Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Hãng điện thoại ra máy đọc sách "tí hon"

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Honor vừa trình làng máy đọc sách E-ink Honor Life S3 giá khoảng 60 USD. Thiết bị nổi bật với khả năng hít từ tính vào mặt lưng điện thoại.

Honor Life S3 là sản phẩm mới nhất trong phong trào máy đọc sách siêu nhỏ. Ảnh: Honor.
Honor Life S3 là sản phẩm mới nhất trong phong trào máy đọc sách siêu nhỏ. Ảnh: Honor.

Song song với sự kiện ra mắt dòng điện thoại flagship Magic 9 series, Honor cũng giới thiệu thiết bị đọc sách bỏ túi Honor Life S3. Sản phẩm sở hữu màn hình E-ink kích thước 3,68 inch và có giá bán 399 NDT (khoảng 60 USD).

Thiết bị có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 61g và độ mỏng 5,6mm. Kích thước nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng cầm nắm bằng một tay trong thời gian dài mà không gây mỏi. Honor gọi S3 là một “cuốn sách thu nhỏ” có thể nằm gọn trong túi áo.

Màn hình của Honor Life S3 sử dụng công nghệ E-ink với độ phân giải 259 PPI. Bề mặt được phủ lớp kính mờ trong suốt cao. Lớp phủ này tạo cảm giác hiển thị tự nhiên như trên giấy thật.

Thiết bị có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 61g và độ mỏng chỉ 5,6mm. Ảnh: Honor.
Thiết bị có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 61g và độ mỏng chỉ 5,6mm. Ảnh: Honor.

Máy không trang bị bất kỳ nút bấm vật lý nào. Toàn bộ thao tác chuyển trang được thực hiện qua cảm ứng đơn điểm trên màn hình.

Điểm ấn tượng nhất trên Honor Life S3 là cơ chế hít từ tính tiện lợi. Nhờ tích hợp hệ thống nam châm bên trong, thiết bị có thể gắn chặt vào mặt lưng điện thoại. Honor cho biết thiết bị sở hữu thiết kế siêu mỏng, giúp áp sát vào mặt lưng smartphone và mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng khi di chuyển.

Về pin, máy cho thời gian đọc liên tục lên đến 30 giờ. Với mức độ sử dụng thông thường, thời lượng pin có thể kéo dài khoảng một tuần.

Về phần mềm, Honor Life S3 vận hành trên hệ điều hành RTOS tối giản. Thiết bị tích hợp sẵn thư viện điện tử với hơn 700.000 đầu sách bản quyền. Người dùng có thể chuyển sách không dây qua ứng dụng Honor Smart Space. Ngoài ra, máy hỗ trợ hầu hết định dạng ebook phổ biến và cho phép mở rộng dung lượng qua thẻ nhớ lên tới 1TB.

Thiết bị có màn hình nhỏ gọn và mặt lưng nam châm để hít vào sau điện thoại. Ảnh: Honor.
Thiết bị có màn hình nhỏ gọn và mặt lưng nam châm để hít vào sau điện thoại. Ảnh: Honor.

Sự xuất hiện của Honor Life S3 phản ánh rõ xu hướng máy đọc sách "tí hon" đang bùng nổ mạnh mẽ. Nhiều người dùng hiện nay chủ động tìm đến các thiết bị E-ink siêu gọn nhẹ như một giải pháp "cai nghiện" điện thoại, giúp lấy lại thói quen đọc sách và sự tập trung.

Nhu cầu này thúc đẩy các nhà sản xuất thu nhỏ kích thước máy đọc sách, biến chúng thành phụ kiện di động nằm gọn trong túi áo hoặc gắn trực tiếp vào mặt lưng smartphone.

Trước Honor, thị trường đã ghi nhận nhiều sản phẩm đón đầu trào lưu này. Tiên phong là hãng Xteink với mẫu Xteink X4 Pro sở hữu màn hình 4,3 inch, hỗ trợ hít từ tính và tích hợp phím lật trang vật lý với giá khoảng 99 USD.

Một cái tên lớn khác là Boox cũng gia nhập cuộc đua với dòng Boox Picco , trang bị màn hình 3,97 inch, trọng lượng nhẹ kỷ lục 58g và sử dụng hệ điều hành tối giản để tối ưu thời lượng pin.

Sự trỗi dậy của các dòng máy này cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên tính cơ động cùng trải nghiệm đọc sách tiện lợi mọi lúc, mọi nơi.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/hang-dien-thoai-ra-may-doc-sach-ti-hon-post1686331.html

Tin liên quan

Tags:

#máy đọc sách #đọc sách trên máy tính bảng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Apple tung iOS 27 'lột xác' trước giờ iPhone 18 lên kệ

Apple tung iOS 27 'lột xác' trước giờ iPhone 18 lên kệ

Khác biệt hoàn toàn so với những thử nghiệm ban đầu của phiên bản tiền nhiệm, bản cập nhật iOS 27 của Apple đưa trợ lý thông minh đi sâu vào giải quyết việc thường nhật và nâng tầm thị giác số.
Canh bạc về chiếc iPhone gập 'sinh sau đẻ muộn'

Canh bạc về chiếc iPhone gập 'sinh sau đẻ muộn'

Apple không phải hãng đầu tiên phát triển điện thoại màn hình gập, nhưng sức mạnh của iPhone và hệ sinh thái iOS có thể giúp iPhone Duo trở thành cú hích quan trọng, đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn với thị trường đại chúng.
AirPods 5 không còn chỉ để nghe nhạc

AirPods 5 không còn chỉ để nghe nhạc

Apple bổ sung Live Translation, Siri AI cùng loạt tính năng tương tác thông minh trên AirPods 5, đưa mẫu tai nghe mới vượt xa vai trò nghe nhạc và gọi điện thông thường.
Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba

Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba

Tại Quảng Châu (Trung Quốc), tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei vừa ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba Mate XT 2. Thiết bị này được trang bị con chip Kirin 9050 Pro mới nhất - chip hiệu năng cao đầu tiên ứng dụng công nghệ “gập logic”.
Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Không muốn bận tâm đến số lượt thích khi dùng Facebook? Bạn có thể ẩn tổng số cảm xúc trên bài viết của mình với tùy chọn thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.
Apple sắp tăng giá iPhone?

Apple sắp tăng giá iPhone?

Tình trạng khan hiếm chip nhớ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này có thể buộc Apple phải tăng giá iPhone.
iPhone gập gây ấn tượng

iPhone gập gây ấn tượng

Thử nghiệm ban đầu cho thấy iPhone gập được đánh giá cao về cảm giác cầm nắm, song vẫn còn thiếu sót về camera.
iPhone X thành đồ cổ

iPhone X thành đồ cổ

Sản phẩm đánh dấu kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho cả thập kỉ, vừa bị xếp vào danh sách lỗi thời.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!