iPhone 18 Pro nhìn giống 17 Pro, nhưng bên trong Apple đã thay đổi những gì?

Lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9, iPhone 18 Pro vẫn dùng khung nhôm nguyên khối, màn hình 6,3 inch và kích thước y như iPhone 17 Pro, chỉ nặng thêm 7 gram. Cùng đợt này Apple còn có iPhone Duo màn hình gập, nhưng đó là một dòng máy riêng. Với bản Pro, gần như mọi thay đổi nằm bên trong.

Cụm camera sau của iPhone 18 Pro giữ bố cục quen thuộc. Ảnh: Apple

Chip A20 Pro đi cùng buồng hơi lớn gấp ba

Theo trang thông số của Apple Việt Nam, chip A20 Pro có CPU 6 lõi (2 lõi siêu xử lý, 4 lõi tiết kiệm điện), GPU 7 lõi tích hợp Neural Accelerators và bộ đôi Neural Engine 16 lõi. A19 Pro trên iPhone 17 Pro dừng ở GPU 6 lõi. Apple cũng cho biết băng thông bộ nhớ tăng 50%, giúp Apple Intelligence xử lý nhanh hơn ngay trên máy.

Thay đổi đáng giá hơn nằm ở tản nhiệt. A20 Pro đặt đế silicon cạnh bộ nhớ, cách đóng gói lấy cảm hứng từ dòng chip M, đi cùng buồng hơi có diện tích bề mặt gấp ba. Apple công bố hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Lướt mạng xã hội khó thấy khác biệt, nhưng khi chơi game nặng hàng giờ hay xuất video 4K dài, máy sẽ ít phải hạ xung vì nóng.

Chip A20 Pro đi cùng buồng hơi mới để giữ hiệu năng khi tải nặng. Ảnh: Apple

Camera chính có khẩu độ tuỳ chỉnh và điều khiển Pro

Hệ thống 48MP Pro Fusion vẫn gồm camera Main 24 mm, Ultra Wide 13 mm và Telephoto 4x 100 mm. Khác biệt phần cứng nằm ở camera Main: thay vì cố định ƒ/1,78, ống kính có khẩu độ tuỳ chỉnh bốn mức ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 và ƒ/4,0. Ở ƒ/1,48, Apple cho biết khả năng chụp thiếu sáng cải thiện khoảng 50%, hữu ích trong quán hay trên phố đêm. Ở ƒ/4,0, vùng rõ nét sâu hơn và nguồn sáng mạnh có thể thành hiệu ứng ánh sao.

Ứng dụng Camera có thêm các điều khiển Pro cho khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ. Phong Cách Nhiếp Ảnh 3 cho chỉnh kết cấu, độ nhiễu hạt và hiệu ứng phim, còn chế độ Apple Reference Image ký xác thực ảnh ngay lúc chụp. Chế độ Điện ảnh lên 4K Dolby Vision 60 fps thay vì 30 fps. Người chụp tự động khó thấy khác biệt lớn, nhóm thích tự chỉnh thông số mới tận dụng hết.

Pin dài hơn, sạc có dây nhanh hơn

Bản bán tại Việt Nam của iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường, còn iPhone 17 Pro được công bố 31 giờ xem video. Máy mới sạc được 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp tương thích, trong khi đời trước cần khoảng 20 phút với bộ tiếp hợp 40W.

iPhone 18 Pro sạc được 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp tương thích. Ảnh: Apple

Năm phút chênh lệch có ích với người hay cắm sạc vội, dù củ sạc cũ không hỗ trợ chuẩn phù hợp sẽ khó đạt tốc độ này. Sạc không dây MagSafe và Qi2 vẫn tối đa 25W trên cả hai máy.

Màn hình, kết nối và tùy chọn 2TB

Màn hình Super Retina XDR giữ nguyên ProMotion 120Hz và độ sáng 3.000 nit ngoài trời. Điểm mới là Dynamic Island được thiết kế lại, theo dõi đồng thời đến ba hoạt động trực tiếp như tỷ số thể thao hay chỉ đường.

Hai máy cùng có chip mạng không dây Apple N1 với Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và SIM kép (nano-SIM và eSIM). iPhone 18 Pro bổ sung modem Apple C2, được Apple giới thiệu là cải thiện độ ổn định sóng nhờ AI và tốn ít pin hơn, dù hiệu quả thực tế còn tùy nhà mạng.

Bộ nhớ có bốn mức 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, trong khi đời trước dừng ở 1TB. Bản 2TB, niêm yết 77,99 triệu đồng tại thời điểm viết bài (30/09/2026), hợp với người thường quay ProRes RAW hay Apple Log 2 vốn tạo tệp rất nặng.

Ai hưởng lợi nhiều nhất

Nhìn vào từng hạng mục, iPhone 18 Pro nghiêng về người dùng chuyên sâu: chụp ảnh chủ động, quay video dài, chơi game nặng. Với nhu cầu phổ thông, iPhone 17 Pro vẫn đáp ứng tốt, còn người đang dùng các đời Pro cũ hơn sẽ thấy bước tiến rõ hơn.

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