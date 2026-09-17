Nên mua Pro Max đời nào lúc này: iPhone 16, 17 hay iPhone 18 Pro Max?

Ba đời máy cùng màn hình 6,9 inch nhưng khác nhau ở bên trong

iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro Max và thế hệ vừa được Apple giới thiệu trong tháng 9/2026 đều dùng màn hình 6,9 inch, độ phân giải 2868 x 1320 pixel ở mật độ 460 ppi. Nhìn vào phần hiển thị, người dùng khó tìm ra điểm phân biệt giữa ba máy. Khác biệt thực sự nằm ở chip xử lý, cách Apple bố trí hệ thống camera, thời lượng pin và mức giá phải trả.

iPhone 16 Pro Max phù hợp với người ưu tiên chi phí

Máy chạy chip A18 Pro với CPU 6 lõi và GPU 6 lõi, đủ sức xử lý các tác vụ hằng ngày lẫn phần lớn game phổ biến hiện nay. Cụm camera sau gồm camera chính 48MP ƒ/1,78 ở 24 mm, camera góc siêu rộng 48MP ƒ/2,2 ở 13 mm và camera tele 12MP ƒ/2,8 ở 120 mm, cho phạm vi thu phóng quang học 10x. Thời lượng xem video theo Apple đạt đến 33 giờ. Thân máy nặng 227 gram, dày 8,25 mm và có các tuỳ chọn bộ nhớ 256GB, 512GB, 1TB. Là đời máy cũ nhất trong ba lựa chọn, đây cũng là phương án nhẹ ví nhất cho người chỉ cần một chiếc Pro Max để chụp ảnh và xem nội dung.

iPhone 17 Pro Max được việc ở tầm zoom xa và thời lượng pin

Thế hệ 2025 chuyển sang chip A19 Pro với CPU 6 lõi gồm 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện, GPU 6 lõi có Neural Accelerators. Camera chính vẫn là cảm biến 48MP ƒ/1,78 ở 24 mm, đồng thời đảm nhận mức thu phóng quang học 2x ở 48 mm bằng cách cắt từ chính cảm biến này chứ không phải bằng ống kính riêng. Ống tele độc lập của máy là cảm biến 48MP khẩu độ ƒ/2,8 ở tiêu cự 100 mm, tương đương 4x, dùng thiết kế tetraprism, đồng thời hỗ trợ mốc 8x ở 200 mm cho ảnh 12MP chất lượng quang học. Phạm vi thu phóng quang học của máy nhờ vậy đạt 16x. Pin cho thời gian xem video đến 39 giờ, còn thân máy nặng 233 gram.

iPhone 17 Pro Max trang bị ống kính tele 4x riêng biệt cùng phạm vi zoom quang học lên đến 16x, pin cho 39 giờ xem video. Ảnh: Apple

Đời 2026 nâng cấp mạnh nhất ở camera chính và thời lượng pin

Bản mới nhất là iPhone 18 Pro Max, dùng chip A20 Pro với CPU 6 lõi gồm 2 lõi siêu xử lý và 4 lõi tiết kiệm điện, GPU 7 lõi có Neural Accelerators cùng bộ đôi Neural Engine 16 lõi. Apple công bố hiệu năng đồ hoạ nhanh hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro, trong khi buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt gấp ba lần giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40%.

Hệ thống 48MP Pro Fusion là thay đổi đáng kể nhất của đời máy này. Camera chính 48MP ở 24 mm dùng khẩu độ tuỳ chỉnh từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0 và kiêm mức 2x ở 48 mm. Camera góc siêu rộng 48MP nằm ở 13 mm khẩu độ ƒ/2,2. Ống tele giữ nguyên cấu hình 48MP ƒ/2,8 ở 100 mm tương đương 4x, kèm mức 8x ở 200 mm cho chất lượng quang học 12MP và phạm vi thu phóng quang học 16x, tức không khác đời liền trước. Pin đạt 29 giờ sử dụng thông thường và 43 giờ xem video, so với 39 giờ xem video của đời 2025. Thân máy nặng 249 gram. Apple Intelligence trên iOS 27 đã hỗ trợ tiếng Việt, còn Siri AI hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Camera chính iPhone 18 Pro Max chuyển sang khẩu độ tuỳ chỉnh từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, cùng pin đạt 43 giờ xem video. Ảnh: Apple

Chọn máy nào theo nhu cầu và ngân sách

Người cần một máy màn hình lớn, pin ổn và chụp ảnh khá trong tầm chi phí thấp nhất có thể dừng lại ở đời 16 Pro Max. Người hay chụp xa, xem nội dung nhiều giờ mỗi ngày nhưng không cần camera chính khẩu độ tuỳ chỉnh sẽ thấy đời 17 Pro Max vừa vặn. Còn nếu công việc gắn với quay dựng, chụp ở nhiều tiêu cự hoặc cần hiệu năng duy trì lâu, đời 2026 đáng để cân nhắc. Giá đặt trước tại Việt Nam của phiên bản Pro Max mới trải từ 41.990.000 đồng bản 256GB đến 80.990.000 đồng bản 2TB, với bốn màu Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen.

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