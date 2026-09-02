Xóa thông tin người chơi điện tử không đăng ký, xác thực số di động

Thông tin được nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo, tài khoản chơi thử do người chơi tạo ra nhưng chưa phải thực hiện xác thực tài khoản qua số điện thoại di động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp phải yêu cầu người chơi khai báo độ tuổi, ngày/tháng/năm sinh để thực hiện phân loại độ tuổi người chơi theo quy định.

Nếu người chơi là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo pháp luật dân sự của trẻ em có trách nhiệm giám sát và quản lý thời gian chơi, nội dung trò chơi của người dưới 16 tuổi truy cập.

Dự thảo nghị định nêu rõ, tài khoản chơi thử nghiệm có thời hạn hoạt động tối đa 7 ngày kể từ khi người chơi tạo tài khoản trong trò chơi (Ảnh minh họa: Khánh Vi).

Tài khoản chơi thử nghiệm có thời hạn hoạt động tối đa 7 ngày kể từ khi người chơi tạo tài khoản trong trò chơi.

Doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu người chơi phải đăng ký tài khoản và thực hiện xác thực số điện thoại di động tại Việt Nam theo quy định sau khi hết thời hạn của tài khoản chơi thử.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn của tài khoản chơi thử, nếu người chơi không thực hiện đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại di động tại Việt Nam, doanh nghiệp không cho phép người chơi tiếp tục tham gia trò chơi.

Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện xóa thông tin của người sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cũng theo dự thảo, doanh nghiệp sản xuất và phát hành trò chơi điện tử trên mạng được phát hành thử nghiệm trong 30 ngày cho một lần thử nghiệm và được gia hạn thử nghiệm thêm 1 lần mà không phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định. Số lượng người chơi/tài khoản tham gia chạy thử nghiệm không vượt quá 5.000 người/tài khoản.

Trước 10 ngày phát hành thử nghiệm, doanh nghiệp gửi thông báo phát hành thử nghiệm trò chơi điện tử đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định (có thể qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp). Trong đó phải nêu rõ các thông tin: Tên trò chơi, kênh phân phối trò chơi; thông tin về phân loại độ tuổi; nội dung, kịch bản trò chơi kèm hình ảnh minh họa, thời điểm dự kiến phát hành thử nghiệm.

Dự thảo nhấn mạnh, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phát hành các trò chơi điện tử trên mạng có nội dung thể hiện bản sắc, đặc trưng văn hóa, lịch sử Việt Nam và trò chơi có nội dung giáo dục, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam...

Trò chơi điện tử trên mạng do Việt Nam sản xuất có yếu tố văn hóa, lịch sử Việt Nam được yêu cầu phải đáp ứng 3 điều kiện.

Thứ nhất, do doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam sản xuất và có quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp với phần mềm trò chơi điện tử.

Thứ hai, nội dung, kịch bản trò chơi tuân thủ quy định tại nghị định này và có ít nhất 3 yếu tố thể hiện bản sắc, đặc trưng của Việt Nam (gồm trang phục tạo hình nhân vật; bối cảnh, địa danh, kiến trúc; phong tục, tập quán, lễ hội; nghệ thuật truyền thống; ẩm thực; biểu tượng quốc gia, biểu tượng văn hóa, lịch sử; các đặc trưng khác của Việt Nam).

Thứ ba, có tối thiểu 30% nhân vật tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất (lập trình, thiết kế, đồ họa, kiểm thử) phải là người lao động Việt Nam có hợp đồng lao động.