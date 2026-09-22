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7 nâng cấp lớn trên iOS 27

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iOS 27 vừa phát hành tuần qua giúp nhiều iPhone cũ chạy nhanh hơn, bổ sung tính năng chỉnh sửa ảnh với Apple Intelligence, hỗ trợ Siri AI.

Theo Trường Giang - Tuấn Hưng/vnexpress.net
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Tags:

#iOS 27 #iPhone

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