Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Điện tử - Điện lạnh

Tầm giá dưới 10 triệu: Vì sao Galaxy A37 5G đang là cái tên "sáng giá" hè 2026?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Samsung Galaxy A37 5G là mẫu smartphone đáng chú ý trong phân khúc dưới 10 triệu nhờ sự cân bằng giữa màn hình, camera, hiệu năng và pin.

v1-5786.jpg

Máy không tập trung vào một thế mạnh riêng lẻ mà hướng đến trải nghiệm sử dụng toàn diện. Thiết bị có thể phục vụ đồng thời việc học tập, xử lý công việc và giải trí hằng ngày.

Samsung Galaxy A37 5G có gì đáng chú ý trong tầm giá dưới 10 triệu?

Để thấy rõ giá trị của Galaxy A37 5G trong tầm giá này, cần nhìn vào cách từng trang bị hỗ trợ trải nghiệm sử dụng thực tế. Từ nhu cầu giải trí đến chụp ảnh và xử lý tác vụ hằng ngày, mỗi phần đều có những điểm đáng chú ý riêng.

Thiết kế trẻ trung, màn hình lớn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí

Galaxy A37 sở hữu cụm camera Ambient Island, tạo điểm nhấn cho thiết kế mặt lưng. Sản phẩm có các phiên bản màu gồm Xanh Lục Bảo, Xám Than, Trắng Thạch Anh và Tím Ngọc Thạch. Các màu sắc mang đến nhiều lựa chọn theo sở thích cá nhân.

v2-7943.jpg
Galaxy A37 có thiết kế hiện đại cùng không gian hiển thị rộng rãi.

Ngoài thiết kế, khả năng hiển thị cũng là yếu tố nổi bật trên Galaxy A37 5G. Màn hình của chiếc Samsung Galaxy này có kích thước 6,7 inch, sử dụng tấm nền Super AMOLED, độ phân giải FHD+ và hỗ trợ 120Hz.

Màn hình 6,7 inch mở rộng không gian hiển thị khi xem phim, đọc nội dung hoặc lướt web. Sự kết hợp giữa Super AMOLED và 120Hz mang lại khả năng hiển thị tốt cùng chuyển động liền mạch hơn.

Camera 50MP đáp ứng linh hoạt nhu cầu chụp ảnh

Cụm camera sau của Samsung Galaxy A37 5G gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 8MP và camera macro 5MP. Cấu hình camera đa dạng phục vụ chụp ảnh phong cảnh, cận cảnh và các khoảnh khắc hằng ngày.

Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS giúp hạn chế ảnh hưởng từ rung tay khi chụp ảnh hoặc quay video. Bên cạnh phần cứng, sản phẩm còn hỗ trợ các công cụ như Xóa đối tượng và Đề xuất chỉnh sửa.

Tính năng Xóa đối tượng cho phép loại bỏ chi tiết không mong muốn, trong khi Đề xuất chỉnh sửa giúp tối ưu hình ảnh trước khi chia sẻ. Nhờ sự kết hợp giữa camera 50MP, OIS và các công cụ chỉnh sửa, Galaxy A37 5G đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video và hoàn thiện hình ảnh hằng ngày.

Hiệu năng ổn định, pin lớn phù hợp nhu cầu hằng ngày

Samsung Galaxy A37 5G sử dụng chip Exynos 1480 kết hợp RAM 8GB, hỗ trợ xử lý các tác vụ như lướt web, xem video, mạng xã hội và đa nhiệm. Nền tảng phần cứng này có thể phục vụ các tác vụ học tập, công việc và giải trí thường ngày.

Dung lượng RAM 8GB hỗ trợ thao tác qua lại giữa nhiều ứng dụng dễ dàng hơn. Trong khi đó, chip Exynos 1480 mang đến khả năng xử lý ổn định khi thực hiện các tác vụ phổ biến trên điện thoại.

Galaxy A37 5G sở hữu viên pin 5.000mAh, phục vụ các tác vụ hằng ngày như liên lạc, xem nội dung trực tuyến hoặc chụp ảnh. Công suất sạc 45W hỗ trợ nạp năng lượng nhanh hơn khi pin xuống thấp.

Mua Samsung Galaxy A37 5G chính hãng ở đâu uy tín?

Bạn có thể tham khảo mua Samsung Galaxy A37 5G tại CellphoneS. Hệ thống cung cấp sản phẩm chính hãng cùng chính sách trả góp, thu cũ đổi mới và bảo hành chính hãng theo quy định.

Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp, bạn có thể trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng để kiểm tra thiết kế, màn hình và lựa chọn phiên bản phù hợp trước khi quyết định. Khi chọn mua tại CellphoneS, bạn có thể nhận các quyền lợi sau:

  • Chương trình trả góp 0% giúp dễ cân đối chi phí khi mua máy.
  • Thu cũ đổi mới hỗ trợ giảm khoản chi khi lên đời thiết bị.
  • Chính sách bảo hành chính hãng minh bạch, hỗ trợ trong quá trình sử dụng.
v3-7520.jpg
Trải nghiệm mua sắm chính hãng tại CellphoneS.

Samsung Galaxy A37 5G hướng đến người dùng cần smartphone đáp ứng đa dạng nhu cầu trong tầm giá dưới 10 triệu. Máy đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến từ giải trí, liên lạc đến xử lý công việc hằng ngày. Sản phẩm là phương án phù hợp khi cân nhắc smartphone thuộc Samsung Galaxy A Series.

Tags:

#Cửa hàng CellphoneS #hệ thống CellphoneS #CellphoneS

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm chơi game trên Nothing Phone 4A: Liệu có xứng đáng?

Nothing Phone 4A ra mắt mang đến một luồng gió mới cho thị trường điện thoại thông minh nhờ thiết kế khác biệt. Dù không tập trung chạy đua về mặt thông số phần cứng như nhiều đối thủ, thiết bị vẫn nhận được sự quan tâm về khả năng đáp ứng các nhu cầu giải trí.
Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi tên miền

Vinatech Solution chính thức chuyển đổi website sang tên miền autosglobal.vn, tạo nền tảng mới cho quá trình phát triển thương hiệu và mở rộng các giải pháp tự động hóa kho, logistics và sản xuất thông minh.
Mua trả góp iPhone có thực sự lợi ích như quảng cáo?

Mua trả góp iPhone có thực sự lợi ích như quảng cáo?

Quảng cáo “trả góp iPhone 0% lãi suất” nhưng người mua vẫn có thể phát sinh thêm phí nếu không đọc kỹ hợp đồng. Bài viết giúp nhận diện các chi phí dễ bỏ qua và cách chọn phương án trả góp minh bạch, phù hợp.
Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

Hai năm cách biệt, iPhone 17 hơn iPhone 15 ở điều gì?

iPhone 15 và iPhone 17 cách nhau hai thế hệ và khoảng thời gian này đã mang đến nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tăng cấu hình, iPhone 17 được nâng cấp ở những yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Sau hai năm, những cải tiến nào thực sự tạo nên khác biệt so với iPhone 15?
5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

5 điểm nhấn đáng cân nhắc trên Nothing Phone 4a

Thị trường điện thoại thông minh vừa chào đón một đại diện mới mang nhiều đường nét thiết kế mang đậm tính cá nhân. Với sự chỉn chu từ ngoại hình cho đến cấu hình phần cứng bên trong, thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng công nghệ.
Công suất nồi nấu rượu bao nhiêu là phù hợp?

Công suất nồi nấu rượu bao nhiêu là phù hợp?

Công suất nồi nấu rượu là yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, thời gian nấu và chi phí đầu tư của mỗi cơ sở sản xuất. Nếu chọn công suất quá nhỏ sẽ không đáp ứng nhu cầu, còn quá lớn lại gây lãng phí điện năng và vốn đầu tư.
Dùng điện thoại OPPO có bền không: Đánh giá độ mượt, sạc nhanh và khả năng giữ giá

Dùng điện thoại OPPO có bền không: Đánh giá độ mượt, sạc nhanh và khả năng giữ giá

Dùng điện thoại OPPO có bền không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trước khi chọn mua. Bên cạnh thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và công nghệ sạc nhanh, độ mượt khi sử dụng lâu dài, tuổi thọ pin và khả năng giữ giá cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của thiết bị.
So sánh camera giám sát 2MP, 3MP, 4MP chi tiết, nên chọn loại nào?

So sánh camera giám sát 2MP, 3MP, 4MP chi tiết, nên chọn loại nào?

Việc lựa chọn camera để bảo vệ an ninh cho không gian sống bắt đầu từ việc lựa chọn độ phân giải ghi hình phù hợp. Tùy thuộc vào ngân sách và mức độ chi tiết hình ảnh mong muốn, mỗi mức độ phân giải 2MP, 3MP hay 4MP sẽ đáp ứng từng nhu cầu sử dụng.
Kinh nghiệm lắp mạng Internet tại Hà Tĩnh

Kinh nghiệm lắp mạng Internet tại Hà Tĩnh

Lắp mạng Internet tại Hà Tĩnh giờ có khá nhiều lựa chọn, nên một chút kinh nghiệm so sánh nhà mạng và nắm rõ bảng giá sẽ giúp bạn quyết định nhanh và đỡ tốn kém, vừa hợp nhu cầu, vừa đúng ngân sách của bạn.
IMALL Việt Nam - nhà phân phối dụng cụ đo lường, thiết bị điện chính hãng hàng đầu Việt Nam

IMALL Việt Nam - nhà phân phối dụng cụ đo lường, thiết bị điện chính hãng hàng đầu Việt Nam

Trong bối cảnh nền công nghiệp chuyển đổi mạnh sang sản xuất thông minh, tự động hóa và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, thiết bị đo lường và thiết bị điện chính xác ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn là thước đo cho chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và uy tín doanh nghiệp.
Giải pháp internet và camera FPT cho gia đình hiện đại

Giải pháp internet và camera FPT cho gia đình hiện đại

Gia đình hiện đại ngày càng gắn bó với các thiết bị kết nối, từ học tập, làm việc trực tuyến đến quan sát và quản lý ngôi nhà từ xa. Một đường truyền internet ổn định cùng hệ thống camera giám sát tiện lợi giúp cuộc sống chủ động và an tâm hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!