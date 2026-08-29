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Điện thoại Samsung ra mắt trước thềm iPhone 18

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Samsung công bố mẫu máy cận cao cấp chỉ một ngày sau khi Táo khuyết gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 18.

Mẫu S26 FE màn hình 6,7 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Đây là kích thước tương đối quen thuộc trên dòng máy khi Galaxy S25 FE cũng hướng đến nhóm người dùng thích màn hình lớn nhưng không muốn chuyển sang phiên bản Plus hoặc Ultra.
Mẫu S26 FE màn hình 6,7 inch, sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz. Đây là kích thước tương đối quen thuộc trên dòng máy khi Galaxy S25 FE cũng hướng đến nhóm người dùng thích màn hình lớn nhưng không muốn chuyển sang phiên bản Plus hoặc Ultra.
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Galaxy S26 FE sẽ có độ dày khoảng 7,4 mm và hỗ trợ chuẩn kháng nước, bụi IP68, với 3 lựa chọn màu gồm Blueberry, Graphite và Pistachio. Tổng thể, Samsung vẫn duy trì đặc điểm nhận diện bằng khung máy kim loại, mặt lưng kính và cụm camera trải dài. Việc lặp lại trên nhiều thiết bị biến nó thành bản sắc, dễ nhận diện giữa hàng chục sản phẩm Android.
Cụm ba camera sau có thông số giống thế hệ trước, gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 8 MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Các thông số này gần như tương đồng thế hệ trước, không có tính cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ Trung Quốc với cảm biến 200 MP, zoom quang 5x. Đổi lại, màu ảnh Samsung đồng nhất, dễ chịu với ít can thiệp thuật toán.
Cụm ba camera sau có thông số giống thế hệ trước, gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 8 MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Các thông số này gần như tương đồng thế hệ trước, không có tính cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ Trung Quốc với cảm biến 200 MP, zoom quang 5x. Đổi lại, màu ảnh Samsung đồng nhất, dễ chịu với ít can thiệp thuật toán.
Điện thoại cũng được trang bị My FanCam, công cụ hướng đến việc hỗ trợ người dùng quay các chủ thể chuyển động, đặc biệt trong những tình huống như sự kiện hoặc biểu diễn. Horizontal Lock cũng xuất hiện trên S26 FE, giúp video duy trì khung hình ngang ngay cả khi người dùng xoay điện thoại trong lúc quay.
Điện thoại cũng được trang bị My FanCam, công cụ hướng đến việc hỗ trợ người dùng quay các chủ thể chuyển động, đặc biệt trong những tình huống như sự kiện hoặc biểu diễn. Horizontal Lock cũng xuất hiện trên S26 FE, giúp video duy trì khung hình ngang ngay cả khi người dùng xoay điện thoại trong lúc quay.
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Samsung sử dụng viên pin 4.900 mAh, kết hợp sạc nhanh có dây 45 W và trang bị chip Exynos 2500. Đây cũng là bộ xử lý từng xuất hiện trên Galaxy Z Flip7, thay vì sử dụng Snapdragon như một số phiên bản cao cấp hơn của dòng Galaxy S26. Bộ nhớ điện thoại có 8 GB RAM, đi kèm các tùy chọn bộ nhớ 128 GB, 256 GB.
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Bên cạnh Galaxy AI của Samsung và Gemini của Google, Samsung cho phép người dùng đặt Perplexity làm trợ lý kỹ thuật số mặc định, kích hoạt bằng cách nhấn giữ phím cạnh hoặc gọi bằng câu lệnh “Hey, Perplexity”. Trải nghiệm AI trên máy Samsung tương đối liền mạch với bộ công cụ cài sẵn, hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lần dùng mỗi tháng. Phần lớn trong số này do Google cung cấp qua Gemini, không khả dụng khi mất mạng.
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Đáng tiếc RAM và ROM của máy lại bị cắt giảm. Bộ nhớ phiên bản thấp nhất giảm còn 8/128 GB, thấp hơn hẳn tiêu chuẩn ngành những năm gần đây. Với nhu cầu lưu trữ lớn, mức này khó lòng đáp ứng.
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Tại Việt Nam, máy được cung ứng với 2 phiên bản, đều có RAM 8 GB, giá từ 19-22 triệu đồng. So với các đối thủ trực tiếp từ Oppo, Xiaomi, thiết bị Samsung rẻ hơn đáng kể. Đặt cạnh S25FE, mức chênh lệch không lớn. Tuy nhiên, trang bị hãng Hàn Quốc bổ sung chủ yếu nằm ở phần mềm. Trong khi đó, RAM và bộ nhớ bị cắt giảm do biến động lớn trên thị trường linh kiện.
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#Samsung #điện thoại Samsung

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