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Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

P.V
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Nothing Phone 4A ra mắt mang đến một luồng gió mới cho thị trường điện thoại thông minh nhờ thiết kế khác biệt. Dù không tập trung chạy đua về mặt thông số phần cứng như nhiều đối thủ, thiết bị vẫn nhận được sự quan tâm về khả năng đáp ứng các nhu cầu giải trí.

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết hiệu năng và trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này để xem liệu đây có phải là một lựa chọn phù hợp.

Sức mạnh xử lý đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản

Về mặt cấu hình, Nothing Phone 4A được trang bị vi xử lý Snapdragon 7S Gen 4. Dù không phải là con chip có hiệu năng cao nhất trong tầm giá từ 10 đến 12 triệu đồng, thiết bị vẫn đạt điểm số đo lường hiệu năng AnTuTu khoảng hơn 1 triệu điểm.

Mức cấu hình này mang lại khả năng xử lý các tác vụ hằng ngày một cách ổn định và mượt mà. Dù không hướng đến việc trở thành một thiết bị chuyên game, máy vẫn đủ sức đáp ứng các tựa game hiện nay với mức thiết lập đồ họa vừa phải nhờ sự tối ưu hóa hệ điều hành tốt.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể trải nghiệm các tựa game cổ điển như rắn săn mồi hay Pokémon Go trực tiếp trên các tiện ích (widget) ở màn hình chính. Đây là một điểm nhấn nhỏ mang lại sự thú vị cho quá trình giải trí nhẹ nhàng hằng ngày.

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Màn hình và âm thanh hỗ trợ giải trí

Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A được hỗ trợ nhiều bởi chất lượng hiển thị. Máy sở hữu màn hình kích thước 6.78 inch, sử dụng tấm nền AMOLED 1 tỷ màu cùng độ phân giải 1.5K. Các chi tiết trong game được tái tạo rõ nét, màu sắc tươi tắn và có độ nổi khối cao trên bề mặt màn hình.

Tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động trong game trở nên trơn tru hơn. Độ sáng màn hình đạt mức tối đa lên đến 4500 nits, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung ngay cả khi đang chơi game ở môi trường có ánh sáng mạnh.

Hệ thống âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng khi máy được trang bị loa kép. Chất âm phát ra có âm lượng khá lớn, âm thanh có chiều sâu với dải âm trầm và âm cao rõ ràng. Nhờ đó, trải nghiệm nghe nhìn khi chơi game được đánh giá là một điểm cộng trên thiết bị này.

Thời lượng pin và sự tối ưu phần mềm

Để duy trì thời gian chơi game, máy được trang bị viên pin dung lượng 5080 mAh. Mặc dù dung lượng này không quá lớn so với các đối thủ có pin lên tới 6000 hay 8000 mAh, nhưng Nothing Phone 4A lại ghi điểm nhờ khả năng tối ưu hóa năng lượng.

Hệ điều hành Nothing OS được xây dựng dựa trên Android gốc, mang lại sự nhẹ nhàng và giảm thiểu các tác vụ chạy ngầm không cần thiết. Nhờ vậy, máy quản lý mức tiêu hao pin khá hiệu quả, giúp người dùng an tâm giải trí trong nhiều giờ liền. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh công suất 50W, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi khi cần nạp lại pin.

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Ảnh: thegioididong.com

Đa dạng phiên bản và ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, người dùng quan tâm đến dòng sản phẩm này có thể tham khảo mức Nothing Phone giá bán chính thức tại hệ thống Thế Giới Di Động. Máy mang đến nhiều tùy chọn cấu hình để phù hợp với nhu cầu và ngân sách của từng cá nhân.

Cụ thể, phiên bản 8GB/128GB có giá 11.490.000 đồng, bản 8GB/256GB được bán ở mức 12.490.000 đồng và bản 12GB/256GB là 13.490.000 đồng. Nếu có nhu cầu cao hơn về mặt hiệu năng và không gian lưu trữ, người dùng có thể cân nhắc phiên bản Nothing Phone 4A Pro đang có giá 15.490.000 đồng.

Khi mua sắm thiết bị, khách hàng sẽ nhận được mức giảm trực tiếp 500.000 đồng, tặng kèm túi Tote và quạt tản nhiệt hữu ích cho việc chơi game. Hệ thống cũng áp dụng chương trình trả chậm 0% lãi suất, thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 4 triệu đồng và tặng combo bảo hành toàn diện giá trị đến 2.5 triệu đồng.

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#Thế Giới Di Động #Nothing Phone

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