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Người dùng VNeID cần lưu ý thay đổi này từ 28/9

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Tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa tự động trong một số trường hợp, đặc biệt khi số điện thoại đăng ký tài khoản thay đổi nhưng thuê bao mới không chính chủ.

Người dùng nên kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID trước ngày 28/9 để tránh nguy cơ tài khoản bị khóa tự động. Ảnh: Tuấn Anh.
Người dùng nên kiểm tra số điện thoại liên kết với VNeID trước ngày 28/9 để tránh nguy cơ tài khoản bị khóa tự động. Ảnh: Tuấn Anh.

Từ ngày 28/9, một số quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ chính thức được áp dụng. Trong đó, người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý đến số điện thoại đang gắn với tài khoản.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử có thể tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản dựa trên trạng thái căn cước điện tử và thông tin thuê bao di động.

Đáng chú ý, tài khoản có thể bị khóa tự động nếu số thuê bao dùng để đăng ký VNeID đã thay đổi nhưng số điện thoại mới không chính chủ.

Thuê bao chính chủ vốn là một trong những yêu cầu khi đăng ký tài khoản định danh điện tử. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân cũng được yêu cầu cung cấp số thuê bao di động chính chủ.

Do đó, những người từng đổi số điện thoại, chuyển quyền sử dụng SIM hoặc đang dùng thuê bao đứng tên người khác nên kiểm tra lại thông tin đang liên kết với VNeID trước thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Từ tháng 4/2026, người dân đã có thể xác thực thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng VNeID. Qua đó, thông tin số điện thoại được đối chiếu với dữ liệu cá nhân như số định danh, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Nếu ứng dụng hiển thị yêu cầu xác thực thông tin thuê bao, người dùng có thể thực hiện trực tiếp trên VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng kiểm tra số điện thoại được hệ thống hiển thị và xác nhận số thuê bao mình đang sử dụng.

Để kiểm tra, người dùng mở mục Ví giấy tờ trên ứng dụng VNeID, sau đó chọn Số điện thoại để xem các thuê bao đã được tích hợp.

Trước ngày 28/9, người dùng nên chủ động rà soát số điện thoại đang liên kết với tài khoản, nhất là khi từng đổi số hoặc đang sử dụng SIM không đứng tên mình, để hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa tự động khi quy định mới có hiệu lực.

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Tags:

#VNeID #định danh điện tử #số điện thoại #tài khoản #quy định mới #xác thực điện tử

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