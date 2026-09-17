Apple có thể phát triển phiên bản iPhone Duo giá rẻ hơn

Apple vừa chính thức bước vào thị trường điện thoại màn hình gập với iPhone Duo. Thiết bị sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong 7,6 inch, đi kèm mức giá khởi điểm 1.999 USD (khoảng 52,7 triệu đồng) tại Mỹ.

Tuy nhiên, iPhone Duo hiện tại có thể không phải thiết bị màn hình gập duy nhất mà Apple hướng tới.

iPhone Duo có thể là bước khởi đầu để Apple xây dựng một dòng sản phẩm màn hình gập với nhiều kích thước và mức giá khác nhau (Ảnh: Engadget).

Theo Tom's Guide, những thông tin mới từ Mark Gurman của Bloomberg cho thấy Apple đang cân nhắc mở rộng dòng sản phẩm này trong tương lai. Trong đó, hai hướng đáng chú ý là một mẫu có kích thước lớn hơn và một phiên bản có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nếu kế hoạch được triển khai, Apple có thể áp dụng với điện thoại gập chiến lược tương tự nhiều dòng sản phẩm hiện tại: cung cấp nhiều kích thước và mức giá thay vì chỉ duy trì một thiết bị duy nhất.

Một chiếc iPhone gập lớn hơn

iPhone Duo hiện sở hữu màn hình bên trong 7,6 inch. Khi mở hoàn toàn, không gian hiển thị lớn hơn đáng kể so với những chiếc iPhone truyền thống, hướng tới trải nghiệm đa nhiệm và xem nội dung trên màn hình rộng.

Một trong những hướng Apple được cho là đang xem xét phát triển thiết bị gập có kích thước lớn hơn.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể phát triển một phiên bản “iPhone Duo Max” với màn hình lớn hơn trong những năm tới. Đây hiện chỉ là tên gọi được Gurman dự đoán, không phải sản phẩm hay tên gọi được Apple xác nhận.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về kích thước màn hình hay thiết kế của thiết bị.

Một màn hình lớn hơn về lý thuyết có thể giúp Apple mở rộng khả năng đa nhiệm, hiển thị nhiều nội dung cùng lúc và đưa trải nghiệm của thiết bị tới gần iPad hơn khi được mở hoàn toàn.

Đây cũng là hướng phát triển đáng chú ý khi Apple đã dành nhiều công sức điều chỉnh iOS 27 cho hình thái màn hình gập. Giao diện có thể thay đổi theo trạng thái đóng, mở và tận dụng không gian hiển thị lớn hơn của màn hình bên trong.

Dù vậy, kích thước lớn hơn cũng đặt ra những thách thức về trọng lượng, độ dày, pin và độ bền của thiết bị. Đây là những yếu tố Apple sẽ phải cân bằng nếu thực sự phát triển một mẫu iPhone gập lớn hơn Duo.

iPhone màn hình gập giá rẻ

Hướng còn lại có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn là một phiên bản iPhone màn hình gập có mức giá thấp hơn.

Với giá khởi điểm 1.999 USD, iPhone Duo hiện thuộc nhóm điện thoại đắt đỏ trên thị trường. Mức giá này cũng tạo ra khoảng cách lớn so với những dòng iPhone thông thường của Apple.

Theo Tom's Guide, Apple có thể cân nhắc một phiên bản có giá dễ tiếp cận hơn nhằm mở rộng nhóm khách hàng cho dòng sản phẩm màn hình gập.

Phiên bản giá thấp hơn này được gọi tên là "iPhone Duo SE", dựa trên cách Apple từng sử dụng hậu tố SE cho những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, đây mới là tên gọi được Gurman dự đoán, chưa phải tên sản phẩm được Apple xác nhận.

Một phiên bản giá thấp hơn có thể giúp công nghệ màn hình gập tiếp cận nhiều người dùng iPhone hơn. Tuy nhiên, chưa rõ Apple sẽ lựa chọn những trang bị nào để cắt giảm chi phí nếu thiết bị này thực sự được phát triển.

Hãng có thể phải cân bằng giữa mức giá với những yếu tố quan trọng trên điện thoại gập như màn hình, bản lề, độ mỏng và độ bền.

Apple chưa xác nhận đang phát triển iPhone Duo kích thước lớn hơn hay phiên bản giá thấp hơn. Hiện cũng chưa có thông tin đáng tin cậy về cấu hình, giá bán hoặc thời điểm những sản phẩm này có thể xuất hiện.

Thị trường điện thoại màn hình gập hiện vẫn chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với điện thoại truyền thống. Vì vậy, sức mua của iPhone Duo có thể trở thành một trong những yếu tố giúp Apple đánh giá khả năng mở rộng danh mục sản phẩm trong những năm tiếp theo.

Dù chưa thể khẳng định những mẫu máy nào sẽ xuất hiện sau iPhone Duo, các thông tin ban đầu cho thấy Apple có thể không xem điện thoại màn hình gập như một sản phẩm đơn lẻ.

Nếu thị trường phản hồi tích cực, iPhone Duo có thể trở thành điểm khởi đầu cho một dòng iPhone mới với nhiều kích thước và mức giá khác nhau.