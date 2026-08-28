Tầm giá dưới 10 triệu: Vì sao Galaxy A37 5G đang là cái tên "sáng giá" hè 2026?

Máy không tập trung vào một thế mạnh riêng lẻ mà hướng đến trải nghiệm sử dụng toàn diện. Thiết bị có thể phục vụ đồng thời việc học tập, xử lý công việc và giải trí hằng ngày.

Samsung Galaxy A37 5G có gì đáng chú ý trong tầm giá dưới 10 triệu?

Để thấy rõ giá trị của Galaxy A37 5G trong tầm giá này, cần nhìn vào cách từng trang bị hỗ trợ trải nghiệm sử dụng thực tế. Từ nhu cầu giải trí đến chụp ảnh và xử lý tác vụ hằng ngày, mỗi phần đều có những điểm đáng chú ý riêng.

Thiết kế trẻ trung, màn hình lớn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí

Galaxy A37 sở hữu cụm camera Ambient Island, tạo điểm nhấn cho thiết kế mặt lưng. Sản phẩm có các phiên bản màu gồm Xanh Lục Bảo, Xám Than, Trắng Thạch Anh và Tím Ngọc Thạch. Các màu sắc mang đến nhiều lựa chọn theo sở thích cá nhân.

Galaxy A37 có thiết kế hiện đại cùng không gian hiển thị rộng rãi.

Ngoài thiết kế, khả năng hiển thị cũng là yếu tố nổi bật trên Galaxy A37 5G. Màn hình của chiếc Samsung Galaxy này có kích thước 6,7 inch, sử dụng tấm nền Super AMOLED, độ phân giải FHD+ và hỗ trợ 120Hz.

Màn hình 6,7 inch mở rộng không gian hiển thị khi xem phim, đọc nội dung hoặc lướt web. Sự kết hợp giữa Super AMOLED và 120Hz mang lại khả năng hiển thị tốt cùng chuyển động liền mạch hơn.

Camera 50MP đáp ứng linh hoạt nhu cầu chụp ảnh

Cụm camera sau của Samsung Galaxy A37 5G gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 8MP và camera macro 5MP. Cấu hình camera đa dạng phục vụ chụp ảnh phong cảnh, cận cảnh và các khoảnh khắc hằng ngày.

Camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS giúp hạn chế ảnh hưởng từ rung tay khi chụp ảnh hoặc quay video. Bên cạnh phần cứng, sản phẩm còn hỗ trợ các công cụ như Xóa đối tượng và Đề xuất chỉnh sửa.

Tính năng Xóa đối tượng cho phép loại bỏ chi tiết không mong muốn, trong khi Đề xuất chỉnh sửa giúp tối ưu hình ảnh trước khi chia sẻ. Nhờ sự kết hợp giữa camera 50MP, OIS và các công cụ chỉnh sửa, Galaxy A37 5G đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video và hoàn thiện hình ảnh hằng ngày.

Hiệu năng ổn định, pin lớn phù hợp nhu cầu hằng ngày

Samsung Galaxy A37 5G sử dụng chip Exynos 1480 kết hợp RAM 8GB, hỗ trợ xử lý các tác vụ như lướt web, xem video, mạng xã hội và đa nhiệm. Nền tảng phần cứng này có thể phục vụ các tác vụ học tập, công việc và giải trí thường ngày.

Dung lượng RAM 8GB hỗ trợ thao tác qua lại giữa nhiều ứng dụng dễ dàng hơn. Trong khi đó, chip Exynos 1480 mang đến khả năng xử lý ổn định khi thực hiện các tác vụ phổ biến trên điện thoại.

Galaxy A37 5G sở hữu viên pin 5.000mAh, phục vụ các tác vụ hằng ngày như liên lạc, xem nội dung trực tuyến hoặc chụp ảnh. Công suất sạc 45W hỗ trợ nạp năng lượng nhanh hơn khi pin xuống thấp.

Mua Samsung Galaxy A37 5G chính hãng ở đâu uy tín?

Bạn có thể tham khảo mua Samsung Galaxy A37 5G tại CellphoneS. Hệ thống cung cấp sản phẩm chính hãng cùng chính sách trả góp, thu cũ đổi mới và bảo hành chính hãng theo quy định.

Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp, bạn có thể trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng để kiểm tra thiết kế, màn hình và lựa chọn phiên bản phù hợp trước khi quyết định. Khi chọn mua tại CellphoneS, bạn có thể nhận các quyền lợi sau:

Chương trình trả góp 0% giúp dễ cân đối chi phí khi mua máy.

Thu cũ đổi mới hỗ trợ giảm khoản chi khi lên đời thiết bị.

Chính sách bảo hành chính hãng minh bạch, hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

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Samsung Galaxy A37 5G hướng đến người dùng cần smartphone đáp ứng đa dạng nhu cầu trong tầm giá dưới 10 triệu. Máy đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến từ giải trí, liên lạc đến xử lý công việc hằng ngày. Sản phẩm là phương án phù hợp khi cân nhắc smartphone thuộc Samsung Galaxy A Series.