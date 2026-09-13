Người Việt chi hơn 300 tỷ đồng 'đặt cọc' iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được các đại lý ủy quyền bắt đầu cho đặt hàng từ 19h ngày 12/9, cùng giờ với cửa hàng Apple trực tuyến tại Việt Nam. Điểm khác biệt là tại các đại lý, người dùng cần "đặt cọc" để đảm bảo có thể nhận được hàng trong những đợt đầu. Tại hầu hết đại lý ủy quyền của Apple, mức cọc là một triệu đồng.

Tính đến 10h ngày 13/9, TopZone, hệ thống bán sản phẩm Apple của Thế Giới Di Động, thông báo đã nhận 190.000 lượt đặt trước bộ đôi iPhone mới, trong đó hơn 170.000 khách hàng thanh toán tiền cọc.

Cùng thời gian, Viettel Store ghi nhận 57.000 lượt cọc, CellphoneS gần 40.000 lượt, trong khi Di Động Việt cho biết có gần 23.000 người trả tiền để "giữ chỗ". Hoàng Hà Mobile đạt 9.000 đơn sau 10 phút mở đặt hàng và dự kiến đạt khoảng 18.000 đơn sau 24 giờ.

Đây chưa phải con số tổng, khi thị trường Việt có khoảng 10 hệ thống bán lẻ ủy quyền và Apple Store Online Việt Nam cũng không chia sẻ doanh số. Tuy nhiên, với các đơn vị đã công bố, thị trường ghi nhận ít nhất 300.000 lượt đặt, tức người Việt đã chi hơn 300 tỷ đồng cho riêng tiền cọc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park (Cupertino, California) ngày 9/9/2026. Ảnh: Tuấn Hưng

Dù bộ đôi iPhone mới được đánh giá không có nhiều đột phá so với thế hệ trước, máy vẫn thu hút khách hàng trong đợt đầu, tương tự các thế hệ iPhone trước. "So với mùa iPhone 2025, lượng khách hàng quan tâm và đặt trước năm nay đã tăng gấp đôi", đại diện TopZone cho biết.

Năm ngoái, iPhone thu hút hơn 100.000 lượt đặt trong ngày đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, thế hệ iPhone 2025 có bốn phiên bản gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air. Trong khi đó, ngày 12/9, Apple mới mở bán hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Như thường lệ, mẫu Pro Max với màu đỏ mới và dung lượng thấp vẫn được đa số lựa chọn đợt đầu. Thống kê tại Di Động Việt cho thấy lượng đặt 18 Pro Max chiếm 84%, trong đó bản 256 GB chiếm 75%, màu đỏ chiếm 66%. CellphoneS cũng cho biết "không ngoài dự đoán" khi đỏ burgundy và xanh băng thanh được chọn nhiều nhất.

Do các lô hàng đợt đầu đã được đặt hết, thời gian giao máy hiện liên tục bị lùi lại. Theo đại diện một hệ thống bán lẻ, người đặt mua các mẫu "hot" như 18 Pro Max 256 GB màu đỏ vào sáng 13/9 có thể phải chờ đến tháng 11 mới nhận máy.

Bộ đôi điện thoại mới được Apple cho đặt hàng từ ngày 12/9 tại hơn 60 thị trường. iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu với bản 256 GB, cao hơn 4 triệu đồng so với mức niêm yết khi mới ra mắt của 17 Pro. Các mẫu còn lại lần lượt là 45,49 triệu (512 GB), 58,49 triệu (1 TB) và 77,99 triệu (2 TB). Còn iPhone 18 Pro Max được bán từ 41,99 triệu đồng với bản 256 GB. Các phiên bản 512 GB, 1 TB và 2 TB được bán lần lượt 48,49 triệu, 61,49 triệu và 80,99 triệu đồng.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được Apple ra mắt tại sự kiện "Surprise and Shine" ngày 9/9, tập trung vào nâng cấp camera, khi hãng lần đầu đưa khẩu độ tùy chỉnh lên smartphone, cùng camera Fusion 48 megapixel sử dụng hệ thống sáu lá khẩu cắt bằng laser. Máy có bốn màu gồm đỏ burgundy, xanh băng thanh, bạc và đen.