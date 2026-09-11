iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo ra mắt, tạo dấu ấn trên thị trường smartphone toàn cầu

Bộ đôi iPhone Pro tiếp tục được nâng cấp về hiệu năng, camera và AI, trong khi iPhone Duo trở thành điểm nhấn đặc biệt khi đánh dấu lần đầu Apple giới thiệu một mẫu iPhone gập.

iPhone 18 Pro/Pro Max nâng cấp mạnh về hiệu năng

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên công nghệ 2 nanomet, mang đến khả năng xử lý mạnh mẽ hơn cho các tác vụ yêu cầu hiệu suất cao.

A20 Pro sở hữu CPU 6 lõi, GPU 7 lõi cùng Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi với tổng cộng 32 lõi xử lý AI. Theo Apple, chip mới có băng thông bộ nhớ cao hơn 50% so với A19 Pro, GPU nhanh hơn tới 40% và khả năng xử lý AI tăng gấp đôi.

Những nâng cấp này giúp bộ đôi xử lý tốt các tác vụ như chơi game, chỉnh sửa hình ảnh, quay dựng video và vận hành Apple Intelligence trực tiếp trên thiết bị.

Apple cũng cải thiện khả năng duy trì hiệu năng với hệ thống buồng hơi mới. Diện tích bề mặt lớn gấp ba lần so với iPhone 17 Pro, giúp hiệu năng duy trì cao hơn tới 40% trong các tác vụ kéo dài.

Camera 48MP Fusion Main hỗ trợ khẩu độ tùy chỉnh

Khả năng quay chụp tiếp tục là điểm nhấn trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với camera 48MP Fusion Main mới, hỗ trợ điều chỉnh khẩu độ lần đầu trên iPhone.

Hệ thống sử dụng sáu lưỡi cắt laser để điều chỉnh khẩu độ, giúp kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Camera có thể mở khẩu ƒ/1.48 khi chụp thiếu sáng, sử dụng ƒ/1.8 khi chụp chân dung hoặc thu hẹp xuống ƒ/4 để ảnh nhóm giữ được nhiều chi tiết hơn.

Người dùng có thể điều chỉnh thủ công bốn thiết lập khẩu độ trong ứng dụng Camera. Bộ công cụ Pro mới hỗ trợ tinh chỉnh tốc độ màn trập, cân bằng trắng và theo dõi phơi sáng qua biểu đồ histogram.

Khả năng quay video hỗ trợ hiệu ứng Điện Ảnh sau khi quay ở tốc độ lên đến 60 fps. Time-lapse hỗ trợ 4K và Dolby Vision HDR, trong khi Hòa Âm được nâng cấp để cải thiện chất lượng giọng nói và tách nhạc.

Apple Intelligence mở rộng trải nghiệm trên iOS 27

Bên cạnh nâng cấp phần cứng, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được tích hợp iOS 27 cùng Apple Intelligence thế hệ mới, đưa AI vào nhiều ứng dụng quen thuộc.

Trong ứng dụng Ảnh, các công cụ như Định Lại Khung Không Gian, Mở Rộng và Dọn Dẹp được nâng cấp, hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh thuận tiện hơn. Image Playground cũng được cải tiến để tạo ra những hình ảnh có phong cách chân thực hơn.

Safari bổ sung tính năng Thông Báo cho Tôi, cho phép theo dõi các thay đổi trên trang web như sản phẩm có hàng trở lại hoặc thay đổi giá. Apple Intelligence kết hợp xử lý trên thiết bị với Điện Toán Đám Mây Riêng, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng.

iPhone Duo tạo dấu ấn với thiết kế gập đầu tiên

Bên cạnh bộ đôi iPhone Pro, Apple còn gây chú ý khi giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng. Thiết bị có thể chuyển đổi giữa trạng thái đóng gọn và màn hình lớn khi mở ra.

Khi đóng lại, iPhone Duo sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch để phục vụ các thao tác nhanh. Khi mở ra, màn hình Super Retina XDR bên trong đạt khoảng 7,6 inch, trở thành màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone và lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max.

Camera trên iPhone Duo tận dụng lợi thế hai màn hình

iPhone Duo được trang bị hệ thống camera 48MP Dual Fusion, gồm camera 48MP Fusion Main và camera 48MP Fusion Ultra Wide. Cấu trúc gập giúp mở rộng cách chụp ảnh dựa trên khả năng hiển thị linh hoạt của thiết bị.

Tính năng Duo Preview cho phép người được chụp xem trước khung hình trên màn hình ngoài khi người dùng sử dụng camera sau, thuận tiện điều chỉnh góc chụp, tư thế và biểu cảm.

Apple cũng bổ sung các tính năng như Chụp Thông Minh và Thu Hút Trẻ để khai thác khả năng hiển thị của màn hình ngoài.

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