châu Âu #trí tuệ nhân tạo #AI

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