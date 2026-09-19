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Dòng smartphone bán chạy nhất thế giới

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Dòng tầm trung Galaxy A vượt qua iPhone 17 và Galaxy S26 series để dẫn đầu danh sách các dòng điện thoại bán chạy nhất quý II/2026, theo Smart Analytics Global.

Theo bảng xếp hạng quý II/2026 vừa được công ty phân tích thị trường Smart Analytics Global (SAG) công bố, dòng Galaxy A dẫn đầu về độ phổ biến toàn cầu với 18% thị phần. Trong khi đó, iPhone 17 với bốn phiên bản gồm iPhone 17, 17e, 17 Pro và 17 Pro Max tăng trưởng tới 24% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chỉ đứng thứ hai.

5 dòng điện thoại phổ biến nhất quý II/2026. Nguồn: SAG
5 dòng điện thoại phổ biến nhất quý II/2026. Nguồn: SAG

Do là dòng tầm trung, Galaxy A mang lại biên lợi nhuận thấp hơn cho Samsung. Đóng góp doanh số chính cho Galaxy A 2026 thuộc về mẫu giá rẻ như Galaxy A17 5G và A16 4G. Dữ liệu từ SAG cho thấy hàng triệu người dùng toàn cầu vẫn đang ưu tiên mức giá hợp túi tiền.

Trong khi đó, iPhone 17 series vẫn ghi nhận doanh số ấn tượng với 16% thị phần toàn cầu. Từng mẫu riêng là iPhone 17, 17 Pro Max và 17 Pro lần lượt chiếm ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng smartphone bán chạy. Trong đó, iPhone 17 Pro Max thống trị tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, còn iPhone 17e được đón nhận tốt tại Nhật Bản.

Samsung Galaxy A57 5G với 4 màu. Ảnh: Samsung
Samsung Galaxy A57 5G với 4 màu. Ảnh: Samsung

Trái với sự khởi đầu bùng nổ vào tháng 3, bộ ba Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra của Samsung mất dần sức hút trong giai đoạn từ tháng 4 đến 6. Dòng Galaxy S series chỉ chiếm 4% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong quý vừa qua, giảm tới 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của SAG cũng cho thấy sự sụt giảm chung của phân khúc tầm trung và giá rẻ khi chi phí linh kiện gia tăng buộc các hãng phải nâng giá bán. Hàng loạt dòng điện thoại phổ biến của các thương hiệu Trung Quốc đều giảm doanh số mạnh. Trong đó, Xiaomi Redmi series giảm 17% so với cùng kỳ, Vivo Y và Oppo A đều có mức giảm khoảng 18%, dòng X của Honor sụt 24% còn Motorola G giảm 35%. Mức lao dốc mạnh nhất thuộc về thương hiệu Poco của Xiaomi khi giảm khoảng 40%.

Điểm sáng hiếm hoi ngoài Apple và Samsung thuộc về Huawei. Dòng Nova đã tăng 19% doanh số so với cùng kỳ, trong khi dòng nội địa Changxiang Series ghi nhận mức tăng đột biến 94%. Dòng Changxiang có tên quốc tế Huawei Enjoy, là dòng điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ và tầm trung, tập trung vào người dùng phổ thông với pin lớn và mức giá dễ tiếp cận

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Tags:

#iPhone 17 #Galaxy A #Galaxy A17 5G #17 Pro Max

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