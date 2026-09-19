Cách nhận trợ cấp BHXH qua VNeID từ 28/9

Người dùng cần VNeID mức 2, đã đăng ký Tài khoản hưởng an sinh xã hội và sử dụng tài khoản nhận tiền chính chủ, trùng khớp thông tin định danh. Ảnh: Xuân Sang.

Từ ngày 28/9, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có thể đăng ký nhận tiền thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Phương thức này được bổ sung tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Việc đăng ký được thực hiện trực tiếp trên VNeID. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn mục An sinh xã hội, tiếp tục vào Tài khoản hưởng an sinh xã hội và xác thực bằng mã passcode 6 số, vân tay hoặc khuôn mặt.

Tiếp đó, người dùng chọn ngân hàng muốn liên kết, nhập số tài khoản, xác nhận nội dung chia sẻ thông tin và bấm Tiếp tục. Sau khi kiểm tra lại dữ liệu, chọn Gửi thông tin để hoàn tất yêu cầu.

Hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tiếp trên ứng dụng. Nếu thông tin chưa hợp lệ, người dùng có thể kiểm tra tại mục Lịch sử đăng ký và thực hiện lại.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Như vậy, tài khoản VNeID mức độ 2 mới chỉ là điều kiện ban đầu. Người dùng vẫn cần đăng ký thành công Tài khoản hưởng an sinh xã hội và liên kết phương tiện thanh toán chính chủ, có thông tin định danh trùng khớp với dữ liệu trên ứng dụng, trước khi có thể nhận tiền theo phương thức mới.

Việc bổ sung kênh nhận trợ cấp cũng cho thấy VNeID đang được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái bảo hiểm xã hội số. Ngoài tiếp nhận quyền lợi an sinh, ứng dụng hiện còn cho phép người lao động tra cứu nhiều thông tin liên quan đến quá trình tham gia bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc các dữ liệu này xuất hiện trên VNeID hoặc VssID không đồng nghĩa người lao động đã được cấp sổ BHXH điện tử chính thức.

Theo quy định, sổ BHXH điện tử do cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và gắn với mã số BHXH duy nhất của người tham gia. Sau khi được tạo lập, sổ có thể hiển thị trên VssID, tích hợp với tài khoản VNeID mức độ 2 và được gửi tới email của người lao động.

Trong khi đó, dữ liệu hiện hiển thị trên VssID và VNeID chủ yếu phục vụ nhu cầu tra cứu, như thời gian đóng, mức đóng, đơn vị tham gia hoặc các chế độ đã hưởng.

Thông tin trên VssID, VNeID chưa phải là sổ BHXH điện tử. Ảnh: Quang Nam.

Nếu chỉ cần kiểm tra doanh nghiệp đã đóng BHXH hay chưa hoặc đối chiếu quá trình tham gia, người lao động có thể xem trực tiếp trên VssID và VNeID. Việc nhìn thấy các dữ liệu này không có nghĩa sổ BHXH điện tử đã tự động được cấp.

Để nhận sổ điện tử chính thức, người tham gia cần đăng ký theo mẫu TK1-TS. Sau khi hồ sơ được xử lý, sổ có thể được trả vào kho dữ liệu điện tử, VssID, email và tích hợp với VNeID mức độ 2.

Việc nhận trợ cấp qua VNeID không làm thay đổi điều kiện hay mức hưởng của các chế độ BHXH. Thay đổi chủ yếu nằm ở cách người dân đăng ký, liên kết tài khoản và tiếp nhận quyền lợi trên nền tảng số.