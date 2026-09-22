7 nâng cấp lớn trên iOS 27

Canh bạc về chiếc iPhone gập 'sinh sau đẻ muộn' 12/09/2026 04:46 Apple không phải hãng đầu tiên phát triển điện thoại màn hình gập, nhưng sức mạnh của iPhone và hệ sinh thái iOS có thể giúp iPhone Duo trở thành cú hích quan trọng, đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn với thị trường đại chúng.

AirPods 5 không còn chỉ để nghe nhạc 11/09/2026 14:27 Apple bổ sung Live Translation, Siri AI cùng loạt tính năng tương tác thông minh trên AirPods 5, đưa mẫu tai nghe mới vượt xa vai trò nghe nhạc và gọi điện thông thường.

iPhone Duo 3 màn hình - canh bạc gây tranh cãi của tân CEO Apple 10/09/2026 14:14 Thiết kế phá cách cùng mức giá 2.000 USD đến hơn 4.000 USD khiến iPhone Duo lập tức trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng công nghệ lẫn giới tín đồ Apple.

Đây là iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple 10/09/2026 06:19 Tâm điểm của sự kiện Apple là iPhone màn hình gập, được hãng gọi là iPhone Duo.

Người dùng VNeID cần lưu ý thay đổi này từ 28/9 10/09/2026 05:05 Tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa tự động trong một số trường hợp, đặc biệt khi số điện thoại đăng ký tài khoản thay đổi nhưng thuê bao mới không chính chủ.

"Chân dung" iPhone 18 Pro trước lễ ra mắt 09/09/2026 10:34 Apple có thể không nâng cấp mạnh về ngoại hình iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, thay vào đó tập trung vào camera, chip và thời lượng pin.

Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba 08/09/2026 04:40 Tại Quảng Châu (Trung Quốc), tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei vừa ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba Mate XT 2. Thiết bị này được trang bị con chip Kirin 9050 Pro mới nhất - chip hiệu năng cao đầu tiên ứng dụng công nghệ “gập logic”.

Thách thức mới cho người làm video kiếm tiền trên YouTube 07/09/2026 05:00 YouTube vừa đổi cách tính view, giúp lượt xem công khai tăng nhanh hơn, nhưng đồng thời tăng gấp đôi ngưỡng tham gia chương trình YPP từ 2027.

Tiết lộ mới về iPhone gập 04/09/2026 09:49 Những thông tin rò rỉ về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên liên tục xuất hiện trước ngày ra mắt.

Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng 04/09/2026 04:40 Không muốn bận tâm đến số lượt thích khi dùng Facebook? Bạn có thể ẩn tổng số cảm xúc trên bài viết của mình với tùy chọn thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.

Các bước chuyển toàn bộ dữ liệu từ iPhone sang iPhone đơn giản 03/09/2026 05:02 Việc chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang iPhone mới là một bước quan trọng giúp bạn giữ nguyên các thông tin cá nhân và cài đặt.

Internet Việt Nam lần đầu vào top 10 thế giới cả di động và cố định 02/09/2026 08:31 Internet di động tại Việt Nam tăng 10 bậc, trong khi Internet cố định vươn lên vị trí thứ 7, đưa cả hai loại hình kết nối của Việt Nam lần đầu cùng lọt top 10 toàn cầu.

Xóa thông tin người chơi điện tử không đăng ký, xác thực số di động 02/09/2026 05:08 Nếu người chơi điện tử không đăng ký tài khoản và xác thực số điện thoại di động tại Việt Nam thì doanh nghiệp không cho phép người chơi tiếp tục tham gia trò chơi và thực hiện xóa thông tin.

iPhone 18 Pro có thể bán tại Việt Nam ngày 18/9 30/08/2026 18:04 iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể bán tại Việt Nam ngày 18/9 cùng với các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc.

Vì sao điện thoại Trung Quốc sạc nhanh hơn iPhone? 30/08/2026 10:16 Điện thoại Trung Quốc gây ấn tượng với khả năng sạc nhanh hơn đáng kể so với dòng máy đắt tiền của Apple hay Samsung.

Điện thoại Samsung ra mắt trước thềm iPhone 18 29/08/2026 05:01 Samsung công bố mẫu máy cận cao cấp chỉ một ngày sau khi Táo khuyết gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 18.

Tuyến cáp quang biển thứ tư gặp sự cố, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng 28/08/2026 04:00 Sau ba tuyến cáp quang biển AAE-1, AAG và IA bị lỗi, đến lượt tuyến SJC2 gặp sự cố, khiến kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng.

Apple sắp tăng giá iPhone? 26/08/2026 05:03 Tình trạng khan hiếm chip nhớ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này có thể buộc Apple phải tăng giá iPhone.

iPhone gập gây ấn tượng 25/08/2026 04:05 Thử nghiệm ban đầu cho thấy iPhone gập được đánh giá cao về cảm giác cầm nắm, song vẫn còn thiếu sót về camera.

Các tính năng ẩn của nút nguồn iPhone rất hữu ích 23/08/2026 05:02 Khi khai thác đúng cách, tính năng ẩn của nút nguồn iPhone có thể giúp bạn thao tác nhanh hơn, tiện lợi hơn và nâng cao trải nghiệm sử dụng đáng kể.

Cách xử lý triệt để tình trạng màn hình điện thoại bị lưu ảnh 21/08/2026 05:00 Màn hình điện thoại bị lưu ảnh là sự cố hiển thị phổ biến khiến người dùng khó chịu bởi những vệt bóng mờ dai dẳng đè lên nội dung mới.

Giá mua Galaxy Z Fold8 thấp hơn niêm yết chục triệu đồng 17/08/2026 04:42 Giá công bố của Galaxy Z Fold8 là 47 triệu nhưng người dùng có thể mua với mức thấp hơn 8-10 triệu đồng sau khi trừ khuyến mãi, quà tặng.

Apple tìm cách giảm mức tăng giá iPhone 18 Pro 15/08/2026 13:22 Apple được cho là đang nỗ lực giảm mức tăng giá iPhone 18 Pro bằng cách sử dụng tấm nền OLED cũ và tăng kho trữ linh kiện.

iPhone X thành đồ cổ 15/08/2026 04:37 Sản phẩm đánh dấu kỉ niệm 10 năm ra mắt iPhone, đồng thời định hình ngôn ngữ thiết kế cho cả thập kỉ, vừa bị xếp vào danh sách lỗi thời.

Sản phẩm đột phá hoàn toàn mới từ Apple 13/08/2026 10:50 Apple được đồn đoán sẽ ra mắt kính thông minh ngay trong năm sau, song quyền riêng tư vẫn là trở ngại lớn.

Cách khôi phục lỗi video trong Album không phát trên iPhone 12/08/2026 22:12 iPhone không xem được video có thể xuất phát từ lỗi mạng, trình duyệt hoặc cài đặt hệ thống. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục sau đây.

Công an Hà Tĩnh hướng dẫn xử lý mã độc lây nhiễm qua tệp tin Excel 12/08/2026 16:41 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện loại mã độc lây nhiễm nguy hiểm qua tệp tin văn bản Excel nên đưa ra cảnh báo và hướng dẫn các bước xử lý.

Cách gọi điện thoại trên TikTok nhanh chóng 10/08/2026 04:30 Tính năng gọi điện trên TikTok giúp người dùng liên lạc với bạn bè thuận tiện ngay trong ứng dụng.

Bật mí cách xóa trang cá nhân phụ trên Facebook đơn giản 08/08/2026 04:35 Xóa trang cá nhân phụ trên Facebook giúp bạn quản lý tài khoản thuận tiện hơn, giảm bớt hồ sơ không cần thiết và tập trung sử dụng trang cá nhân chính.