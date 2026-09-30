Hãng điện thoại ra máy đọc sách "tí hon"

Honor Life S3 là sản phẩm mới nhất trong phong trào máy đọc sách siêu nhỏ. Ảnh: Honor.

Song song với sự kiện ra mắt dòng điện thoại flagship Magic 9 series, Honor cũng giới thiệu thiết bị đọc sách bỏ túi Honor Life S3. Sản phẩm sở hữu màn hình E-ink kích thước 3,68 inch và có giá bán 399 NDT (khoảng 60 USD).

Thiết bị có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 61g và độ mỏng 5,6mm. Kích thước nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng cầm nắm bằng một tay trong thời gian dài mà không gây mỏi. Honor gọi S3 là một “cuốn sách thu nhỏ” có thể nằm gọn trong túi áo.

Màn hình của Honor Life S3 sử dụng công nghệ E-ink với độ phân giải 259 PPI. Bề mặt được phủ lớp kính mờ trong suốt cao. Lớp phủ này tạo cảm giác hiển thị tự nhiên như trên giấy thật.

Thiết bị có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 61g và độ mỏng chỉ 5,6mm. Ảnh: Honor.

Máy không trang bị bất kỳ nút bấm vật lý nào. Toàn bộ thao tác chuyển trang được thực hiện qua cảm ứng đơn điểm trên màn hình.

Điểm ấn tượng nhất trên Honor Life S3 là cơ chế hít từ tính tiện lợi. Nhờ tích hợp hệ thống nam châm bên trong, thiết bị có thể gắn chặt vào mặt lưng điện thoại. Honor cho biết thiết bị sở hữu thiết kế siêu mỏng, giúp áp sát vào mặt lưng smartphone và mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng khi di chuyển.

Về pin, máy cho thời gian đọc liên tục lên đến 30 giờ. Với mức độ sử dụng thông thường, thời lượng pin có thể kéo dài khoảng một tuần.

Về phần mềm, Honor Life S3 vận hành trên hệ điều hành RTOS tối giản. Thiết bị tích hợp sẵn thư viện điện tử với hơn 700.000 đầu sách bản quyền. Người dùng có thể chuyển sách không dây qua ứng dụng Honor Smart Space. Ngoài ra, máy hỗ trợ hầu hết định dạng ebook phổ biến và cho phép mở rộng dung lượng qua thẻ nhớ lên tới 1TB.

Thiết bị có màn hình nhỏ gọn và mặt lưng nam châm để hít vào sau điện thoại. Ảnh: Honor.

Sự xuất hiện của Honor Life S3 phản ánh rõ xu hướng máy đọc sách "tí hon" đang bùng nổ mạnh mẽ. Nhiều người dùng hiện nay chủ động tìm đến các thiết bị E-ink siêu gọn nhẹ như một giải pháp "cai nghiện" điện thoại, giúp lấy lại thói quen đọc sách và sự tập trung.

Nhu cầu này thúc đẩy các nhà sản xuất thu nhỏ kích thước máy đọc sách, biến chúng thành phụ kiện di động nằm gọn trong túi áo hoặc gắn trực tiếp vào mặt lưng smartphone.

Trước Honor, thị trường đã ghi nhận nhiều sản phẩm đón đầu trào lưu này. Tiên phong là hãng Xteink với mẫu Xteink X4 Pro sở hữu màn hình 4,3 inch, hỗ trợ hít từ tính và tích hợp phím lật trang vật lý với giá khoảng 99 USD.

Một cái tên lớn khác là Boox cũng gia nhập cuộc đua với dòng Boox Picco , trang bị màn hình 3,97 inch, trọng lượng nhẹ kỷ lục 58g và sử dụng hệ điều hành tối giản để tối ưu thời lượng pin.

Sự trỗi dậy của các dòng máy này cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên tính cơ động cùng trải nghiệm đọc sách tiện lợi mọi lúc, mọi nơi.