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Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Không muốn bận tâm đến số lượt thích khi dùng Facebook? Bạn có thể ẩn tổng số cảm xúc trên bài viết của mình với tùy chọn thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.

Cách ẩn lượt thích trên Facebook tiện lợi, nhanh chóng.
Cách ẩn lượt thích trên Facebook tiện lợi, nhanh chóng.

Hướng dẫn ẩn số lượt thích Facebook trên điện thoại đơn giản

Nếu không muốn người khác nhìn thấy tổng số cảm xúc trên nội dung mình đăng, bạn có thể điều chỉnh ngay trong phần cài đặt của ứng dụng Facebook. Tùy phiên bản, tên hoặc vị trí một số mục có thể thay đổi.

Hướng dẫn làm nhanh:

Mở Facebook > Menu > Cài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt > Tùy chọn về cảm xúc > bật Trên bài viết và thước phim của bạn.

Hướng dẫn làm chi tiết:

Bước 1: Từ giao diện Facebook trên điện thoại, nhấn Menu hoặc ảnh đại diện để mở các tùy chọn của tài khoản.

Bước 2: Tiếp theo, chọn Cài đặt & quyền riêng tư rồi nhấn Cài đặt để truy cập khu vực quản lý các thiết lập hiển thị và tài khoản.

Tiếp theo, chọn Cài đặt &amp; quyền riêng tư rồi nhấn Cài đặt.
Tiếp theo, chọn Cài đặt & quyền riêng tư rồi nhấn Cài đặt.

Bước 3: Trong danh sách cài đặt, tìm Tùy chọn về cảm xúc. Nếu khó tìm, bạn có thể nhập từ khóa “cảm xúc” vào ô tìm kiếm để truy cập nhanh.

Bước 4: Tại mục Ẩn số cảm xúc, bật Trên bài viết và thước phim của bạn. Sau khi kích hoạt, người khác sẽ không thấy tổng số cảm xúc trên các bài viết và thước phim bạn đăng từ dòng thời gian hoặc Bảng feed. Tuy nhiên, bạn vẫn xem được số cảm xúc trên nội dung của mình.

Tại mục Ẩn số cảm xúc, bật Trên bài viết và thước phim của bạn.
Tại mục Ẩn số cảm xúc, bật Trên bài viết và thước phim của bạn.

Lưu ý: Lượt thích và cảm xúc trên bài viết của bạn vẫn có thể hiển thị khi đăng trong Nhóm, Sự kiện hoặc Trang. Tùy chọn này cũng chỉ ẩn tổng số cảm xúc, không ẩn danh sách những người đã tương tác với bài viết.

Hướng dẫn ẩn lượt cảm xúc trên Facebook bằng máy tính dễ dàng

Không muốn các con số cảm xúc xuất hiện trên bài viết của mình? Facebook trên máy tính cũng hỗ trợ tùy chọn ẩn tổng lượt cảm xúc ngay trong phần cài đặt tài khoản.

Hướng dẫn làm nhanh:

Facebook > Ảnh đại diện > Cài đặt & quyền riêng tư > Cài đặt > Tùy chọn về cảm xúc > bật Trên bài viết và thước phim của bạn.

Hướng dẫn làm chi tiết:

Bước 1: Trước hết, mở Facebook bằng trình duyệt trên máy tính và đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn thay đổi thiết lập.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, nhấn ảnh đại diện ở góc trên bên phải. Tiếp tục chọn Cài đặt & quyền riêng tư rồi nhấn Cài đặt để mở khu vực quản lý tài khoản.

Sau khi đăng nhập, nhấn ảnh đại diện ở góc trên bên phải.
Sau khi đăng nhập, nhấn ảnh đại diện ở góc trên bên phải.

Bước 3: Tại trang cài đặt, tìm và chọn Tùy chọn về cảm xúc. Đây là nơi Facebook cung cấp các thiết lập liên quan đến cách số lượt cảm xúc được hiển thị trên nội dung.

Tại trang cài đặt, tìm và chọn Tùy chọn về cảm xúc.
Tại trang cài đặt, tìm và chọn Tùy chọn về cảm xúc.

Bước 4: Trong mục Ẩn số cảm xúc, bật Trên bài viết và thước phim của bạn. Khi hoàn tất, tổng số lượt cảm xúc trên những nội dung đủ điều kiện sẽ được ẩn với người khác, trong khi bạn vẫn có thể xem số liệu trên bài viết của mình.

Trong mục Ẩn số cảm xúc, bật Trên bài viết và thước phim của bạn.
Trong mục Ẩn số cảm xúc, bật Trên bài viết và thước phim của bạn.

Nếu muốn giao diện Facebook bớt tập trung vào lượt thích của người khác, bạn cũng có thể bật thêm tùy chọn ẩn số cảm xúc trên nội dung của người khác. Khi đó, tổng lượt cảm xúc trên bài viết, quảng cáo trong Bảng feed và thước phim của người khác sẽ không còn hiển thị với bạn.

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