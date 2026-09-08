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Báo giá thang máng cáp chi tiết – lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mọi công trình

P.V
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Được ví như "lá chắn" bảo vệ toàn bộ hệ thống dây dẫn điện động lực và viễn thông, thang máng cáp chất lượng cao là yếu tố bắt buộc để công trình vận hành bền bỉ, chống cháy nổ.

Tùy theo thiết kế kỹ thuật từ 1.0 mm - 2.0 mm, đơn giá dòng sản phẩm này hiện dao động trong khoảng 36.000 – 250.000 VNĐ/m. Cùng tìm hiểu bảng báo giá thang cáp và máng cáp mới nhất ngay dưới đây!

Báo giá thang máng cáp Phúc Long Intech chi tiết

Phúc Long Intech cung cấp nhiều quy cách cho hệ thống thang máng cáp, đáp ứng từ công trình dân dụng đến nhà máy, trung tâm thương mại và dự án công nghiệp. Bảng giá được phân theo kích thước, độ dày vật liệu và phương pháp hoàn thiện bề mặt.

Thang cáp đa dạng quy cách, dễ lựa chọn

Theo bảng giá, thang cáp có chiều dài tiêu chuẩn khoảng 2.500–3.000 mm. Các lựa chọn gồm sơn tĩnh điện với độ dày 1,0–2,0 mm và mạ kẽm nhúng nóng với độ dày 1,5–2,0 mm.

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Một số mức tham khảo cho dòng sản phẩm này gồm 200x50 từ 55.000 đồng/m, 200x75 từ 66.000 đồng/m và 200x100 từ 77.000 đồng/m. Phụ kiện đồng bộ gồm nắp, co ngang L, co lên, co xuống, ngã ba T và chữ thập X.

Máng cáp đáp ứng nhiều nhu cầu triển khai

Sản phẩm được sản xuất theo nhiều kích thước và lựa chọn bề mặt. Với quy cách 200x100, giá tham khảo bắt đầu từ 96.000 đồng/m; quy cách 300x100 có mức từ 118.000 đồng/m.

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Các mức trên giúp khách hàng có cơ sở sơ bộ khi lập dự toán, tuy nhiên đơn giá thực tế cần được xác nhận theo từng khối lượng và cấu hình. Thang máng cáp tại đây hiện cũng phân loại các dòng mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện, tôn Zam, Inox và Nhôm hợp kim rất đa dạng.

Tư vấn lựa chọn & lưu ý khi xem báo giá thang máng cáp

Phân tích nhu cầu cụ thể giúp nhà thầu chọn được thang máng cáp phù hợp. Các công trình lớn, bề mặt lát kẽm hay điều kiện ẩm ướt nên ưu tiên vật liệu mạ kẽm nhúng nóng hoặc Inox. Còn công trình thường, mức tải vừa phải, có thể chọn thang cáp, máng cáp sơn tĩnh điện để tiết kiệm chi phí.

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Lưu ý rằng báo giá trên là giá tham khảo niêm yết tại nhà máy và chưa bao gồm VAT 10% hay phí vận chuyển đến công trình. Đơn giá có thể thay đổi theo diễn biến thị trường thép, quy mô đơn hàng.

Với đơn hàng lớn có thể được chiết khấu tốt hơn hoặc yêu cầu đặc biệt về màu sơn, vật liệu sẽ khiến chi phí cao hơn. Tốt nhất, quý khách hãy gửi bản vẽ hoặc bảng thống kê vật tư để được tính toán chính xác hơn.

Chọn thang cáp, máng cáp theo đặc thù từng công trình

Mỗi dự án có mật độ cáp, môi trường vận hành và yêu cầu tải trọng khác nhau. Vì vậy, việc chọn cấu hình cần dựa trên tổng tiết diện cáp, khoảng nhịp giá đỡ, kích thước tuyến và điều kiện lắp đặt.

Với tuyến cáp cần khả năng tản nhiệt và thuận tiện quan sát, thang cáp là lựa chọn đáng cân nhắc. Máng cáp phù hợp hơn với hệ thống cần che chắn, bảo vệ dây dẫn khỏi tác động bên ngoài và giữ tuyến dây gọn đẹp.

Phúc Long Intech – đối tác tin cậy về thang máng cáp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PHÚC LONG thành lập 2016, trụ sở chính tại Hà Nội. Đơn vị sở hữu hai nhà máy sản xuất lớn ở Hà Nội và Thái Nguyên.

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Với trên 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết cung cấp khay cáp, thang cáp, máng cáp và phụ kiện đạt chuẩn chất lượng, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy móc tự động(cắt laser, chấn CNC, phun sơn hiện đại…). Sự đầu tư bài bản giúp đảm bảo từng chi tiết chính xác tuyệt đối về thông số và bề mặt, từ đó tạo nên tính thẩm mỹ và độ bền cao cho sản phẩm.

Khách hàng ưu tiên chọn Phúc Long Intech bởi giá cạnh tranh và tiến độ giao hàng nhanh(3–15 ngày tùy quy mô đơn hàng). Hệ thống hai nhà máy rộng trên 15.000 m² giúp đơn vị đáp ứng tốt các dự án công nghiệp lớn. Dịch vụ tư vấn chuyên sâu và chính sách bảo hành 36 tháng cũng là lợi thế giúp đơn vị luôn được các chủ đầu tư tin tưởng.

Thông tin liên hệ và tư vấn kỹ thuật

Đầu tư thang máng cáp đúng quy cách là bước quan trọng giúp công trình kiểm soát chi phí và duy trì hệ thống điện vận hành ổn định. Với danh mục sản phẩm đa dạng, Phúc Long Intech cung cấp các lựa chọn phù hợp từ công trình dân dụng đến dự án công nghiệp quy mô lớn.

Giá tham khảo hiện dao động từ khoảng 36.000 đồng/m với máng cáp và 42.000 đồng/m với thang cáp, tùy kích thước, độ dày, vật liệu và phương án hoàn thiện. Khách hàng nên cung cấp khối lượng cùng yêu cầu kỹ thuật để nhận được báo giá sát thực tế nhất.

Nếu đang tìm kiếm đơn vị sản xuất thang máng cáp có khả năng cung ứng đồng bộ, Phúc Long Intech là địa chỉ đáng cân nhắc.

Thông tin liên hệ tư vấn:

- Địa chỉ: Số 16, ngõ 160 Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai (cũ), huyện Quốc Oai (cũ), Hà Nội

- Hotline: 0987 565 323 – 0987 30 33 30

- Email: kinhdoanhphuclong28@gmail.com

- kinhdoanhphuclong28@gmail.com

- Mã số thuế: 0107369819

- Website: https://phuclongintech.vn/

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