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Vì sao điện thoại Trung Quốc sạc nhanh hơn iPhone?

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Điện thoại Trung Quốc gây ấn tượng với khả năng sạc nhanh hơn đáng kể so với dòng máy đắt tiền của Apple hay Samsung.

Smartphone Trung Quốc nổi tiếng với khả năng sạc nhanh. Ảnh: Gagadget.
Smartphone Trung Quốc nổi tiếng với khả năng sạc nhanh. Ảnh: Gagadget.

Theo BGR, người dùng smartphone thường gặp 2 vấn đề về pin: thời gian sử dụng và tốc độ sạc. Các dòng máy cao cấp như iPhone, Samsung Galaxy được cải tiến liên tục để tăng dung lượng pin và giảm thời gian sạc nhưng nhưng theo các thông số kỹ thuật hiện tại, họ vẫn chậm hơn các smartphone Trung Quốc về mặt này.

Ưu thế của smartphone Trung Quốc

Trong hơn một thập kỷ qua, các công ty Trung Quốc nghiên cứu và phát triển phương pháp sạc giúp giảm thiểu tình trạng quá tải nhiệt đối với pin và hệ thống sạc. Ví dụ, Oppo sản xuất các bộ sạc độc quyền giúp hạn chế việc smartphone tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.

Tương tự, Xiaomi áp dụng các kỹ thuật như sạc đồng thời cho pin 2 cell để quản lý dòng điện và điện áp tốt hơn. Chiến lược tối ưu sạc của cả 2 công ty đều xoay quanh việc sử dụng phần cứng giúp tản nhiệt liên tục trên các cell pin.

Các thương hiệu đến từ Trung Quốc cũng dụng lợi thế của pin silicon-carbon tiết kiệm không gian và công suất sạc cao, có thể sạc từ 0% đến 50% pin trong vòng chưa đầy 10 phút.

Các thương hiệu điện thoại Trung Quốc phát triển công nghệ sạc nhanh độc quyền. Ảnh: Oppo.
Các thương hiệu điện thoại Trung Quốc phát triển công nghệ sạc nhanh độc quyền. Ảnh: Oppo.

Do đó, trong khi smartphone Galaxy và iPhone chỉ hỗ trợ sạc tối đa 60 W thì điện thoại Oppo của Trung Quốc có thể nhận công suất sạc đầu vào lên đến 100 W.

Ở bên kia Thái Bình Dương, câu chuyện lại khác. Sau khi Qualcomm thúc đẩy sự đổi mới trong công nghệ sạc nhanh với giao thức Quick Charge, các nhà sản xuất Android như Samsung, LG và Motorola bắt đầu tích hợp bộ sạc Quick Charge vào các thiết bị di động của họ.

Trải qua nhiều phiên bản, giao thức Quick Charge 5+ được công bố vào năm 2025 có thể cung cấp công suất lên đến 140 W và tương thích với USB Power Delivery (PD) nhưng rất hiếm phụ kiện hỗ trợ.

Nhiều điện thoại và bộ sạc hiện đại có thể sử dụng công nghệ sạc nhanh Quick Charge, nhưng tính năng này không được xem là ưu điểm nổi bật trên smartphone của Samsung, Google.

Apple, Samsung chậm chân?

Không phải Apple, Google hay Samsung không thể tìm ra cách riêng để triển khai công nghệ sạc nhanh hơn, nhưng có nhiều nguyên nhân khiến cho họ đứng sau các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Trên Pocket-lint, tác giả Roger Fingas cho rằng các công ty Trung Quốc đầu tư tiền bạc và nghiên cứu phát triển để tạo ra các tiêu chuẩn độc quyền của riêng họ, khi đó, những công nghệ này sẽ được tích hợp vào chuỗi sản xuất nội địa. Nhờ vậy, các khoản đầu tư ban đầu mang lại lợi nhuận lớn và giảm chi phí theo thời gian.

Sạc nhanh không phải là ưu tiên hàng đầu của Apple. Ảnh: Pocket-lint.
Sạc nhanh không phải là ưu tiên hàng đầu của Apple. Ảnh: Pocket-lint.

Các công ty phương Tây lại tập trung vào khía cạnh khác của trải nghiệm smartphone, chẳng hạn như camera mạnh mẽ và các tính năng AI, vì vậy họ ít thay đổi các thiết kế kỹ thuật và linh kiện khác như pin.

Cũng có thể các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phương Tây muốn giảm thiểu rủi ro. Ở thị trường Châu Âu và Mỹ, khách hàng quan tâm nhiều đến mức độ an toàn và tuổi thọ của sản phẩm. Từng có những vụ khiếu kiện, bê bối xung quanh vấn đề này.

Ví dụ, chiếc Galaxy Note 7 của Samsung phải trải qua chương trình thu hồi và thay thế trên toàn thế giới vì lớp cách điện kém và khoảng cách điện cực không đủ, gây ra hiện tượng nổ pin.

Ở một tình huống khác, trong vụ bê bối "Batterygate" của iPhone, Apple phải đối mặt với các khiếu nại và kiện tụng vì cố tình làm chậm những thiết bị có pin chai

Vì vậy, nếu không có sự thay đổi đột ngột về các ưu tiên, chúng ta có thể phải chờ một thời gian trước khi thấy các thương hiệu điện thoại phương Tây áp dụng công nghệ sạc nhanh giống như các nhà sản xuất Trung Quốc.

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#sạc nhanh #điện thoại Trung Quốc #iPhone #công nghệ sạc #Xiaomi #Oppo #Samsung

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